22:34 01.03.2022 (обновлено: 23:29 01.03.2022)
В ДНР заявили о еще одной пострадавшей женщине из-за обстрелов Донецка
ДНР в СЦКК: еще одна жительница Донецка пострадала из-за обстрелов города со стороны ВСУ
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудники военной комендатуры у сгоревшего в результате обстрелов автомобиля в Киевском районе Донецка
Сотрудники военной комендатуры у сгоревшего в результате обстрелов автомобиля в Киевском районе Донецка
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Еще одна женщина пострадала в результате обстрелов Донецка украинскими войсками, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ДНР сообщили о двух пострадавших в результате обстрелов жительницах города.
"По уточненной информации, в результате обстрела со стороны ВСУ Донецка по улице Петровского ранена еще одна мирная жительница 1955 года рождения", — говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшая доставлена в городскую больницу № 24.
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