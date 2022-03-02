https://ria.ru/20220302/biznes-1776047079.html
На льготные программы кредитования бизнеса выделят шесть миллиардов рублей
На льготные программы кредитования бизнеса выделят шесть миллиардов рублей - РИА Новости, 02.03.2022
На льготные программы кредитования бизнеса выделят шесть миллиардов рублей
Правительство направит дополнительно более 6 миллиардов рублей для сохранения льготных программ кредитования МСП, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T14:26
2022-03-02T14:26
2022-03-02T14:53
экономика
правительство рф
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Правительство направит дополнительно более 6 миллиардов рублей для сохранения льготных программ кредитования МСП, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в среду."По итогам прошлого года было выдано более 42 тысяч кредитов. Бизнес получил почти 150 миллиардов рублей. Для сохранения льготной ставки правительство направит дополнительно более 6 миллиардов рублей", - заявил Мишустин."Мы продолжим поддерживать предпринимателей, помогая им привлекать средства, в том числе создаём условия для получения льготных кредитов. Президент обращал особое внимание на оказание помощи организациям и предприятиям , и поручил реализовывать необходимые меры поддержки таких компаний. В конце прошлого года заработала обновлённая программа "ФОТ 3.0". Она должна помочь бизнесу сохранять рабочие места, а также выполнять обязательства по зарплате , арендным , коммунальным платежам. Эта мера позволила предпринимателям получить займы по низкой ставке", - добавил премьер.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, правительство рф, санкции в отношении россии
14:26 02.03.2022 (обновлено: 14:53 02.03.2022)
На льготные программы кредитования бизнеса выделят шесть миллиардов рублей
Правительство выделит шесть миллиардов рублей на льготные программы кредитования бизнеса
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости.
Правительство направит дополнительно более 6 миллиардов рублей для сохранения льготных программ кредитования МСП, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании
правительства в среду.
"По итогам прошлого года было выдано более 42 тысяч кредитов. Бизнес получил почти 150 миллиардов рублей. Для сохранения льготной ставки правительство направит дополнительно более 6 миллиардов рублей", - заявил Мишустин.
"Мы продолжим поддерживать предпринимателей, помогая им привлекать средства, в том числе создаём условия для получения льготных кредитов. Президент обращал особое внимание на оказание помощи организациям и предприятиям , и поручил реализовывать необходимые меры поддержки таких компаний. В конце прошлого года заработала обновлённая программа "ФОТ 3.0". Она должна помочь бизнесу сохранять рабочие места, а также выполнять обязательства по зарплате , арендным , коммунальным платежам. Эта мера позволила предпринимателям получить займы по низкой ставке", - добавил премьер.