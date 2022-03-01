https://ria.ru/20220301/zaymy-1775774686.html

В Тверской области сохранят существующие ставки по займам для бизнеса

В Тверской области сохранят существующие ставки по займам для бизнеса - РИА Новости, 01.03.2022

В Тверской области сохранят существующие ставки по займам для бизнеса

Правительство Тверской области по поручению губернатора Игоря Рудени приняло решение не повышать ставки по займам, выдаваемым в регионе представителям бизнеса... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T11:35

2022-03-01T11:35

2022-03-01T11:51

тверская область

фонд развития промышленности

тверская область

экономика

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ТВЕРЬ, 1 мар – РИА Новости. Правительство Тверской области по поручению губернатора Игоря Рудени приняло решение не повышать ставки по займам, выдаваемым в регионе представителям бизнеса фондом содействия предпринимательству Тверской области и региональным фондом развития промышленности, сообщает пресс-служба регионального правительства.В 2021 году фонд содействия предпринимательству Тверской области оформил займы на более 619 миллионов рублей, поручительства – на 534 миллионов рублей. Среди уже привычных кредитных продуктов появились новые, а по некоторым другим были снижены ставки.Фондом развития промышленности Тверской области за 2021 год было выдано 276 миллионов рублей займов за счет средств регионального бюджета, в основном по самой востребованной программе "Оборотный капитал".

https://ria.ru/20220218/rudenya-1773494021.html

тверская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

фонд развития промышленности, тверская область, экономика