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Тверская область
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В Тверской области сохранят существующие ставки по займам для бизнеса
В Тверской области сохранят существующие ставки по займам для бизнеса - РИА Новости, 01.03.2022
В Тверской области сохранят существующие ставки по займам для бизнеса
Правительство Тверской области по поручению губернатора Игоря Рудени приняло решение не повышать ставки по займам, выдаваемым в регионе представителям бизнеса... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T11:35
2022-03-01T11:51
тверская область
фонд развития промышленности
тверская область
экономика
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ТВЕРЬ, 1 мар – РИА Новости. Правительство Тверской области по поручению губернатора Игоря Рудени приняло решение не повышать ставки по займам, выдаваемым в регионе представителям бизнеса фондом содействия предпринимательству Тверской области и региональным фондом развития промышленности, сообщает пресс-служба регионального правительства.В 2021 году фонд содействия предпринимательству Тверской области оформил займы на более 619 миллионов рублей, поручительства – на 534 миллионов рублей. Среди уже привычных кредитных продуктов появились новые, а по некоторым другим были снижены ставки.Фондом развития промышленности Тверской области за 2021 год было выдано 276 миллионов рублей займов за счет средств регионального бюджета, в основном по самой востребованной программе "Оборотный капитал".
https://ria.ru/20220218/rudenya-1773494021.html
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фонд развития промышленности, тверская область, экономика
11:35 01.03.2022 (обновлено: 11:51 01.03.2022)
 

В Тверской области сохранят существующие ставки по займам для бизнеса

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ТВЕРЬ, 1 мар – РИА Новости. Правительство Тверской области по поручению губернатора Игоря Рудени приняло решение не повышать ставки по займам, выдаваемым в регионе представителям бизнеса фондом содействия предпринимательству Тверской области и региональным фондом развития промышленности, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Это позволит поддержать бизнес Верхневолжья в сложившихся экономических условиях. Чтобы поддержать бизнес, принято решение не повышать процентные ставки по займам. Это касается и ставок по действующим займам – они остаются без изменений", - отметили в пресс-службе.
В 2021 году фонд содействия предпринимательству Тверской области оформил займы на более 619 миллионов рублей, поручительства – на 534 миллионов рублей. Среди уже привычных кредитных продуктов появились новые, а по некоторым другим были снижены ставки.
Фондом развития промышленности Тверской области за 2021 год было выдано 276 миллионов рублей займов за счет средств регионального бюджета, в основном по самой востребованной программе "Оборотный капитал".
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