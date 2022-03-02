https://ria.ru/20220302/belorussiya-1776087144.html

В Минске опровергли информацию о проведении мобилизации в стране

В Минске опровергли информацию о проведении мобилизации в стране - РИА Новости, 02.03.2022

В Минске опровергли информацию о проведении мобилизации в стране

Министерство обороны Белоруссии заявило в среду, что в стране мероприятия по мобилизации не проводятся. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T17:00

2022-03-02T17:00

2022-03-02T17:08

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

белоруссия

украина

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МИНСК, 2 мар – РИА Новости. Министерство обороны Белоруссии заявило в среду, что в стране мероприятия по мобилизации не проводятся."В настоящее время в вооруженных силах Республики Беларусь мероприятия по мобилизации не проводятся", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. Подчеркивается, что "все сборы носят плановый характер и заблаговременно утверждены специальными правовыми актами". "Уведомления (повестки), приходящие гражданам Республики Беларусь из военных комиссариатов по месту жительства, информируют их об участии в плановых мероприятиях и никаким образом не связаны со специальной операцией на Донбассе", - говорится там.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/udar-1775912250.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ситуация в днр и лнр, белоруссия, украина