Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220302/biznes-1776047079.html
На льготные программы кредитования бизнеса выделят шесть миллиардов рублей
На льготные программы кредитования бизнеса выделят шесть миллиардов рублей - РИА Новости, 02.03.2022
На льготные программы кредитования бизнеса выделят шесть миллиардов рублей
Правительство направит дополнительно более 6 миллиардов рублей для сохранения льготных программ кредитования МСП, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T14:26
2022-03-02T14:53
экономика
правительство рф
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730512840_0:248:3072:1976_1920x0_80_0_0_a507eecd69b0184555c0c03bb999cca7.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Правительство направит дополнительно более 6 миллиардов рублей для сохранения льготных программ кредитования МСП, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в среду."По итогам прошлого года было выдано более 42 тысяч кредитов. Бизнес получил почти 150 миллиардов рублей. Для сохранения льготной ставки правительство направит дополнительно более 6 миллиардов рублей", - заявил Мишустин."Мы продолжим поддерживать предпринимателей, помогая им привлекать средства, в том числе создаём условия для получения льготных кредитов. Президент обращал особое внимание на оказание помощи организациям и предприятиям , и поручил реализовывать необходимые меры поддержки таких компаний. В конце прошлого года заработала обновлённая программа "ФОТ 3.0". Она должна помочь бизнесу сохранять рабочие места, а также выполнять обязательства по зарплате , арендным , коммунальным платежам. Эта мера позволила предпринимателям получить займы по низкой ставке", - добавил премьер.
https://ria.ru/20220302/proverki-1776046079.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730512840_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8f9e96d3c18d48fc76fefd227a3e840e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, правительство рф, санкции в отношении россии
14:26 02.03.2022 (обновлено: 14:53 02.03.2022)
 
На льготные программы кредитования бизнеса выделят шесть миллиардов рублей

Правительство выделит шесть миллиардов рублей на льготные программы кредитования бизнеса

© Depositphotos / Dmitriy ShironosovПланшетный компьютер с финансовыми данными
Планшетный компьютер с финансовыми данными - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© Depositphotos / Dmitriy Shironosov
Планшетный компьютер с финансовыми данными
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Правительство направит дополнительно более 6 миллиардов рублей для сохранения льготных программ кредитования МСП, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в среду.
"По итогам прошлого года было выдано более 42 тысяч кредитов. Бизнес получил почти 150 миллиардов рублей. Для сохранения льготной ставки правительство направит дополнительно более 6 миллиардов рублей", - заявил Мишустин.
"Мы продолжим поддерживать предпринимателей, помогая им привлекать средства, в том числе создаём условия для получения льготных кредитов. Президент обращал особое внимание на оказание помощи организациям и предприятиям , и поручил реализовывать необходимые меры поддержки таких компаний. В конце прошлого года заработала обновлённая программа "ФОТ 3.0". Она должна помочь бизнесу сохранять рабочие места, а также выполнять обязательства по зарплате , арендным , коммунальным платежам. Эта мера позволила предпринимателям получить займы по низкой ставке", - добавил премьер.
Дом правительства Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 14:22
Правительство представило меры поддержки бизнеса
 
ЭкономикаПравительство РФСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала