https://ria.ru/20220302/belorussiya-1776056528.html
В Минске опровергли информацию о запрете на выезд мужчин от 18 до 60 лет
В Минске опровергли информацию о запрете на выезд мужчин от 18 до 60 лет - РИА Новости, 02.03.2022
В Минске опровергли информацию о запрете на выезд мужчин от 18 до 60 лет
Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что информация в интернет о запрете на выезд из республики мужчин от 18 до 60 лет ложная. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T15:00
2022-03-02T15:00
2022-03-02T15:15
белоруссия
в мире
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МИНСК, 2 мар - РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что информация в интернет о запрете на выезд из республики мужчин от 18 до 60 лет ложная."В деструктивных интернет-ресурсах распространяется ложная информация относительно запрета на выезд из Республики Беларусь для мужчин от 18 до 60 лет. Официально сообщаем, что дополнительные ограничения в пропуске лиц и транспортных средств белорусской стороной не вводились", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В погранкомитете посоветовали гражданам "для получения достоверной и актуальной информации по вопросам пересечения белорусской границы обращаться к официальным источникам".
https://ria.ru/20220301/lukashenko-1775922129.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, в мире
15:00 02.03.2022 (обновлено: 15:15 02.03.2022)
В Минске опровергли информацию о запрете на выезд мужчин от 18 до 60 лет
Госпогранкомитет Белоруссии опроверг информацию о запрете на выезд мужчин от 18 до 60 лет