https://ria.ru/20220301/zhenschina-1775919259.html
В ДНР заявили о пострадавшей женщине из-за обстрела Донецка
В ДНР заявили о пострадавшей женщине из-за обстрела Донецка - РИА Новости, 01.03.2022
В ДНР заявили о пострадавшей женщине из-за обстрела Донецка
Женщина пострадала из-за обстрела по Донецку со стороны украинских войск, также получила повреждения психиатрическая больница, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T19:49
2022-03-01T19:49
2022-03-01T19:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
украина
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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Женщина пострадала из-за обстрела по Донецку со стороны украинских войск, также получила повреждения психиатрическая больница, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В результате обстрела ранена мирная жительница 1950 года рождения. Пострадавшая доставлена в городскую больницу №14", - сообщается в заявлении.Согласно заявлению, при обстреле получила повреждения городская психиатрическая больница №1 – повреждены кровля и остекление.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, украина
В ДНР заявили о пострадавшей женщине из-за обстрела Донецка
ДНР в СЦКК: женщина пострадала из-за обстрела украинских войск по Донецку
ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости.
Женщина пострадала из-за обстрела по Донецку со стороны украинских войск, также получила повреждения психиатрическая больница, сообщило
представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В результате обстрела ранена мирная жительница 1950 года рождения. Пострадавшая доставлена в городскую больницу №14", - сообщается в заявлении.
Согласно заявлению, при обстреле получила повреждения городская психиатрическая больница №1 – повреждены кровля и остекление.
Россия
начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ
развивают наступление группировки ДНР
и ЛНР
. Но об оккупации Украины
речи не идет, подчеркивал президент России.
На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев
блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.
Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.