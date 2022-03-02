Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220302/biryukov-1776005593.html
Бирюков: пять станций МЦД обеспечат энергоснабжением в 2022 году в Москве
Бирюков: пять станций МЦД обеспечат энергоснабжением в 2022 году в Москве - РИА Новости, 02.03.2022
Бирюков: пять станций МЦД обеспечат энергоснабжением в 2022 году в Москве
Пять новых станций Московских центральных диаметров обеспечат энергоснабжением в 2022 году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T11:48
2022-03-02T11:48
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
московские центральные диаметры (мцд)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_8a6256be6f2bd6d2a65a03ed053c04e3.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Пять новых станций Московских центральных диаметров обеспечат энергоснабжением в 2022 году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."На постоянной основе ведется масштабная работа по подключению к электросетям новых значимых для столицы объектов, обеспечивается надежное и бесперебойное электроснабжение жителей и городской инфраструктуры. В этом году планируем подключить к сетям пять остановочных пунктов Московских центральных диаметров - "Поклонная", "Кутузовская", "Ермакова Роща", "Тимирязевская" и "Окружная", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что совокупная присоединенная мощность составит 3,2 МВт."Все работы по подключению новых объектов проводятся с применением современной спецтехники, в том числе бестраншейным методом, особенно в местах исторической застройки. Значимые объекты обеспечиваются электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной", - рассказал Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что в прошлом году электроснабжение получили 82 объекта транспортной инфраструктуры, включая электродепо "Сокол", ТПУ "Черкизово", 10 станций Большой кольцевой линии метро.
https://realty.ria.ru/20220301/elektropodstantsiya-1775874760.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_fb46b9ec9784d6a2bfef289eef61c4e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, петр бирюков, московские центральные диаметры (мцд)
11:48 02.03.2022
 

Бирюков: пять станций МЦД обеспечат энергоснабжением в 2022 году в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Пять новых станций Московских центральных диаметров обеспечат энергоснабжением в 2022 году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"На постоянной основе ведется масштабная работа по подключению к электросетям новых значимых для столицы объектов, обеспечивается надежное и бесперебойное электроснабжение жителей и городской инфраструктуры. В этом году планируем подключить к сетям пять остановочных пунктов Московских центральных диаметров - "Поклонная", "Кутузовская", "Ермакова Роща", "Тимирязевская" и "Окружная", - отметил Бирюков.
Электроподстанция Сырово в новой Москве
1 марта, 16:52Москва Сегодня: мегаполис для жизни
"Россети" модернизируют электроподстанцию "Сырово" в новой Москве
Заместитель мэра подчеркнул, что совокупная присоединенная мощность составит 3,2 МВт.
"Все работы по подключению новых объектов проводятся с применением современной спецтехники, в том числе бестраншейным методом, особенно в местах исторической застройки. Значимые объекты обеспечиваются электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что в прошлом году электроснабжение получили 82 объекта транспортной инфраструктуры, включая электродепо "Сокол", ТПУ "Черкизово", 10 станций Большой кольцевой линии метро.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковМосковские центральные диаметры (МЦД)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала