https://ria.ru/20220302/biznes-1775961060.html
Байден предложил бизнесу в США защиту от последствий антироссийских санкций
Байден предложил бизнесу в США защиту от последствий антироссийских санкций - РИА Новости, 02.03.2022
Байден предложил бизнесу в США защиту от последствий антироссийских санкций
Президент США Джо Байден в обращении к конгрессу обещал задействовать все инструменты, чтобы защитить бизнес и потребителей США от последствий антироссийских... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T05:36
2022-03-02T05:36
2022-03-02T10:48
украина
в мире
сша
джо байден
вашингтон
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ВАШИГТОН, 2 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден в обращении к конгрессу обещал задействовать все инструменты, чтобы защитить бизнес и потребителей США от последствий антироссийских санкций.Традиционно ежегодное обращение президента к конгрессу касается внутренней ситуации в стране, но Байден в этот раз начал его с ситуации вокруг Украины.
https://ria.ru/20220302/pomosch-1775960608.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, сша, джо байден, вашингтон
05:36 02.03.2022 (обновлено: 10:48 02.03.2022)
Байден предложил бизнесу в США защиту от последствий антироссийских санкций
Байден заявил, что защитит американский бизнес от последствий санкций против России