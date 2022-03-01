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Москалькова обратится в вузы, откуда попросили уехать российских студентов

Москалькова обратится в вузы, откуда попросили уехать российских студентов - РИА Новости, 01.03.2022

Москалькова обратится в вузы, откуда попросили уехать российских студентов

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что намерена направить запрос ректорам французского и чешского вузов, где российских... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T16:30

2022-03-01T16:30

2022-03-01T16:30

россия

ситуация в днр и лнр

вооруженные силы рф

татьяна москалькова

франция

чехия

валерий фадеев

киев

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что намерена направить запрос ректорам французского и чешского вузов, где российских студентов якобы попросили вернуться на родину из-за ситуации на Украине."Относительно студентов, которые учатся за рубежом, информация приходит разная. Одна группа родителей сообщает, что из-за данной ситуации руководство французского университета предложило покинуть студентам и вернуться к себе на родину… Такая же ситуация была по отношению Чешского технического университета, что там тоже предложили студентам. Я буду проверять эту информацию и направлю запрос непосредственно ректорам этих вузов", - сказала Москалькова, отвечая на вопросы журналистов.При этом, по словам омбудсмена, есть случаи, когда преподаватели поддерживали студентов, которые подвергались агрессии."У нас есть и положительный пример, когда один из вузов Германии предложил психологическую помощь в том, чтобы поддержать студентов, чтобы они не чувствовали себя ущемленными в ситуации истерии и русофобии. У нас и из других государств есть примеры, что наоборот преподавательский состав хочет поддержать студентов, которые оказались иногда в положении агрессивного отношения со стороны других студентов", - сообщила Москалькова.Ранее Москалькова заявила, что обратится к комиссару по правам человека СЕ для защиты россиян за рубежом. По ее словам, россияне, находящиеся за рубежом, столкнулись с травлей. Также она отметила, что российские студенты, обучающиеся в европейских вузах, подвергаются нападкам и отчислению из-за ситуации с Украиной. Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что намерен обратиться к правозащитникам Европы из-за травли россиян, для этого Совет собирает факты.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.

https://ria.ru/20220301/stipendiya-1775727369.html

https://ria.ru/20220227/travlya-1775404361.html

https://ria.ru/20220301/bezhentsy-1775749828.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы рф, татьяна москалькова, франция, чехия, валерий фадеев, киев, владимир путин