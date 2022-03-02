В Приморье прибыла первая семья беженцев из Донбасса
На территорию Приморья прибыла первая семья беженцев, эвакуированных из Донбасса
Пункт временного размещения беженцев
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Первая семья беженцев, эвакуированных с территории республик Донбасса, прибыла на территорию Приморского края и обратилась в органы соцподдержи, следует из сообщения пресс-службы регионального правительства.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает Донецкую и Луганскую народные республики, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству организовать выплату 10 тысяч рублей каждому беженцу.
По информации пресс-службы правительства Приморского края, гражданам, прибывающим в Приморский край из Украины, помогут получить единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей и посодействуют в трудоустройстве.
"По данным министерства труда и социальной политики Приморского края, к настоящему времени в органы соцподдержки обратилась одна семья", - говорится в сообщении.
Сейчас семье, обратившейся в МФЦ, готовят пакет документов. "Все данные направят для произведения выплаты в правительство Ростовской области, которое осуществляет учет и распределение средств по поручению правительства РФ. Средства поступят на счет, открытый в кредитной организации", – сообщила глава минтруда края Светлана Красицкая.
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Во вторник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщала, что на территории РФ находится 117 тысяч эвакуированных из Донецка и Луганска.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.