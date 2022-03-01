https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775920979.html

Зеленский ответил на вопрос о перспективах на переговорах с Россией

Зеленский ответил на вопрос о перспективах на переговорах с Россией - РИА Новости, 01.03.2022

Зеленский ответил на вопрос о перспективах на переговорах с Россией

Владимир Зеленский в интервью американскому каналу CNN затруднился дать оценку перспективам переговоров с Россией, но заявил, что неготовность к прекращению... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T19:59

2022-03-01T19:59

2022-03-01T20:17

россия

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью американскому каналу CNN затруднился дать оценку перспективам переговоров с Россией, но заявил, что неготовность к прекращению огня и отводу войск на исходные позиции означала бы, что их участники впустую тратят время.В понедельник на территории Белоруссии прошли переговоры делегаций РФ и Украины, российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. По сообщению украинского издания "Зеркало недели", второй раунд переговоров России и Украины может пройти в среду, второго марта."Вы все должны прекратить, прекратить воевать. И отойти на точку, откуда все началось.... пять, шесть, сегодня шесть дней назад. Я думаю, есть принципиальные вещи. Вы можете это сделать, и это очень важный момент. Если вы это сделаете, и если та сторона готова, это означает, что они готовы к этому. Если нет, это на самом деле значит, что вы просто тратите время зря", - сказал Зеленский на английской языке.Отвечая на вопрос, готова ли к этому российская сторона, Зеленский сказал: "Мы посмотрим".В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775912689.html

https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775910197.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, в мире, украина, владимир зеленский