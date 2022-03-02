17:00 02.03.2022 (обновлено: 17:08 02.03.2022)
В Минске опровергли информацию о проведении мобилизации в стране
Минобороны Белоруссии заявило, что получаемые повестки не связаны с операцией в Донбассе
© Фото : Министерство обороны Республики БеларусьБелорусский военный во время учений по отражению нападения незаконного вооруженного формирования на блок-пост
Белорусский военный во время учений по отражению нападения незаконного вооруженного формирования на блок-пост
МИНСК, 2 мар – РИА Новости. Министерство обороны Белоруссии заявило в среду, что в стране мероприятия по мобилизации не проводятся.
"В настоящее время в вооруженных силах Республики Беларусь мероприятия по мобилизации не проводятся", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. Подчеркивается, что "все сборы носят плановый характер и заблаговременно утверждены специальными правовыми актами". "Уведомления (повестки), приходящие гражданам Республики Беларусь из военных комиссариатов по месту жительства, информируют их об участии в плановых мероприятиях и никаким образом не связаны со специальной операцией на Донбассе", - говорится там.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.