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На стартовый стол на Байконуре установили ракету с британскими спутниками
На стартовый стол на Байконуре установили ракету с британскими спутниками - РИА Новости, 02.03.2022
На стартовый стол на Байконуре установили ракету с британскими спутниками
Ракету "Союз-2.1б", которая запустит 36 британских спутников связи OneWeb с Байконура, 2 марта установили на стартовый стол, заявили в "Роскосмосе". РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T07:51
2022-03-02T07:51
2022-03-02T07:54
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Ракету "Союз-2.1б", которая запустит 36 британских спутников связи OneWeb с Байконура, 2 марта установили на стартовый стол, заявили в "Роскосмосе".Спутники OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей высокоскоростной доступ в интернет в любой точке Земли. OneWeb собирается к июню 2022 года развернуть полную группировку первого поколения.Согласно ранее опубликованным планам, для выведения аппаратов этой системы в 2022 году планируется шесть пусков ракеты "Союз" с Байконура, а также один, уже проведенный, пуск с космодрома Куру во Французской Гвиане.Ранее сообщалось, что в связи с международной обстановкой, компания OneWeb еще не решила, будет ли отложен пуск спутников с Байконура 5 марта. Российская сторона, в свою очередь, заявляла о готовности продолжать исполнять договорные обязательства и осуществлении подготовки к пуску.
https://ria.ru/20220222/kosmos-1774283505.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, байконур (город), oneweb, союз
07:51 02.03.2022 (обновлено: 07:54 02.03.2022)
На стартовый стол на Байконуре установили ракету с британскими спутниками
На стартовый стол на Байконуре установили ракету с британскими спутниками связи OneWeb