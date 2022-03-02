https://ria.ru/20220302/bankrotstvo-1776030443.html

Nord Stream 2 не подтвердила сообщения СМИ о банкротстве

Nord Stream 2 не подтвердила сообщения СМИ о банкротстве - РИА Новости, 02.03.2022

Nord Stream 2 не подтвердила сообщения СМИ о банкротстве

Оператор газопровода "Северный поток - 2" швейцарская компания Nord Stream 2 не подтверждает сообщения СМИ о своем банкротстве. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T13:13

2022-03-02T13:13

2022-03-02T13:24

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ЦЮРИХ, 2 мар - РИА Новости. Оператор газопровода "Северный поток - 2" швейцарская компания Nord Stream 2 не подтверждает сообщения СМИ о своем банкротстве."Мы не подтверждаем сообщения СМИ о том, что компания Nord Stream 2 начала процедуру банкротства. Компания на данный момент только проинформировала местные органы власти о вынужденном расторжении контрактов с персоналом вследствие наложенных на Nord Stream 2 AG со стороны США санкций", - говорится в заявлении компании, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Ранее представитель кантона Цуг, в котором находится штаб-квартира компании, Сильвия Тальманн-Гут сообщала РИА Новости, что Nord Stream 2 AG пока не подала заявление о банкротстве. При этом компания уведомила власти кантона о том, что уволила всех сотрудников, в общей сложности 106 человек.

https://ria.ru/20220302/gazoprovod-1776019136.html

россия

швейцария

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, в мире, nord stream 2 ag, россия, банкротство, швейцария