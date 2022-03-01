https://ria.ru/20220301/yaponiya-1775849929.html

Минобороны Японии исключило появление в стране ядерного оружия США

Минобороны Японии исключило появление в стране ядерного оружия США - РИА Новости, 01.03.2022

Минобороны Японии исключило появление в стране ядерного оружия США

Глава министерства обороны Японии Нобуо Киси отверг возможность размещения ядерного оружия США на территории страны после того, как бывший премьер-министр... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T15:26

2022-03-01T15:26

2022-03-01T15:26

в мире

япония

сша

токио

нато

ядерное оружие

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ТОКИО, 1 мар – РИА Новости. Глава министерства обороны Японии Нобуо Киси отверг возможность размещения ядерного оружия США на территории страны после того, как бывший премьер-министр Синдзо Абэ призвал не избегать обсуждения системы, подобной совместным ядерным миссиям НАТО."Если такая система подразумевает под собой, что ядерное оружие США будет размещаться на нашей территории даже в мирное время, и может быть установлено на наши истребители в случае непредвиденных обстоятельств, это никогда не будет допущено. Нет никаких изменений в нашей позиции в приверженности трем неядерным принципам", - подчеркнул министр в ходе дебатов в бюджетной комиссии.В минувшие выходные Абэ в эфире телеканала Fuji TV выразил мнение, что Токио не должен "накладывать табу на обсуждение реальности того, как обеспечивается защита мира", и привел в пример совместные ядерные миссии НАТО, когда в ряде "европейских стран-членов НАТО, в том числе в Германии и Италии, размещено ядерное оружие" США. Вместе с этим бывший премьер подчеркнул, что Япония является страной, пострадавшей от атомных бомбардировок, поэтому "необходимо придерживаться цели о полном уничтожении ядерного оружия и двигаться к ней".Упомянутый Абэ так называемый принцип "nuclear sharing" - стратегия совместного использования ядерного арсенала НАТО государствами-членами.Политика трех неядерных принципов Японии подразумевает отказ от обладания, производства или ввоза на территорию Японии ядерного оружия.

https://ria.ru/20220301/oborona-1775793264.html

https://ria.ru/20220217/ssha-1773381439.html

япония

сша

токио

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, япония, сша, токио, нато, ядерное оружие