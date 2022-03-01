https://ria.ru/20220301/zayavlenie-1775913373.html

В МИД отреагировали на призыв Кулебы не ездить на переговоры с Россией

В МИД отреагировали на призыв Кулебы не ездить на переговоры с Россией - РИА Новости, 01.03.2022

В МИД отреагировали на призыв Кулебы не ездить на переговоры с Россией

Москва всегда выступала за переговорный процесс, так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T19:22

2022-03-01T19:22

2022-03-01T19:32

в мире

россия

донбасс

украина

дмитрий кулеба

мария захарова

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Москва всегда выступала за переговорный процесс, так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев не поедет на переговоры, если Москва будет выдвигать ультиматумы."Россия всегда выступала за переговорный процесс, эта наша традиционная позиция, которая применима в данном случае и в ситуации вокруг Украины", - сказала она в эфире канала Россия 24.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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донбасс

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, донбасс, украина, дмитрий кулеба, мария захарова