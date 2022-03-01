Минобороны Японии исключило появление в стране ядерного оружия США
Глава минобороны Японии Киси исключил возможность появления ядерного оружия США в стране
© AP Photo / Eugene HoshikoНобуо Киси
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Нобуо Киси. Архивное фото
ТОКИО, 1 мар – РИА Новости. Глава министерства обороны Японии Нобуо Киси отверг возможность размещения ядерного оружия США на территории страны после того, как бывший премьер-министр Синдзо Абэ призвал не избегать обсуждения системы, подобной совместным ядерным миссиям НАТО.
"Если такая система подразумевает под собой, что ядерное оружие США будет размещаться на нашей территории даже в мирное время, и может быть установлено на наши истребители в случае непредвиденных обстоятельств, это никогда не будет допущено. Нет никаких изменений в нашей позиции в приверженности трем неядерным принципам", - подчеркнул министр в ходе дебатов в бюджетной комиссии.
В минувшие выходные Абэ в эфире телеканала Fuji TV выразил мнение, что Токио не должен "накладывать табу на обсуждение реальности того, как обеспечивается защита мира", и привел в пример совместные ядерные миссии НАТО, когда в ряде "европейских стран-членов НАТО, в том числе в Германии и Италии, размещено ядерное оружие" США. Вместе с этим бывший премьер подчеркнул, что Япония является страной, пострадавшей от атомных бомбардировок, поэтому "необходимо придерживаться цели о полном уничтожении ядерного оружия и двигаться к ней".
Упомянутый Абэ так называемый принцип "nuclear sharing" - стратегия совместного использования ядерного арсенала НАТО государствами-членами.
Политика трех неядерных принципов Японии подразумевает отказ от обладания, производства или ввоза на территорию Японии ядерного оружия.
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