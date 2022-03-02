https://ria.ru/20220302/biznes-1775961060.html

Байден предложил бизнесу в США защиту от последствий антироссийских санкций

Байден предложил бизнесу в США защиту от последствий антироссийских санкций - РИА Новости, 02.03.2022

Байден предложил бизнесу в США защиту от последствий антироссийских санкций

Президент США Джо Байден в обращении к конгрессу обещал задействовать все инструменты, чтобы защитить бизнес и потребителей США от последствий антироссийских... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T05:36

2022-03-02T05:36

2022-03-02T10:48

украина

в мире

сша

джо байден

вашингтон

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ВАШИГТОН, 2 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден в обращении к конгрессу обещал задействовать все инструменты, чтобы защитить бизнес и потребителей США от последствий антироссийских санкций.Традиционно ежегодное обращение президента к конгрессу касается внутренней ситуации в стране, но Байден в этот раз начал его с ситуации вокруг Украины.

https://ria.ru/20220302/pomosch-1775960608.html

украина

сша

вашингтон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

украина, в мире, сша, джо байден, вашингтон