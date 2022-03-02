Fitch заявило о рисках для европейских банков из-за санкций против России
Fitch заявило о рисках для крупнейших европейских банков из-за санкций против России
Денежные купюры и монеты: доллары США, евро, рубли
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Крупнейшие европейские банки могут столкнуться с рядом трудностей после введения санкций Запада в отношении России, считает международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.
"Российская спецоперация на Украине окажет давление на качество активов крупных западноевропейских банков, однако высокий уровень операционной прибыли должен смягчить влияние", - говорится в сообщении агентства.
Операционные риски этих банков могут значительно вырасти, поскольку они должны обеспечить соблюдение санкций во время проведения операций. Кроме того, любой серьезный удар по мировой экономике ослабит финансовые перспективы банков.
Также Fitch считает, что снижение курса рубля повлияет на капитализацию европейских банков, однако ожидает, что большинство крупных банков хеджируют валютные риски, что избежать значительных колебаний коэффициентов консолидированного капитала.
Наибольший объем операций в России проводят итальянские и французские банки, в частности, Societe Generale и UniCredit, а основные риски банков связаны с местными розничными и коммерческими банковскими операциями. В то же время, как отмечает агентство, даже полное прекращение инвестиций в российские подразделения окажет умеренное влияние на капитал на уровне групп.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России, в частности, против крупнейших российских банков.