https://ria.ru/20220302/bayden-1776110595.html

Байден ответил на вопрос о санкциях против энергосектора России

Байден ответил на вопрос о санкциях против энергосектора России - РИА Новости, 02.03.2022

Байден ответил на вопрос о санкциях против энергосектора России

Президент США Джо Байден заявил, что возможность санкций против российского энергосектора остается на повестке. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T18:46

2022-03-02T18:46

2022-03-02T18:55

в мире

россия

джо байден

сша

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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что возможность санкций против российского энергосектора остается на повестке."Никакие возможности не сняты с повестки", - сказал Байден журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20220302/bayden-1776077089.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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Севастиан Котов

в мире, россия, джо байден, сша