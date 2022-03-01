11:35 01.03.2022 (обновлено: 11:51 01.03.2022)
В Тверской области сохранят существующие ставки по займам для бизнеса
ТВЕРЬ, 1 мар – РИА Новости. Правительство Тверской области по поручению губернатора Игоря Рудени приняло решение не повышать ставки по займам, выдаваемым в регионе представителям бизнеса фондом содействия предпринимательству Тверской области и региональным фондом развития промышленности, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Это позволит поддержать бизнес Верхневолжья в сложившихся экономических условиях. Чтобы поддержать бизнес, принято решение не повышать процентные ставки по займам. Это касается и ставок по действующим займам – они остаются без изменений", - отметили в пресс-службе.
В 2021 году фонд содействия предпринимательству Тверской области оформил займы на более 619 миллионов рублей, поручительства – на 534 миллионов рублей. Среди уже привычных кредитных продуктов появились новые, а по некоторым другим были снижены ставки.
Фондом развития промышленности Тверской области за 2021 год было выдано 276 миллионов рублей займов за счет средств регионального бюджета, в основном по самой востребованной программе "Оборотный капитал".