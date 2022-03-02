https://ria.ru/20220302/baykonur-1775965542.html

На стартовый стол на Байконуре установили ракету с британскими спутниками

На стартовый стол на Байконуре установили ракету с британскими спутниками - РИА Новости, 02.03.2022

На стартовый стол на Байконуре установили ракету с британскими спутниками

Ракету "Союз-2.1б", которая запустит 36 британских спутников связи OneWeb с Байконура, 2 марта установили на стартовый стол, заявили в "Роскосмосе". РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T07:51

2022-03-02T07:51

2022-03-02T07:54

хочу стать космонавтом

космос - риа наука

байконур (город)

oneweb

союз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155899/42/1558994204_0:147:3117:1900_1920x0_80_0_0_db7697ef178c494b3401817ac6f10562.jpg

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Ракету "Союз-2.1б", которая запустит 36 британских спутников связи OneWeb с Байконура, 2 марта установили на стартовый стол, заявили в "Роскосмосе".Спутники OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей высокоскоростной доступ в интернет в любой точке Земли. OneWeb собирается к июню 2022 года развернуть полную группировку первого поколения.Согласно ранее опубликованным планам, для выведения аппаратов этой системы в 2022 году планируется шесть пусков ракеты "Союз" с Байконура, а также один, уже проведенный, пуск с космодрома Куру во Французской Гвиане.Ранее сообщалось, что в связи с международной обстановкой, компания OneWeb еще не решила, будет ли отложен пуск спутников с Байконура 5 марта. Российская сторона, в свою очередь, заявляла о готовности продолжать исполнять договорные обязательства и осуществлении подготовки к пуску.

https://ria.ru/20220222/kosmos-1774283505.html

байконур (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Игорь Манаширов

Игорь Манаширов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Манаширов

космос - риа наука, байконур (город), oneweb, союз