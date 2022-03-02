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Московская биржа не будет проводить торги в секции фондового рынка 3 марта
Московская биржа не будет проводить торги в секции фондового рынка 3 марта - РИА Новости, 02.03.2022
Московская биржа не будет проводить торги в секции фондового рынка 3 марта
Банк России принял решение не возобновлять фондовые торги 3 марта на Московской бирже, говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T22:51
2022-03-02T22:51
экономика
россия
московская биржа
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Банк России принял решение не возобновлять фондовые торги 3 марта на Московской бирже, говорится в сообщении регулятора."Банк России принял решение не возобновлять торги 3 марта 2022 года на Московской бирже в секции фондового рынка, за исключением режима "Выкуп: Адресные заявки" с расчетами в рублях; секции срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в режиме "Закрытие позиций"; секции рынка СПФИ", - говорится в сообщении.Режим работы Московской биржи на 4 марта будет объявлен на официальном сайте Банка России до 9.00 мск 4 марта.У облигаций есть срок обращения, по окончании которого компания погашает облигации либо может выкупать их по оферте. Для этих целей на Московской бирже есть специальный режим торгов "Выкуп: Адресные заявки" с расчетами в рублях, поясняла биржа.
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экономика, россия, московская биржа, центральный банк рф (цб рф)
22:51 02.03.2022
 
Московская биржа не будет проводить торги в секции фондового рынка 3 марта

Московская биржа не будет проводить торги в секции фондового рынка 3 марта

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГосударственный флаг России на здании Центрального банка РФ в Москве
Государственный флаг России на здании Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Государственный флаг России на здании Центрального банка РФ в Москве
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Банк России принял решение не возобновлять фондовые торги 3 марта на Московской бирже, говорится в сообщении регулятора.
"Банк России принял решение не возобновлять торги 3 марта 2022 года на Московской бирже в секции фондового рынка, за исключением режима "Выкуп: Адресные заявки" с расчетами в рублях; секции срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в режиме "Закрытие позиций"; секции рынка СПФИ", - говорится в сообщении.
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Режим работы Московской биржи на 4 марта будет объявлен на официальном сайте Банка России до 9.00 мск 4 марта.
У облигаций есть срок обращения, по окончании которого компания погашает облигации либо может выкупать их по оферте. Для этих целей на Московской бирже есть специальный режим торгов "Выкуп: Адресные заявки" с расчетами в рублях, поясняла биржа.
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ЭкономикаРоссияМосковская биржаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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