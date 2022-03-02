19:07 02.03.2022 (обновлено: 20:31 02.03.2022)
Россия готова обсудить с Украиной гарантии безопасности
Глава МИД Лавров: Россия готова обсудить с Украиной вопрос гарантий безопасности
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкФлаги России и Украины в зале, где пройдут переговоры
Флаги России и Украины в зале, где пройдут переговоры
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Россия в ходе второго раунда переговоров с Украиной готова обсуждать вопрос гарантий безопасности, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу Al-Jazeera.
"Президент Зеленский заявил о готовности, вернее, о желании получить гарантии безопасности, — я считаю, что это позитивный шаг. Наши переговорщики готовы ко второму раунду обсуждения этих гарантий с украинскими представителями", — сказал глава МИД.
"Мы предлагаем договоренность. Она будет обеспечивать законные права всех народов, которые проживают на Украине, что включает в себя все без исключения национальные меньшинства, их равноправие. Это должно отразиться и в законодательстве Украины", — подчеркнул руководитель российской дипломатии.
При этом он добавил, что Москва вопрос Крыма обсуждать не будет, он закрыт, "Крым — это часть России".
Лавров не стал сообщать детали, о чем делегации говорили на первой встрече, отметив, что согласие на второй раунд говорит о готовности искать решения.
Говоря о том, какую цель Москва преследует в своей военной операции на Украине, Лавров отметил, что речь идет о предотвращении появления там конкретных видов оружия.
"В рамках этой специальной военной операции поставлена четкая задача, учитывая опыт последних десятилетий после развала Советского Союза, обеспечить демилитаризацию Украины. Должны быть определены конкретные виды ударных вооружений, которые на Украине никогда не будут развернуты и не будут создаваться. <...> Там не должно быть вообще никаких вооружений, которые могут угрожать безопасности Российской Федерации", — сказал министр.
Кроме того, речь идет о денацификации, подчеркнул дипломат. Москва не может смотреть, как в современной Европе маршируют под фашистскими знаменами и выкрикивают призывы убивать русских людей.
"Точно так же, как фашистская Германия была подвергнута такой процедуре. Еще раз призываю: посмотрите видеоматериалы, которые есть в свободном доступе, о том, какой свободой пользуются неонацисты на Украине, когда они устраивают шествия под портретами военных преступников. Президент Зеленский выделяет им свою гвардию для того, чтобы обеспечить почетный караул. Работа предстоит большая".
Лавров напомнил, что Зеленский выдвигался на пост президента под лозунгами мира и необходимости человеческие жизни, но в конечном итоге "он стал таким же русофобом, как правительство Порошенко".
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"Зеленский называл людей в Донбассе "особями". При предыдущем президенте премьер-министр Яценюк называл их "нелюдями". Зеленский не стал ничего делать в отношении продолжающейся кровопролитной войны против собственного народа. Он, по сути дела, врал, обещая навести порядок, когда подписывали многочисленные соглашения с представителями Донбасса. Он нарушал их, не моргнув глазом", — констатировал Лавров.
Москва все восемь лет пыталась образумить Киев, а Запад использовал Украину как инструмент сдерживания России.
"Вся нынешняя ситуация сложилась в силу того, что Запад отказывался признавать за Российской Федерацией равные права в организации архитектуры европейской безопасности", — заключил Лавров.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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