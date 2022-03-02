https://ria.ru/20220302/bezhentsy-1776038221.html
В Германию прибыли более пяти тысяч беженцев с Украины
В Германию прибыли более пяти тысяч беженцев с Украины - РИА Новости, 02.03.2022
В Германию прибыли более пяти тысяч беженцев с Украины
Полиция Германии зафиксировала прибытие в страну 5,3 тысячи беженцев из Украины, но их может быть значительно больше, заявил представитель МВД ФРГ Максимилиан... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T13:44
2022-03-02T13:44
2022-03-02T13:44
обострение ситуации в днр и лнр
беженцы
в мире
германия
украина
россия
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1a/1775214945_0:403:2918:2044_1920x0_80_0_0_4302585d06f86d5219e258a6126d4f63.jpg
БЕРЛИН, 2 мар - РИА Новости. Полиция Германии зафиксировала прибытие в страну 5,3 тысячи беженцев из Украины, но их может быть значительно больше, заявил представитель МВД ФРГ Максимилиан Калль.Он добавил, что, поскольку границы внутри ЕС являются открытыми, то "есть возможность, что прибыло значительно больше, но не в таком масштабе, как фиксируют в соседних странах - Польше, Румынии, Болгарии, Словакии".
https://ria.ru/20220302/ek-1776008291.html
германия
украина
россия
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1a/1775214945_655:349:2918:2047_1920x0_80_0_0_19a3c32865b54329c0363e9dc1c66c30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беженцы, в мире, германия, украина, россия, донбасс
В Германию прибыли более пяти тысяч беженцев с Украины
Полиция Германии зафиксировала прибытие 5,3 тысячи беженцев с Украины