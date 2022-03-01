https://ria.ru/20220301/yorshkar-ola-1775842840.html

В Йошкар-Оле иностранные туристы осквернили Вечный огонь

В Йошкар-Оле иностранные туристы осквернили Вечный огонь - РИА Новости, 01.03.2022

В Йошкар-Оле иностранные туристы осквернили Вечный огонь

Трое иностранных туристов в Йошкар-Оле осквернили Вечный огонь, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T14:58

2022-03-01T14:58

2022-03-01T15:35

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мар — РИА Новости. Трое иностранных туристов в Йошкар-Оле осквернили Вечный огонь, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором трое мужчин грели руки у Вечного огня мемориального комплекса воинской славы в парке культуры в Йошкар-Оле. Затем один из них сделал вид, что помочился на пламя."Видео появилось в сети уже после того, как они были задержаны. Двадцать первого февраля в полицию обратился гражданин, жена которого стала свидетелем этого факта. Мужчины были в тот же вечер задержаны. Полиция очень быстро среагировала", - рассказали в пресс-службе МВД по Марий Эл.Собеседница агентства уточнила, что вандалами оказались иностранные туристы.В свою очередь следственное управление СК РФ по Марий Эл сообщает, что по факту осквернения монумента возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм, совершенный группой лиц). "Трем мужчинам 35, 40 и 44 лет предъявлено обвинение, в отношении них по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении СУСК.

https://ria.ru/20220123/ogon-1769126947.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

происшествия, россия, йошкар-ола, следственный комитет россии (ск рф), новости - туризм