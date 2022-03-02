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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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В Германию прибыли более пяти тысяч беженцев с Украины
В Германию прибыли более пяти тысяч беженцев с Украины - РИА Новости, 02.03.2022
В Германию прибыли более пяти тысяч беженцев с Украины
Полиция Германии зафиксировала прибытие в страну 5,3 тысячи беженцев из Украины, но их может быть значительно больше, заявил представитель МВД ФРГ Максимилиан... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T13:44
2022-03-02T13:44
обострение ситуации в днр и лнр
беженцы
в мире
германия
украина
россия
донбасс
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БЕРЛИН, 2 мар - РИА Новости. Полиция Германии зафиксировала прибытие в страну 5,3 тысячи беженцев из Украины, но их может быть значительно больше, заявил представитель МВД ФРГ Максимилиан Калль.Он добавил, что, поскольку границы внутри ЕС являются открытыми, то "есть возможность, что прибыло значительно больше, но не в таком масштабе, как фиксируют в соседних странах - Польше, Румынии, Болгарии, Словакии".
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беженцы, в мире, германия, украина, россия, донбасс
13:44 02.03.2022
 
В Германию прибыли более пяти тысяч беженцев с Украины

Полиция Германии зафиксировала прибытие 5,3 тысячи беженцев с Украины

© РИА Новости / Михай Карауш / Перейти в фотобанкЖители Украины проходят границу через КПП
Жители Украины проходят границу через КПП - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Михай Карауш
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БЕРЛИН, 2 мар - РИА Новости. Полиция Германии зафиксировала прибытие в страну 5,3 тысячи беженцев из Украины, но их может быть значительно больше, заявил представитель МВД ФРГ Максимилиан Калль.
"Могу сообщить, что федеральная полиция зафиксировала прибытие 5309 беженцев из Украины", - заявил он на брифинге в среду.
Он добавил, что, поскольку границы внутри ЕС являются открытыми, то "есть возможность, что прибыло значительно больше, но не в таком масштабе, как фиксируют в соседних странах - Польше, Румынии, Болгарии, Словакии".
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 11:58Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ЕК предложила дать беженцам с Украины вид на жительство в Евросоюзе
 
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