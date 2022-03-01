17:42 01.03.2022 (обновлено: 17:51 01.03.2022)
Бастрыкин поручил расследовать расстрел мирных жителей в Волновахе
Глава СК Бастрыкин поручил расследовать расстрел мирных жителей националистами в Волновахе
© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин
© Фото : предоставлено СК РФ
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать расстрел мирных жителей украинскими националистами в Волновахе (ДНР), сообщается на сайте СК РФ.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил зафиксировать и расследовать обстрел мирных жителей в городе Волновахе Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что появились сообщения о том, что 1 марта украинские националисты расстреляли мирных жителей, которые покидали Волноваху с белым флагом. Подчеркивается, что Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата расследовать этот факт в рамках уголовного дела, напомнив о необходимости взаимодействия с правоохранителями ДНР и ЛНР, оперативно обмениваться информацией о совершенных со стороны украинских войск преступлениях.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.
Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
28 февраля, 12:23В СК рассказали о военных преступлениях украинских националистов