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В Минске опровергли информацию о запрете на выезд мужчин от 18 до 60 лет
В Минске опровергли информацию о запрете на выезд мужчин от 18 до 60 лет - РИА Новости, 02.03.2022
В Минске опровергли информацию о запрете на выезд мужчин от 18 до 60 лет
Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что информация в интернет о запрете на выезд из республики мужчин от 18 до 60 лет ложная. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T15:00
2022-03-02T15:15
белоруссия
в мире
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МИНСК, 2 мар - РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что информация в интернет о запрете на выезд из республики мужчин от 18 до 60 лет ложная."В деструктивных интернет-ресурсах распространяется ложная информация относительно запрета на выезд из Республики Беларусь для мужчин от 18 до 60 лет. Официально сообщаем, что дополнительные ограничения в пропуске лиц и транспортных средств белорусской стороной не вводились", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В погранкомитете посоветовали гражданам "для получения достоверной и актуальной информации по вопросам пересечения белорусской границы обращаться к официальным источникам".
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белоруссия, в мире
15:00 02.03.2022 (обновлено: 15:15 02.03.2022)
 
В Минске опровергли информацию о запрете на выезд мужчин от 18 до 60 лет

Госпогранкомитет Белоруссии опроверг информацию о запрете на выезд мужчин от 18 до 60 лет

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрохожие на проспекте Независимости в Минске
Прохожие на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
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МИНСК, 2 мар - РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что информация в интернет о запрете на выезд из республики мужчин от 18 до 60 лет ложная.
"В деструктивных интернет-ресурсах распространяется ложная информация относительно запрета на выезд из Республики Беларусь для мужчин от 18 до 60 лет. Официально сообщаем, что дополнительные ограничения в пропуске лиц и транспортных средств белорусской стороной не вводились", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
В погранкомитете посоветовали гражданам "для получения достоверной и актуальной информации по вопросам пересечения белорусской границы обращаться к официальным источникам".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
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