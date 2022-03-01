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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775920979.html
Зеленский ответил на вопрос о перспективах на переговорах с Россией
Зеленский ответил на вопрос о перспективах на переговорах с Россией - РИА Новости, 01.03.2022
Зеленский ответил на вопрос о перспективах на переговорах с Россией
Владимир Зеленский в интервью американскому каналу CNN затруднился дать оценку перспективам переговоров с Россией, но заявил, что неготовность к прекращению... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T19:59
2022-03-01T20:17
россия
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью американскому каналу CNN затруднился дать оценку перспективам переговоров с Россией, но заявил, что неготовность к прекращению огня и отводу войск на исходные позиции означала бы, что их участники впустую тратят время.В понедельник на территории Белоруссии прошли переговоры делегаций РФ и Украины, российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. По сообщению украинского издания "Зеркало недели", второй раунд переговоров России и Украины может пройти в среду, второго марта."Вы все должны прекратить, прекратить воевать. И отойти на точку, откуда все началось.... пять, шесть, сегодня шесть дней назад. Я думаю, есть принципиальные вещи. Вы можете это сделать, и это очень важный момент. Если вы это сделаете, и если та сторона готова, это означает, что они готовы к этому. Если нет, это на самом деле значит, что вы просто тратите время зря", - сказал Зеленский на английской языке.Отвечая на вопрос, готова ли к этому российская сторона, Зеленский сказал: "Мы посмотрим".В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775912689.html
https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775910197.html
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россия, в мире, украина, владимир зеленский
19:59 01.03.2022 (обновлено: 20:17 01.03.2022)
 
Зеленский ответил на вопрос о перспективах на переговорах с Россией

Зеленский о перспективах на переговорах с Россией: посмотрим

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью американскому каналу CNN затруднился дать оценку перспективам переговоров с Россией, но заявил, что неготовность к прекращению огня и отводу войск на исходные позиции означала бы, что их участники впустую тратят время.
В понедельник на территории Белоруссии прошли переговоры делегаций РФ и Украины, российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. По сообщению украинского издания "Зеркало недели", второй раунд переговоров России и Украины может пройти в среду, второго марта.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 19:16
Зеленский: Байден сказал, что время для закрытия неба не пришло
"Вы все должны прекратить, прекратить воевать. И отойти на точку, откуда все началось.... пять, шесть, сегодня шесть дней назад. Я думаю, есть принципиальные вещи. Вы можете это сделать, и это очень важный момент. Если вы это сделаете, и если та сторона готова, это означает, что они готовы к этому. Если нет, это на самом деле значит, что вы просто тратите время зря", - сказал Зеленский на английской языке.
Отвечая на вопрос, готова ли к этому российская сторона, Зеленский сказал: "Мы посмотрим".
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 19:01Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский назвал условие для переговоров с Россией
Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияВ миреУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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