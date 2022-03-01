https://ria.ru/20220301/zatulovskaya-1775769222.html

Выставка-диалог современного искусства и Древнего Египта открылась в ГМИИ

Выставка-диалог современного искусства и Древнего Египта открылась в ГМИИ - РИА Новости, 01.03.2022

Выставка-диалог современного искусства и Древнего Египта открылась в ГМИИ

Выставка современной российской художницы Ирины Затуловской "Бегство в Египет" открылась в музее изобразительных искусств имени Пушкина, проект продолжает... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T11:54

2022-03-01T11:54

2022-03-01T12:20

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государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Выставка современной российской художницы Ирины Затуловской "Бегство в Египет" открылась в музее изобразительных искусств имени Пушкина, проект продолжает традицию экспозиций-диалогов современного художника с искусством прошлого, сообщает пресс-служба музея.В экспозицию включены как работы Затуловской, так и произведения из египетской коллекции музея: фигурки ушебти (ритуальные статуэтки, которые помещали в гробницу при захоронении), ящички для ушебти, каменный жертвенник, фрагменты масок от саркофагов, фрагменты сосудов и тканей. Все эти предметы включены художницей в систему ассоциативных связей.Метафора в названии выставки — "Бегство в Египет" — запечатлевает желание художницы уйти от суеты повседневного существования. Сама экспозиция оформлена в виде ступенчатой пирамиды, в центре которой Затуловская помещает мумии кистей — завернутые в холст, старые, истертые кисти для живописи, это символ творческого вдохновения. Особую роль в экспозиции играет свет, поскольку он не просто освещает экспонаты, но и "выступает в качестве одухотворяющего начала".Три стороны пирамидальной конструкции также отражают три раздела выставки — вечность/повседневность, двойники/встреча, земля/рождение. В первом разделе художница рассказывает о тех моментах в своей жизни, когда в повседневности вдруг ощущается дыхание вечного. Второй раздел исследует двойственность мира и идею о том, что двойник есть и у реального мира, и у каждого живущего на земле. Третья тема посвящена жизни как пространству между рождением и смертью, и оно связано с местом, где человек родился — для Затуловской родной землей стала земля "средней полосы" России, поэтому в этом разделе находится фрагмент сосуда, ребра которого напоминают ровные грядки, и написанный на доске "Любимый огород", и обнаженная женская фигурка, лежащая у воды.

https://ria.ru/20211109/pushkinskiy-1758052861.html

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Татьяна Иткина

Татьяна Иткина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Иткина

новости культуры, выставки, музеи, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина