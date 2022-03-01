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ООН заявила, что США высылают сотрудника секретариата организации из России
ООН заявила, что США высылают сотрудника секретариата организации из России - РИА Новости, 01.03.2022
ООН заявила, что США высылают сотрудника секретариата организации из России
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что США высылают российского сотрудника секретариата организации. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T22:17
2022-03-01T22:17
2022-03-01T23:18
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ООН, 1 мар - РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что США высылают российского сотрудника секретариата организации."Могу подтвердить, что постпредство США при ООН информировало секретариат вчера о своем решении в отношении сотрудника секретариата", - сказал Дюжаррик.Он уточнил, что высылаемый дипломат не входит в число 12 российских дипломатов постпредства РФ, которых объявили персонами нон-грата в понедельник.В понедельник постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что США объявили 12 российских дипломатов из постпредства при ООН персонами нон грата, они должны покинуть страну до 7 марта.
https://ria.ru/20220301/diplomaty-1775935505.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, россия, оон
22:17 01.03.2022 (обновлено: 23:18 01.03.2022)
ООН заявила, что США высылают сотрудника секретариата организации из России
ООН заявила, что США высылают российского сотрудника секретариата организации