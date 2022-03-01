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Депутат предложил увеличить размер страхового возмещения по вкладам
Депутат предложил увеличить размер страхового возмещения по вкладам - РИА Новости, 01.03.2022
Депутат предложил увеличить размер страхового возмещения по вкладам
Размер страхового возмещения по вкладам в РФ можно увеличить с 1,4 миллиона до 3 миллионов рублей, а может, и больше, считает председатель комитета Госдумы по... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T20:53
2022-03-01T20:53
экономика
россия
анатолий аксаков
госдума рф
вклады
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Размер страхового возмещения по вкладам в РФ можно увеличить с 1,4 миллиона до 3 миллионов рублей, а может, и больше, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков."Я сторонник этого, я думаю, что можно было бы увеличить, например, до 3 миллионов, а, может быть, даже и больше, сумму, которая подпадает под систему защиты страхования вкладов", - сказал Аксаков в прямом эфире в Instagram "Дума ТВ".Депутат также заверил, что в России не будет национализации вкладов. "Ни в коем случае, никто этого не предполагает, и зачем это делать? Мы как раз заинтересованы, чтобы вклады населения, предприятий находились в финансовой системе и работали на экономику", - пояснил он.
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экономика, россия, анатолий аксаков, госдума рф, вклады
20:53 01.03.2022
 
Депутат предложил увеличить размер страхового возмещения по вкладам

Депутат Аксаков предложил увеличить размер возмещения по вкладам до трех миллионов рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкНадпись "Вклады" в отделении банка
Надпись Вклады в отделении банка - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Надпись "Вклады" в отделении банка
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Размер страхового возмещения по вкладам в РФ можно увеличить с 1,4 миллиона до 3 миллионов рублей, а может, и больше, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Я сторонник этого, я думаю, что можно было бы увеличить, например, до 3 миллионов, а, может быть, даже и больше, сумму, которая подпадает под систему защиты страхования вкладов", - сказал Аксаков в прямом эфире в Instagram "Дума ТВ".
Депутат также заверил, что в России не будет национализации вкладов. "Ни в коем случае, никто этого не предполагает, и зачем это делать? Мы как раз заинтересованы, чтобы вклады населения, предприятий находились в финансовой системе и работали на экономику", - пояснил он.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
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ЭкономикаРоссияАнатолий АксаковГосдума РФВклады
 
 
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