https://ria.ru/20220302/bezopasnost-1776033314.html
Запад отказался выполнять требования России по безопасности, заявил Лавров
Запад отказался выполнять требования России по безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 02.03.2022
Запад отказался выполнять требования России по безопасности, заявил Лавров
Запад отказался выполнять требования России по формированию новой архитектуры европейской безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T13:25
2022-03-02T13:25
2022-03-02T13:25
сергей лавров
в мире
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КАИР, 2 мар - РИА Новости. Запад отказался выполнять требования России по формированию новой архитектуры европейской безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Запад отказался выполнять наши требования по формированию новой архитектуры европейской безопасности", - заявил глава МИД телеканалу al-Jazeera.
https://ria.ru/20220302/voyna-1776025013.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, в мире
Запад отказался выполнять требования России по безопасности, заявил Лавров
Лавров: Запад отказался выполнять требования России по архитектуре безопасности