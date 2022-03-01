https://ria.ru/20220301/zayavka-1775876324.html

Евросовет проанализирует заявку Украины на членство в ЕС

Евросовет проанализирует заявку Украины на членство в ЕС - РИА Новости, 01.03.2022

Евросовет проанализирует заявку Украины на членство в ЕС

Оценить заявку Украины на членство в Евросоюзе будет сложно, но Евросовет проанализирует её, отметил на внеочередной пленарной сессии Европарламента,... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T17:00

2022-03-01T17:00

2022-03-01T17:06

в мире

шарль мишель

украина

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Оценить заявку Украины на членство в Евросоюзе будет сложно, но Евросовет проанализирует её, отметил на внеочередной пленарной сессии Европарламента, посвященной ситуации на Украине, глава Евросовета Шарль Мишель."Оценить заявку сложно, есть разные взгляды по этому вопросу. Совет ЕС серьезно изучит этот знаковый, политический и законный запрос. Мы должны принять соответствующие решения", - отметил он.Ранее главы Болгарии, Чехии, Польши, Словакии, Словении и стран Прибалтики призвали ЕС принять меры, чтобы немедленно предоставить Украине статус страны-кандидата и начать процесс переговоров об ее вступлении в союз.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220301/ukraina-1775839980.html

https://ria.ru/20220301/kiev-1775708599.html

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, шарль мишель, украина