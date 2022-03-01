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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775916466.html
Журналист CNN рассказал, что пообщался с Зеленским "в его бункере"
Журналист CNN рассказал, что пообщался с Зеленским "в его бункере" - РИА Новости, 01.03.2022
Журналист CNN рассказал, что пообщался с Зеленским "в его бункере"
Журналист CNN Мэттью Чэнс рассказал, что пообщался с Владимиром Зеленским "в его бункере". РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T19:34
2022-03-01T19:40
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
владимир зеленский
россия
украина
киев
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Журналист CNN Мэттью Чэнс рассказал, что пообщался с Владимиром Зеленским "в его бункере"."Пока Россия готовится атаковать Киев, я поговорил с президентом Украины Зеленским в его бункере", - написал журналист в Twitter.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
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в мире, владимир путин, владимир зеленский, россия, украина, киев
19:34 01.03.2022 (обновлено: 19:40 01.03.2022)
 
Журналист CNN рассказал, что пообщался с Зеленским "в его бункере"

Журналист CNN Мэттью Чэнс рассказал, что пообщался с Зеленским "в его бункере"

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Журналист CNN Мэттью Чэнс рассказал, что пообщался с Владимиром Зеленским "в его бункере".
"Пока Россия готовится атаковать Киев, я поговорил с президентом Украины Зеленским в его бункере", - написал журналист в Twitter.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 19:01Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский назвал условие для переговоров с Россией
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаКиев
 
 
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