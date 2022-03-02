https://ria.ru/20220302/bank-1776146014.html
ПСБ продолжает выдавать ипотеку по всем льготным программам
ПСБ продолжает выдавать ипотеку по всем льготным программам - РИА Новости, 02.03.2022
ПСБ продолжает выдавать ипотеку по всем льготным программам
ПСБ продолжает выдавать ипотеку в рамках программ с господдержкой на прежних условиях, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T22:29
2022-03-02T22:29
2022-03-02T22:41
экономика
псб (банк псб)
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. ПСБ продолжает выдавать ипотеку в рамках программ с господдержкой на прежних условиях, сообщает пресс-служба банка. "Несмотря на сложную ситуацию в экономике и санкционное давление на банк, ПСБ обеспечивает стабильную работу своих сервисов и продолжает активно участвовать в инфраструктурных и социально-значимых проектах, в том числе - сохраняя для населения доступные условия по всем льготным государственным ипотечным программам. Ставка по ипотеке с господдержкой и военной ипотеке в ПСБ по-прежнему составляет от 5,85%, по семейной ипотеке — от 4,39%", — сказал руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц.Ипотечный кредит по программе "Госпрограмма-2020" можно получить по ставке от 5,85% на срок до 30 лет. Размер первоначального взноса составляет от 15%, максимальная сумма кредитования — до 3 млн рублей.По военной ипотеке с господдержкой кредит доступен по ставке от 5,85%, размер первоначального взноса составляет не менее 15% от стоимости приобретаемого жилья. В рамках программы кредит в размере до 3 миллионов рублей могут получить военнослужащие и сотрудники ОПК.По программе "Дальневосточная ипотека" ПСБ предоставляет кредиты в размере от 500 тысяч до 6 миллионов рублей на срок от 36 до 242 месяцев. Ставка по кредиту начинается от 0,01%. Размер первоначального взноса составляет не менее 15% от стоимости приобретаемого жилья. Льготную ипотеку могут получить как жители ДФО, так других регионов, которые после оформления права собственности на приобретенную квартиру, получат регистрацию по месту жительства в ДФО. Семьи с детьми для улучшения жилищных условий могут воспользоваться программой "Семейная ипотека" по ставке от 4,39%. Кредит с первоначальным взносом от 15% можно получить на срок до 30 лет. Максимальная сумма кредитования составляет 12 миллионов рублей.Подать заявку на ипотечный кредит можно через интернет-банк, а также в отделении ПСБ. "Банк выполняет и продолжит выполнять все обязательства перед клиентами в полном объеме, включая обслуживание всех вкладов, кредитов, расчетных операций, начисление и выплату процентов, а также прием и выдачу денежных средств. Все офисы банка и банкоматная сеть ПСБ работают в штатном режиме, ограничений на доступ к средствам на счетах нет", - говорится в пресс-релизе.
https://ria.ru/20220302/tsentrobank-1776085256.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, псб (банк псб)
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. ПСБ продолжает выдавать ипотеку в рамках программ с господдержкой на прежних условиях, сообщает пресс-служба банка.
"Несмотря на сложную ситуацию в экономике и санкционное давление на банк, ПСБ обеспечивает стабильную работу своих сервисов и продолжает активно участвовать в инфраструктурных и социально-значимых проектах, в том числе - сохраняя для населения доступные условия по всем льготным государственным ипотечным программам. Ставка по ипотеке с господдержкой и военной ипотеке в ПСБ по-прежнему составляет от 5,85%, по семейной ипотеке — от 4,39%", — сказал руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц.
Ипотечный кредит по программе "Госпрограмма-2020" можно получить по ставке от 5,85% на срок до 30 лет. Размер первоначального взноса составляет от 15%, максимальная сумма кредитования — до 3 млн рублей.
По военной ипотеке с господдержкой кредит доступен по ставке от 5,85%, размер первоначального взноса составляет не менее 15% от стоимости приобретаемого жилья. В рамках программы кредит в размере до 3 миллионов рублей могут получить военнослужащие и сотрудники ОПК.
По программе "Дальневосточная ипотека" ПСБ предоставляет кредиты в размере от 500 тысяч до 6 миллионов рублей на срок от 36 до 242 месяцев. Ставка по кредиту начинается от 0,01%. Размер первоначального взноса составляет не менее 15% от стоимости приобретаемого жилья. Льготную ипотеку могут получить как жители ДФО, так других регионов, которые после оформления права собственности на приобретенную квартиру, получат регистрацию по месту жительства в ДФО.
Семьи с детьми для улучшения жилищных условий могут воспользоваться программой "Семейная ипотека" по ставке от 4,39%. Кредит с первоначальным взносом от 15% можно получить на срок до 30 лет. Максимальная сумма кредитования составляет 12 миллионов рублей.
Подать заявку на ипотечный кредит можно через интернет-банк, а также в отделении ПСБ. "Банк выполняет и продолжит выполнять все обязательства перед клиентами в полном объеме, включая обслуживание всех вкладов, кредитов, расчетных операций, начисление и выплату процентов, а также прием и выдачу денежных средств. Все офисы банка и банкоматная сеть ПСБ работают в штатном режиме, ограничений на доступ к средствам на счетах нет", - говорится в пресс-релизе.