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https://ria.ru/20220302/bayden-1776110595.html
Байден ответил на вопрос о санкциях против энергосектора России
Байден ответил на вопрос о санкциях против энергосектора России - РИА Новости, 02.03.2022
Байден ответил на вопрос о санкциях против энергосектора России
Президент США Джо Байден заявил, что возможность санкций против российского энергосектора остается на повестке. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T18:46
2022-03-02T18:55
в мире
россия
джо байден
сша
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что возможность санкций против российского энергосектора остается на повестке."Никакие возможности не сняты с повестки", - сказал Байден журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20220302/bayden-1776077089.html
россия
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в мире, россия, джо байден, сша
18:46 02.03.2022 (обновлено: 18:55 02.03.2022)
 
Байден ответил на вопрос о санкциях против энергосектора России

Байден заявил, что санкции против энергосектора России остаются на повестке

© REUTERS / Pool/Saul LoebПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© REUTERS / Pool/Saul Loeb
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что возможность санкций против российского энергосектора остается на повестке.
"Никакие возможности не сняты с повестки", - сказал Байден журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
Президент США Джо Байден во время выступления в конгрессе - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
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В Госдуме назвали оговорку Байдена про Украину неслучайной
 
В миреРоссияДжо БайденСША
 
 
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