11:54 01.03.2022 (обновлено: 12:20 01.03.2022)
Выставка-диалог современного искусства и Древнего Египта открылась в ГМИИ
Выставка Ирины Затуловской "Бегство в Египет" открылась в Пушкинском музее
© Фото : пресс-служба ГМИИ имени Пушкина "Две ложечки" на выставке Ирины Затуловской "Бегство в Египет" в ГМИИ имени Пушкина
© Фото : пресс-служба ГМИИ имени Пушкина
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Выставка современной российской художницы Ирины Затуловской "Бегство в Египет" открылась в музее изобразительных искусств имени Пушкина, проект продолжает традицию экспозиций-диалогов современного художника с искусством прошлого, сообщает пресс-служба музея.
"Много лет вдохновляясь искусством Древнего Египта, в этом выставочном проекте художница выстраивает свою картину мира, в которой произведения древнеегипетских мастеров из коллекции музея и ее собственные работы вступают во взаимодействие по форме, по подобию, по смыслу. Экспозиция поддерживает тему перекрестного года гуманитарного сотрудничества между Россией и Египтом, стартовавшего в июне 2021 года", — говорится в сообщении.
В экспозицию включены как работы Затуловской, так и произведения из египетской коллекции музея: фигурки ушебти (ритуальные статуэтки, которые помещали в гробницу при захоронении), ящички для ушебти, каменный жертвенник, фрагменты масок от саркофагов, фрагменты сосудов и тканей. Все эти предметы включены художницей в систему ассоциативных связей.
© Фото : пресс-служба ГМИИ имени ПушкинаУшебти Джхути-Меса в миниатюрном саркофаге
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Ушебти Джхути-Меса в миниатюрном саркофаге
© Фото : пресс-служба ГМИИ имени Пушкина
© Фото : пресс-служба ГМИИ имени ПушкинаФрагмент маски саркофага
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Фрагмент маски саркофага
© Фото : пресс-служба ГМИИ имени Пушкина
© Фото : пресс-служба ГМИИ имени ПушкинаСтатуэтка — бог Хор в образе сокола
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Статуэтка — бог Хор в образе сокола
© Фото : пресс-служба ГМИИ имени Пушкина
© Фото : пресс-служба ГМИИ имени ПушкинаЦоколь от статуи со ступнями ног и надписью
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Цоколь от статуи со ступнями ног и надписью
© Фото : пресс-служба ГМИИ имени Пушкина
© Фото : пресс-служба ГМИИ имени ПушкинаСтатуэтка — бог Апис в образе быка
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Статуэтка — бог Апис в образе быка
© Фото : пресс-служба ГМИИ имени Пушкина
© Фото : пресс-служба ГМИИ имени ПушкинаНеразвернутый свиток папируса, обмотанный лентой и запечатанный
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Неразвернутый свиток папируса, обмотанный лентой и запечатанный
© Фото : пресс-служба ГМИИ имени Пушкина
1 из 6
Ушебти Джхути-Меса в миниатюрном саркофаге
© Фото : пресс-служба ГМИИ имени Пушкина
2 из 6
Фрагмент маски саркофага
© Фото : пресс-служба ГМИИ имени Пушкина
3 из 6
Статуэтка — бог Хор в образе сокола
© Фото : пресс-служба ГМИИ имени Пушкина
4 из 6
Цоколь от статуи со ступнями ног и надписью
© Фото : пресс-служба ГМИИ имени Пушкина
5 из 6
Статуэтка — бог Апис в образе быка
© Фото : пресс-служба ГМИИ имени Пушкина
6 из 6
Неразвернутый свиток папируса, обмотанный лентой и запечатанный
© Фото : пресс-служба ГМИИ имени Пушкина
Метафора в названии выставки — "Бегство в Египет" — запечатлевает желание художницы уйти от суеты повседневного существования. Сама экспозиция оформлена в виде ступенчатой пирамиды, в центре которой Затуловская помещает мумии кистей — завернутые в холст, старые, истертые кисти для живописи, это символ творческого вдохновения.
© Фото : пресс-служба ГМИИ имени Пушкина"Мумии кистей" Ирина Затуловская. 1999
© Фото : пресс-служба ГМИИ имени Пушкина
"Мумии кистей" Ирина Затуловская. 1999
Особую роль в экспозиции играет свет, поскольку он не просто освещает экспонаты, но и "выступает в качестве одухотворяющего начала".
Три стороны пирамидальной конструкции также отражают три раздела выставки — вечность/повседневность, двойники/встреча, земля/рождение. В первом разделе художница рассказывает о тех моментах в своей жизни, когда в повседневности вдруг ощущается дыхание вечного.
© Фото : пресс-служба ГМИИ имени Пушкина"Мария Египетская", Ирина Затуловская. 2019
© Фото : пресс-служба ГМИИ имени Пушкина
"Мария Египетская", Ирина Затуловская. 2019
Второй раздел исследует двойственность мира и идею о том, что двойник есть и у реального мира, и у каждого живущего на земле. Третья тема посвящена жизни как пространству между рождением и смертью, и оно связано с местом, где человек родился — для Затуловской родной землей стала земля "средней полосы" России, поэтому в этом разделе находится фрагмент сосуда, ребра которого напоминают ровные грядки, и написанный на доске "Любимый огород", и обнаженная женская фигурка, лежащая у воды.
"Ирина Затуловская словно говорит своему зрителю: о смерти мы не знаем практически ничего, кроме того, что она есть. Но наше сознание не может с этим смириться. Художник ищет на ткани жизни знаки того, что жизнь человеческая не завершается с физической смертью", — объясняют в пресс-службе.
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