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В МИД отреагировали на призыв Кулебы не ездить на переговоры с Россией
В МИД отреагировали на призыв Кулебы не ездить на переговоры с Россией - РИА Новости, 01.03.2022
В МИД отреагировали на призыв Кулебы не ездить на переговоры с Россией
Москва всегда выступала за переговорный процесс, так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T19:22
2022-03-01T19:32
в мире
россия
донбасс
украина
дмитрий кулеба
мария захарова
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Москва всегда выступала за переговорный процесс, так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев не поедет на переговоры, если Москва будет выдвигать ультиматумы."Россия всегда выступала за переговорный процесс, эта наша традиционная позиция, которая применима в данном случае и в ситуации вокруг Украины", - сказала она в эфире канала Россия 24.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html
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в мире, россия, донбасс, украина, дмитрий кулеба, мария захарова
19:22 01.03.2022 (обновлено: 19:32 01.03.2022)
 
В МИД отреагировали на призыв Кулебы не ездить на переговоры с Россией

МИД о заявлении Кулебы по переговорам: Россия всегда выступала за диалог

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел РФ
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Москва всегда выступала за переговорный процесс, так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев не поедет на переговоры, если Москва будет выдвигать ультиматумы.
"Россия всегда выступала за переговорный процесс, эта наша традиционная позиция, которая применима в данном случае и в ситуации вокруг Украины", - сказала она в эфире канала Россия 24.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
27 февраля, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
 
В миреРоссияДонбассУкраинаДмитрий КулебаМария Захарова
 
 
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