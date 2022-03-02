https://ria.ru/20220302/belorussiya-1776056528.html

В Минске опровергли информацию о запрете на выезд мужчин от 18 до 60 лет

В Минске опровергли информацию о запрете на выезд мужчин от 18 до 60 лет - РИА Новости, 02.03.2022

В Минске опровергли информацию о запрете на выезд мужчин от 18 до 60 лет

Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что информация в интернет о запрете на выезд из республики мужчин от 18 до 60 лет ложная. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T15:00

2022-03-02T15:00

2022-03-02T15:15

белоруссия

в мире

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МИНСК, 2 мар - РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что информация в интернет о запрете на выезд из республики мужчин от 18 до 60 лет ложная."В деструктивных интернет-ресурсах распространяется ложная информация относительно запрета на выезд из Республики Беларусь для мужчин от 18 до 60 лет. Официально сообщаем, что дополнительные ограничения в пропуске лиц и транспортных средств белорусской стороной не вводились", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В погранкомитете посоветовали гражданам "для получения достоверной и актуальной информации по вопросам пересечения белорусской границы обращаться к официальным источникам".

https://ria.ru/20220301/lukashenko-1775922129.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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