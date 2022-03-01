https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775933777.html

Журналист CNN рассказал, что интервьюировал Зеленского в "секретном месте"

Журналист CNN рассказал, что интервьюировал Зеленского в "секретном месте" - РИА Новости, 01.03.2022

Журналист CNN рассказал, что интервьюировал Зеленского в "секретном месте"

Корреспондент CNN Мэттью Чэнс сообщил, что он интервьюировал Владимира Зеленского в подвальных помещениях некоего здания в центре Киева. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T21:20

2022-03-01T21:20

2022-03-01T21:42

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775045769_105:3:2948:1602_1920x0_80_0_0_be579998b9fbe75045e03bf69f4f0f3d.jpg

ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Корреспондент CNN Мэттью Чэнс сообщил, что он интервьюировал Владимира Зеленского в подвальных помещениях некоего здания в центре Киева.Место, куда его доставили украинские военные, Чэнс назвал одним из укрытий, которыми пользуется Зеленский."Он в секретном месте в центре Киева. Мне разрешили сказать это", - рассказал Чэнс в эфире телеканала.Съемочную группу, по его словам, встретили "тяжело вооруженные украинские военные" и на своем автомобиле отвезли "в подвальное помещение здания где-то в городском центре"."Нам пришлось идти по очень темным коридорам, все они укреплены мешками с песком, повсюду – силы безопасности", - описал обстановку Чэнс.Он добавил, что Зеленский их ждал "в самом нутре огромного здания в центре Киева". Большая часть интервью прошла на украинском языке.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775846581.html

https://ria.ru/20220301/lukashenko-1775836153.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина, владимир зеленский