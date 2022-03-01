https://ria.ru/20220301/vozmeschenie-1775929601.html

Депутат предложил увеличить размер страхового возмещения по вкладам

Депутат предложил увеличить размер страхового возмещения по вкладам - РИА Новости, 01.03.2022

Депутат предложил увеличить размер страхового возмещения по вкладам

Размер страхового возмещения по вкладам в РФ можно увеличить с 1,4 миллиона до 3 миллионов рублей, а может, и больше, считает председатель комитета Госдумы по... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T20:53

2022-03-01T20:53

2022-03-01T20:53

экономика

россия

анатолий аксаков

госдума рф

вклады

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Размер страхового возмещения по вкладам в РФ можно увеличить с 1,4 миллиона до 3 миллионов рублей, а может, и больше, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков."Я сторонник этого, я думаю, что можно было бы увеличить, например, до 3 миллионов, а, может быть, даже и больше, сумму, которая подпадает под систему защиты страхования вкладов", - сказал Аксаков в прямом эфире в Instagram "Дума ТВ".Депутат также заверил, что в России не будет национализации вкладов. "Ни в коем случае, никто этого не предполагает, и зачем это делать? Мы как раз заинтересованы, чтобы вклады населения, предприятий находились в финансовой системе и работали на экономику", - пояснил он.

https://ria.ru/20220301/swift-1775843420.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, россия, анатолий аксаков, госдума рф, вклады