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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/zhenschina-1775941431.html
В ДНР заявили о еще одной пострадавшей женщине из-за обстрелов Донецка
В ДНР заявили о еще одной пострадавшей женщине из-за обстрелов Донецка - РИА Новости, 01.03.2022
В ДНР заявили о еще одной пострадавшей женщине из-за обстрелов Донецка
Еще одна женщина пострадала в результате обстрелов Донецка украинскими войсками, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T22:34
2022-03-01T23:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
ситуация в днр и лнр
украина
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Еще одна женщина пострадала в результате обстрелов Донецка украинскими войсками, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ДНР сообщили о двух пострадавших в результате обстрелов жительницах города."По уточненной информации, в результате обстрела со стороны ВСУ Донецка по улице Петровского ранена еще одна мирная жительница 1955 года рождения", — говорится в сообщении.Отмечается, что пострадавшая доставлена в городскую больницу № 24.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, проводятся работы по восстановлению подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась. ВС России достигли господства в воздухе над всей Украиной. По данным Минобороны Российской Федерации, в российских войсках есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220226/denatsifikatsiya-1775160162.html
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в мире, россия, ситуация в днр и лнр, украина
22:34 01.03.2022 (обновлено: 23:29 01.03.2022)
 
В ДНР заявили о еще одной пострадавшей женщине из-за обстрелов Донецка

ДНР в СЦКК: еще одна жительница Донецка пострадала из-за обстрелов города со стороны ВСУ

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудники военной комендатуры у сгоревшего в результате обстрелов автомобиля в Киевском районе Донецка
Сотрудники военной комендатуры у сгоревшего в результате обстрелов автомобиля в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Сотрудники военной комендатуры у сгоревшего в результате обстрелов автомобиля в Киевском районе Донецка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Еще одна женщина пострадала в результате обстрелов Донецка украинскими войсками, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ДНР сообщили о двух пострадавших в результате обстрелов жительницах города.
"По уточненной информации, в результате обстрела со стороны ВСУ Донецка по улице Петровского ранена еще одна мирная жительница 1955 года рождения", — говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшая доставлена в городскую больницу № 24.
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Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На утро понедельника поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, проводятся работы по восстановлению подачи воды в Крым.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась. ВС России достигли господства в воздухе над всей Украиной. По данным Минобороны Российской Федерации, в российских войсках есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.
Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>
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