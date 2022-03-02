https://ria.ru/20220302/biznes-1776047079.html

На льготные программы кредитования бизнеса выделят шесть миллиардов рублей

На льготные программы кредитования бизнеса выделят шесть миллиардов рублей - РИА Новости, 02.03.2022

На льготные программы кредитования бизнеса выделят шесть миллиардов рублей

Правительство направит дополнительно более 6 миллиардов рублей для сохранения льготных программ кредитования МСП, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T14:26

2022-03-02T14:26

2022-03-02T14:53

экономика

правительство рф

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730512840_0:248:3072:1976_1920x0_80_0_0_a507eecd69b0184555c0c03bb999cca7.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Правительство направит дополнительно более 6 миллиардов рублей для сохранения льготных программ кредитования МСП, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в среду."По итогам прошлого года было выдано более 42 тысяч кредитов. Бизнес получил почти 150 миллиардов рублей. Для сохранения льготной ставки правительство направит дополнительно более 6 миллиардов рублей", - заявил Мишустин."Мы продолжим поддерживать предпринимателей, помогая им привлекать средства, в том числе создаём условия для получения льготных кредитов. Президент обращал особое внимание на оказание помощи организациям и предприятиям , и поручил реализовывать необходимые меры поддержки таких компаний. В конце прошлого года заработала обновлённая программа "ФОТ 3.0". Она должна помочь бизнесу сохранять рабочие места, а также выполнять обязательства по зарплате , арендным , коммунальным платежам. Эта мера позволила предпринимателям получить займы по низкой ставке", - добавил премьер.

https://ria.ru/20220302/proverki-1776046079.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, правительство рф, санкции в отношении россии