Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220302/bezopasnost-1776116886.html
Россия готова обсудить с Украиной гарантии безопасности
Россия готова обсудить с Украиной гарантии безопасности - РИА Новости, 02.03.2022
Россия готова обсудить с Украиной гарантии безопасности
Россия в ходе второго раунда переговоров с Украиной готова обсуждать вопрос гарантий безопасности, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T19:07
2022-03-02T20:31
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_0:161:3309:2022_1920x0_80_0_0_ba0fbbcc06fde46394d0a27e26fb0b9f.jpg
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Россия в ходе второго раунда переговоров с Украиной готова обсуждать вопрос гарантий безопасности, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу Al-Jazeera."Президент Зеленский заявил о готовности, вернее, о желании получить гарантии безопасности, — я считаю, что это позитивный шаг. Наши переговорщики готовы ко второму раунду обсуждения этих гарантий с украинскими представителями", — сказал глава МИД.Лавров подчеркнул, что требования, которые выдвигает Москва к Киеву, нельзя расценивать как капитуляцию Украины.При этом он добавил, что Москва вопрос Крыма обсуждать не будет, он закрыт, "Крым — это часть России".Лавров не стал сообщать детали, о чем делегации говорили на первой встрече, отметив, что согласие на второй раунд говорит о готовности искать решения.Говоря о том, какую цель Москва преследует в своей военной операции на Украине, Лавров отметил, что речь идет о предотвращении появления там конкретных видов оружия.Кроме того, речь идет о денацификации, подчеркнул дипломат. Москва не может смотреть, как в современной Европе маршируют под фашистскими знаменами и выкрикивают призывы убивать русских людей.Лавров напомнил, что Зеленский выдвигался на пост президента под лозунгами мира и необходимости человеческие жизни, но в конечном итоге "он стал таким же русофобом, как правительство Порошенко"."Зеленский называл людей в Донбассе "особями". При предыдущем президенте премьер-министр Яценюк называл их "нелюдями". Зеленский не стал ничего делать в отношении продолжающейся кровопролитной войны против собственного народа. Он, по сути дела, врал, обещая навести порядок, когда подписывали многочисленные соглашения с представителями Донбасса. Он нарушал их, не моргнув глазом", — констатировал Лавров.Москва все восемь лет пыталась образумить Киев, а Запад использовал Украину как инструмент сдерживания России.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220302/peregovory-1776114018.html
https://ria.ru/20220301/trebovaniya-1775919927.html
https://ria.ru/20220301/kiev-1775708599.html
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_457:0:3188:2048_1920x0_80_0_0_f6eab0738fc12bc09684ada27f8a90bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
19:07 02.03.2022 (обновлено: 20:31 02.03.2022)
 
Россия готова обсудить с Украиной гарантии безопасности

Глава МИД Лавров: Россия готова обсудить с Украиной вопрос гарантий безопасности

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкФлаги России и Украины в зале, где пройдут переговоры
Флаги России и Украины в зале, где пройдут переговоры - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Флаги России и Украины в зале, где пройдут переговоры
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Россия в ходе второго раунда переговоров с Украиной готова обсуждать вопрос гарантий безопасности, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу Al-Jazeera.
"Президент Зеленский заявил о готовности, вернее, о желании получить гарантии безопасности, — я считаю, что это позитивный шаг. Наши переговорщики готовы ко второму раунду обсуждения этих гарантий с украинскими представителями", — сказал глава МИД.
Заявление Мединского по переговорам с Украиной - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 19:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Переговоры представителей России и Украины пройдут в четверг
Лавров подчеркнул, что требования, которые выдвигает Москва к Киеву, нельзя расценивать как капитуляцию Украины.
"Мы предлагаем договоренность. Она будет обеспечивать законные права всех народов, которые проживают на Украине, что включает в себя все без исключения национальные меньшинства, их равноправие. Это должно отразиться и в законодательстве Украины", — подчеркнул руководитель российской дипломатии.
При этом он добавил, что Москва вопрос Крыма обсуждать не будет, он закрыт, "Крым — это часть России".
Лавров не стал сообщать детали, о чем делегации говорили на первой встрече, отметив, что согласие на второй раунд говорит о готовности искать решения.
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 19:53Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Политолог рассказал о "программах максимум" России и Украины на переговорах
Говоря о том, какую цель Москва преследует в своей военной операции на Украине, Лавров отметил, что речь идет о предотвращении появления там конкретных видов оружия.
"В рамках этой специальной военной операции поставлена четкая задача, учитывая опыт последних десятилетий после развала Советского Союза, обеспечить демилитаризацию Украины. Должны быть определены конкретные виды ударных вооружений, которые на Украине никогда не будут развернуты и не будут создаваться. <...> Там не должно быть вообще никаких вооружений, которые могут угрожать безопасности Российской Федерации", — сказал министр.
Кроме того, речь идет о денацификации, подчеркнул дипломат. Москва не может смотреть, как в современной Европе маршируют под фашистскими знаменами и выкрикивают призывы убивать русских людей.
"Точно так же, как фашистская Германия была подвергнута такой процедуре. Еще раз призываю: посмотрите видеоматериалы, которые есть в свободном доступе, о том, какой свободой пользуются неонацисты на Украине, когда они устраивают шествия под портретами военных преступников. Президент Зеленский выделяет им свою гвардию для того, чтобы обеспечить почетный караул. Работа предстоит большая".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс в Москве
Сергей Лавров
министр иностранных дел России
Лавров напомнил, что Зеленский выдвигался на пост президента под лозунгами мира и необходимости человеческие жизни, но в конечном итоге "он стал таким же русофобом, как правительство Порошенко".
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Киев превращается в Дубай
"Зеленский называл людей в Донбассе "особями". При предыдущем президенте премьер-министр Яценюк называл их "нелюдями". Зеленский не стал ничего делать в отношении продолжающейся кровопролитной войны против собственного народа. Он, по сути дела, врал, обещая навести порядок, когда подписывали многочисленные соглашения с представителями Донбасса. Он нарушал их, не моргнув глазом", — констатировал Лавров.
Москва все восемь лет пыталась образумить Киев, а Запад использовал Украину как инструмент сдерживания России.
"Вся нынешняя ситуация сложилась в силу того, что Запад отказывался признавать за Российской Федерацией равные права в организации архитектуры европейской безопасности", — заключил Лавров.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
27 февраля, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
 
Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала