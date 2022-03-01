Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220301/yaponiya-1775849929.html
Минобороны Японии исключило появление в стране ядерного оружия США
Минобороны Японии исключило появление в стране ядерного оружия США - РИА Новости, 01.03.2022
Минобороны Японии исключило появление в стране ядерного оружия США
Глава министерства обороны Японии Нобуо Киси отверг возможность размещения ядерного оружия США на территории страны после того, как бывший премьер-министр... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T15:26
2022-03-01T15:26
в мире
япония
сша
токио
нато
ядерное оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577309901_744:36:3058:1337_1920x0_80_0_0_12028a4c135cb7e8bf82b2ce8b158282.jpg
ТОКИО, 1 мар – РИА Новости. Глава министерства обороны Японии Нобуо Киси отверг возможность размещения ядерного оружия США на территории страны после того, как бывший премьер-министр Синдзо Абэ призвал не избегать обсуждения системы, подобной совместным ядерным миссиям НАТО."Если такая система подразумевает под собой, что ядерное оружие США будет размещаться на нашей территории даже в мирное время, и может быть установлено на наши истребители в случае непредвиденных обстоятельств, это никогда не будет допущено. Нет никаких изменений в нашей позиции в приверженности трем неядерным принципам", - подчеркнул министр в ходе дебатов в бюджетной комиссии.В минувшие выходные Абэ в эфире телеканала Fuji TV выразил мнение, что Токио не должен "накладывать табу на обсуждение реальности того, как обеспечивается защита мира", и привел в пример совместные ядерные миссии НАТО, когда в ряде "европейских стран-членов НАТО, в том числе в Германии и Италии, размещено ядерное оружие" США. Вместе с этим бывший премьер подчеркнул, что Япония является страной, пострадавшей от атомных бомбардировок, поэтому "необходимо придерживаться цели о полном уничтожении ядерного оружия и двигаться к ней".Упомянутый Абэ так называемый принцип "nuclear sharing" - стратегия совместного использования ядерного арсенала НАТО государствами-членами.Политика трех неядерных принципов Японии подразумевает отказ от обладания, производства или ввоза на территорию Японии ядерного оружия.
https://ria.ru/20220301/oborona-1775793264.html
https://ria.ru/20220217/ssha-1773381439.html
япония
сша
токио
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Александра Покровская
Александра Покровская
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577309901_804:0:3007:1653_1920x0_80_0_0_9b18498efcbbf1bc5a4a946b8f63b599.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, сша, токио, нато, ядерное оружие
15:26 01.03.2022
 
Минобороны Японии исключило появление в стране ядерного оружия США

Глава минобороны Японии Киси исключил возможность появления ядерного оружия США в стране

© AP Photo / Eugene HoshikoНобуо Киси
Нобуо Киси - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Нобуо Киси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 1 мар – РИА Новости. Глава министерства обороны Японии Нобуо Киси отверг возможность размещения ядерного оружия США на территории страны после того, как бывший премьер-министр Синдзо Абэ призвал не избегать обсуждения системы, подобной совместным ядерным миссиям НАТО.
"Если такая система подразумевает под собой, что ядерное оружие США будет размещаться на нашей территории даже в мирное время, и может быть установлено на наши истребители в случае непредвиденных обстоятельств, это никогда не будет допущено. Нет никаких изменений в нашей позиции в приверженности трем неядерным принципам", - подчеркнул министр в ходе дебатов в бюджетной комиссии.
Лавров: Давно пора вернуть американское ядерное оружие домой - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 12:47
Лавров упрекнул США за размещение ядерного оружия в Европе
В минувшие выходные Абэ в эфире телеканала Fuji TV выразил мнение, что Токио не должен "накладывать табу на обсуждение реальности того, как обеспечивается защита мира", и привел в пример совместные ядерные миссии НАТО, когда в ряде "европейских стран-членов НАТО, в том числе в Германии и Италии, размещено ядерное оружие" США. Вместе с этим бывший премьер подчеркнул, что Япония является страной, пострадавшей от атомных бомбардировок, поэтому "необходимо придерживаться цели о полном уничтожении ядерного оружия и двигаться к ней".
Упомянутый Абэ так называемый принцип "nuclear sharing" - стратегия совместного использования ядерного арсенала НАТО государствами-членами.
Политика трех неядерных принципов Японии подразумевает отказ от обладания, производства или ввоза на территорию Японии ядерного оружия.
Американская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен-3 - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
17 февраля, 17:11
США не отреагировали на предложение по ядерному оружию за рубежом
 
В миреЯпонияСШАТокиоНАТОЯдерное оружие
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала