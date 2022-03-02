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В Приморье прибыла первая семья беженцев из Донбасса
В Приморье прибыла первая семья беженцев из Донбасса - РИА Новости, 02.03.2022
В Приморье прибыла первая семья беженцев из Донбасса
Первая семья беженцев, эвакуированных с территории республик Донбасса, прибыла на территорию Приморского края и обратилась в органы соцподдержи, следует из... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T12:57
2022-03-02T12:57
россия
владимир путин
татьяна москалькова
эвакуация жителей днр и лнр в россию
приморский край
дальний восток
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Первая семья беженцев, эвакуированных с территории республик Донбасса, прибыла на территорию Приморского края и обратилась в органы соцподдержи, следует из сообщения пресс-службы регионального правительства.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает Донецкую и Луганскую народные республики, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству организовать выплату 10 тысяч рублей каждому беженцу.По информации пресс-службы правительства Приморского края, гражданам, прибывающим в Приморский край из Украины, помогут получить единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей и посодействуют в трудоустройстве."По данным министерства труда и социальной политики Приморского края, к настоящему времени в органы соцподдержки обратилась одна семья", - говорится в сообщении.Сейчас семье, обратившейся в МФЦ, готовят пакет документов. "Все данные направят для произведения выплаты в правительство Ростовской области, которое осуществляет учет и распределение средств по поручению правительства РФ. Средства поступят на счет, открытый в кредитной организации", – сообщила глава минтруда края Светлана Красицкая.Во вторник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщала, что на территории РФ находится 117 тысяч эвакуированных из Донецка и Луганска.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
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россия, владимир путин, татьяна москалькова, эвакуация жителей днр и лнр в россию, приморский край, дальний восток
12:57 02.03.2022
 
В Приморье прибыла первая семья беженцев из Донбасса

На территорию Приморья прибыла первая семья беженцев, эвакуированных из Донбасса

© РИА Новости / Максим БогодвидПункт временного размещения беженцев
Пункт временного размещения беженцев - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Пункт временного размещения беженцев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Первая семья беженцев, эвакуированных с территории республик Донбасса, прибыла на территорию Приморского края и обратилась в органы соцподдержи, следует из сообщения пресс-службы регионального правительства.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает Донецкую и Луганскую народные республики, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству организовать выплату 10 тысяч рублей каждому беженцу.
Логотип Instagram - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 16:50
Телеканал CNN заподозрили в тиражировании фейка об украинских беженцах
По информации пресс-службы правительства Приморского края, гражданам, прибывающим в Приморский край из Украины, помогут получить единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей и посодействуют в трудоустройстве.
"По данным министерства труда и социальной политики Приморского края, к настоящему времени в органы соцподдержки обратилась одна семья", - говорится в сообщении.
Сейчас семье, обратившейся в МФЦ, готовят пакет документов. "Все данные направят для произведения выплаты в правительство Ростовской области, которое осуществляет учет и распределение средств по поручению правительства РФ. Средства поступят на счет, открытый в кредитной организации", – сообщила глава минтруда края Светлана Красицкая.
Девушка в пункте временного размещения беженцев - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 09:12
На Камчатке заявили о готовности принять беженцев из ДНР и ЛНР
Во вторник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщала, что на территории РФ находится 117 тысяч эвакуированных из Донецка и Луганска.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
 
РоссияВладимир ПутинТатьяна МоскальковаЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюПриморский крайДальний Восток
 
 
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