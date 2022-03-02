https://ria.ru/20220302/bezhentsy-1776038221.html

В Германию прибыли более пяти тысяч беженцев с Украины

В Германию прибыли более пяти тысяч беженцев с Украины - РИА Новости, 02.03.2022

В Германию прибыли более пяти тысяч беженцев с Украины

Полиция Германии зафиксировала прибытие в страну 5,3 тысячи беженцев из Украины, но их может быть значительно больше, заявил представитель МВД ФРГ Максимилиан... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T13:44

2022-03-02T13:44

2022-03-02T13:44

обострение ситуации в днр и лнр

беженцы

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БЕРЛИН, 2 мар - РИА Новости. Полиция Германии зафиксировала прибытие в страну 5,3 тысячи беженцев из Украины, но их может быть значительно больше, заявил представитель МВД ФРГ Максимилиан Калль.Он добавил, что, поскольку границы внутри ЕС являются открытыми, то "есть возможность, что прибыло значительно больше, но не в таком масштабе, как фиксируют в соседних странах - Польше, Румынии, Болгарии, Словакии".

https://ria.ru/20220302/ek-1776008291.html

германия

украина

россия

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Владимир Лаврентьев

беженцы, в мире, германия, украина, россия, донбасс