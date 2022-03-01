https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775916466.html

Журналист CNN рассказал, что пообщался с Зеленским "в его бункере"

Журналист CNN рассказал, что пообщался с Зеленским "в его бункере" - РИА Новости, 01.03.2022

Журналист CNN рассказал, что пообщался с Зеленским "в его бункере"

Журналист CNN Мэттью Чэнс рассказал, что пообщался с Владимиром Зеленским "в его бункере". РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T19:34

2022-03-01T19:34

2022-03-01T19:40

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

владимир зеленский

россия

украина

киев

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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Журналист CNN Мэттью Чэнс рассказал, что пообщался с Владимиром Зеленским "в его бункере"."Пока Россия готовится атаковать Киев, я поговорил с президентом Украины Зеленским в его бункере", - написал журналист в Twitter.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775910197.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, владимир путин, владимир зеленский, россия, украина, киев