https://ria.ru/20220302/bezhentsy-1776025699.html

В Приморье прибыла первая семья беженцев из Донбасса

В Приморье прибыла первая семья беженцев из Донбасса - РИА Новости, 02.03.2022

В Приморье прибыла первая семья беженцев из Донбасса

Первая семья беженцев, эвакуированных с территории республик Донбасса, прибыла на территорию Приморского края и обратилась в органы соцподдержи, следует из... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T12:57

2022-03-02T12:57

2022-03-02T12:57

россия

владимир путин

татьяна москалькова

эвакуация жителей днр и лнр в россию

приморский край

дальний восток

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Первая семья беженцев, эвакуированных с территории республик Донбасса, прибыла на территорию Приморского края и обратилась в органы соцподдержи, следует из сообщения пресс-службы регионального правительства.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает Донецкую и Луганскую народные республики, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству организовать выплату 10 тысяч рублей каждому беженцу.По информации пресс-службы правительства Приморского края, гражданам, прибывающим в Приморский край из Украины, помогут получить единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей и посодействуют в трудоустройстве."По данным министерства труда и социальной политики Приморского края, к настоящему времени в органы соцподдержки обратилась одна семья", - говорится в сообщении.Сейчас семье, обратившейся в МФЦ, готовят пакет документов. "Все данные направят для произведения выплаты в правительство Ростовской области, которое осуществляет учет и распределение средств по поручению правительства РФ. Средства поступят на счет, открытый в кредитной организации", – сообщила глава минтруда края Светлана Красицкая.Во вторник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщала, что на территории РФ находится 117 тысяч эвакуированных из Донецка и Луганска.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.

https://ria.ru/20220301/foto-1775873943.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир путин, татьяна москалькова, эвакуация жителей днр и лнр в россию, приморский край, дальний восток