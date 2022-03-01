14:58 01.03.2022 (обновлено: 15:35 01.03.2022)
В Йошкар-Оле иностранные туристы осквернили Вечный огонь
МВД Йошкар-Олы: трое иностранных туристов осквернили Вечный огонь
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мар — РИА Новости. Трое иностранных туристов в Йошкар-Оле осквернили Вечный огонь, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором трое мужчин грели руки у Вечного огня мемориального комплекса воинской славы в парке культуры в Йошкар-Оле. Затем один из них сделал вид, что помочился на пламя.
23 января, 13:13В центре Петербурга дети затушили Вечный огонь снегом
"Видео появилось в сети уже после того, как они были задержаны. Двадцать первого февраля в полицию обратился гражданин, жена которого стала свидетелем этого факта. Мужчины были в тот же вечер задержаны. Полиция очень быстро среагировала", - рассказали в пресс-службе МВД по Марий Эл.
Собеседница агентства уточнила, что вандалами оказались иностранные туристы.
В свою очередь следственное управление СК РФ по Марий Эл сообщает, что по факту осквернения монумента возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм, совершенный группой лиц). "Трем мужчинам 35, 40 и 44 лет предъявлено обвинение, в отношении них по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении СУСК.
23 ноября 2021, 04:58Осквернивший Вечный огонь житель Находки предстанет перед судом