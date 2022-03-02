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Запад отказался выполнять требования России по безопасности, заявил Лавров
Запад отказался выполнять требования России по безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 02.03.2022
Запад отказался выполнять требования России по безопасности, заявил Лавров
Запад отказался выполнять требования России по формированию новой архитектуры европейской безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T13:25
2022-03-02T13:25
сергей лавров
в мире
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КАИР, 2 мар - РИА Новости. Запад отказался выполнять требования России по формированию новой архитектуры европейской безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Запад отказался выполнять наши требования по формированию новой архитектуры европейской безопасности", - заявил глава МИД телеканалу al-Jazeera.
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сергей лавров, в мире
13:25 02.03.2022
 
Запад отказался выполнять требования России по безопасности, заявил Лавров

Лавров: Запад отказался выполнять требования России по архитектуре безопасности

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Читать ria.ru в
КАИР, 2 мар - РИА Новости. Запад отказался выполнять требования России по формированию новой архитектуры европейской безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Запад отказался выполнять наши требования по формированию новой архитектуры европейской безопасности", - заявил глава МИД телеканалу al-Jazeera.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 12:55
Лавров указал на возможные последствия третьей мировой войны
 
Сергей ЛавровВ мире
 
 
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