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В ДНР заявили о еще одной пострадавшей женщине из-за обстрелов Донецка

В ДНР заявили о еще одной пострадавшей женщине из-за обстрелов Донецка - РИА Новости, 01.03.2022

В ДНР заявили о еще одной пострадавшей женщине из-за обстрелов Донецка

Еще одна женщина пострадала в результате обстрелов Донецка украинскими войсками, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T22:34

2022-03-01T22:34

2022-03-01T23:29

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Еще одна женщина пострадала в результате обстрелов Донецка украинскими войсками, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ДНР сообщили о двух пострадавших в результате обстрелов жительницах города."По уточненной информации, в результате обстрела со стороны ВСУ Донецка по улице Петровского ранена еще одна мирная жительница 1955 года рождения", — говорится в сообщении.Отмечается, что пострадавшая доставлена в городскую больницу № 24.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, проводятся работы по восстановлению подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась. ВС России достигли господства в воздухе над всей Украиной. По данным Минобороны Российской Федерации, в российских войсках есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/denatsifikatsiya-1775160162.html

https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775668066.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, ситуация в днр и лнр, украина