https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775933777.html
Журналист CNN рассказал, что интервьюировал Зеленского в "секретном месте"
Журналист CNN рассказал, что интервьюировал Зеленского в "секретном месте" - РИА Новости, 01.03.2022
Журналист CNN рассказал, что интервьюировал Зеленского в "секретном месте"
Корреспондент CNN Мэттью Чэнс сообщил, что он интервьюировал Владимира Зеленского в подвальных помещениях некоего здания в центре Киева. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T21:20
2022-03-01T21:20
2022-03-01T21:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775045769_105:3:2948:1602_1920x0_80_0_0_be579998b9fbe75045e03bf69f4f0f3d.jpg
ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Корреспондент CNN Мэттью Чэнс сообщил, что он интервьюировал Владимира Зеленского в подвальных помещениях некоего здания в центре Киева.Место, куда его доставили украинские военные, Чэнс назвал одним из укрытий, которыми пользуется Зеленский."Он в секретном месте в центре Киева. Мне разрешили сказать это", - рассказал Чэнс в эфире телеканала.Съемочную группу, по его словам, встретили "тяжело вооруженные украинские военные" и на своем автомобиле отвезли "в подвальное помещение здания где-то в городском центре"."Нам пришлось идти по очень темным коридорам, все они укреплены мешками с песком, повсюду – силы безопасности", - описал обстановку Чэнс.Он добавил, что Зеленский их ждал "в самом нутре огромного здания в центре Киева". Большая часть интервью прошла на украинском языке.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775846581.html
https://ria.ru/20220301/lukashenko-1775836153.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775045769_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_f9a280b06bd884c14eaeb007d3a32cab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, владимир зеленский
21:20 01.03.2022 (обновлено: 21:42 01.03.2022)
Журналист CNN рассказал, что интервьюировал Зеленского в "секретном месте"
Корреспондент CNN Мэттью Чэнс рассказал, что интервьюировал Зеленского в центре Киева
ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Корреспондент CNN Мэттью Чэнс сообщил, что он интервьюировал Владимира Зеленского в подвальных помещениях некоего здания в центре Киева.
Место, куда его доставили украинские военные, Чэнс назвал одним из укрытий, которыми пользуется Зеленский.
"Он в секретном месте в центре Киева
. Мне разрешили сказать это", - рассказал
Чэнс в эфире телеканала.
Съемочную группу, по его словам, встретили "тяжело вооруженные украинские военные" и на своем автомобиле отвезли "в подвальное помещение здания где-то в городском центре".
"Нам пришлось идти по очень темным коридорам, все они укреплены мешками с песком, повсюду – силы безопасности", - описал обстановку Чэнс.
Он добавил, что Зеленский их ждал "в самом нутре огромного здания в центре Киева". Большая часть интервью прошла на украинском языке.
Россия
начала специальную военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ
развивают наступление группировки ДНР
и ЛНР
. Но об оккупации Украины
речи не идет, подчеркивал президент России.