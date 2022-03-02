https://ria.ru/20220302/biryukov-1776005593.html

Бирюков: пять станций МЦД обеспечат энергоснабжением в 2022 году в Москве

Бирюков: пять станций МЦД обеспечат энергоснабжением в 2022 году в Москве - РИА Новости, 02.03.2022

Бирюков: пять станций МЦД обеспечат энергоснабжением в 2022 году в Москве

Пять новых станций Московских центральных диаметров обеспечат энергоснабжением в 2022 году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T11:48

2022-03-02T11:48

2022-03-02T11:48

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

московские центральные диаметры (мцд)

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Пять новых станций Московских центральных диаметров обеспечат энергоснабжением в 2022 году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."На постоянной основе ведется масштабная работа по подключению к электросетям новых значимых для столицы объектов, обеспечивается надежное и бесперебойное электроснабжение жителей и городской инфраструктуры. В этом году планируем подключить к сетям пять остановочных пунктов Московских центральных диаметров - "Поклонная", "Кутузовская", "Ермакова Роща", "Тимирязевская" и "Окружная", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что совокупная присоединенная мощность составит 3,2 МВт."Все работы по подключению новых объектов проводятся с применением современной спецтехники, в том числе бестраншейным методом, особенно в местах исторической застройки. Значимые объекты обеспечиваются электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной", - рассказал Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что в прошлом году электроснабжение получили 82 объекта транспортной инфраструктуры, включая электродепо "Сокол", ТПУ "Черкизово", 10 станций Большой кольцевой линии метро.

https://realty.ria.ru/20220301/elektropodstantsiya-1775874760.html

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Артем Смирнов

москва, петр бирюков, московские центральные диаметры (мцд)