https://ria.ru/20220302/bezopasnost-1776116886.html

Россия готова обсудить с Украиной гарантии безопасности

Россия готова обсудить с Украиной гарантии безопасности - РИА Новости, 02.03.2022

Россия готова обсудить с Украиной гарантии безопасности

Россия в ходе второго раунда переговоров с Украиной готова обсуждать вопрос гарантий безопасности, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T19:07

2022-03-02T19:07

2022-03-02T20:31

россия

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Россия в ходе второго раунда переговоров с Украиной готова обсуждать вопрос гарантий безопасности, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу Al-Jazeera."Президент Зеленский заявил о готовности, вернее, о желании получить гарантии безопасности, — я считаю, что это позитивный шаг. Наши переговорщики готовы ко второму раунду обсуждения этих гарантий с украинскими представителями", — сказал глава МИД.Лавров подчеркнул, что требования, которые выдвигает Москва к Киеву, нельзя расценивать как капитуляцию Украины.При этом он добавил, что Москва вопрос Крыма обсуждать не будет, он закрыт, "Крым — это часть России".Лавров не стал сообщать детали, о чем делегации говорили на первой встрече, отметив, что согласие на второй раунд говорит о готовности искать решения.Говоря о том, какую цель Москва преследует в своей военной операции на Украине, Лавров отметил, что речь идет о предотвращении появления там конкретных видов оружия.Кроме того, речь идет о денацификации, подчеркнул дипломат. Москва не может смотреть, как в современной Европе маршируют под фашистскими знаменами и выкрикивают призывы убивать русских людей.Лавров напомнил, что Зеленский выдвигался на пост президента под лозунгами мира и необходимости человеческие жизни, но в конечном итоге "он стал таким же русофобом, как правительство Порошенко"."Зеленский называл людей в Донбассе "особями". При предыдущем президенте премьер-министр Яценюк называл их "нелюдями". Зеленский не стал ничего делать в отношении продолжающейся кровопролитной войны против собственного народа. Он, по сути дела, врал, обещая навести порядок, когда подписывали многочисленные соглашения с представителями Донбасса. Он нарушал их, не моргнув глазом", — констатировал Лавров.Москва все восемь лет пыталась образумить Киев, а Запад использовал Украину как инструмент сдерживания России.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220302/peregovory-1776114018.html

https://ria.ru/20220301/trebovaniya-1775919927.html

https://ria.ru/20220301/kiev-1775708599.html

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия