https://ria.ru/20220301/volnovakha-1775889089.html

Бастрыкин поручил расследовать расстрел мирных жителей в Волновахе

Бастрыкин поручил расследовать расстрел мирных жителей в Волновахе - РИА Новости, 01.03.2022

Бастрыкин поручил расследовать расстрел мирных жителей в Волновахе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать расстрел мирных жителей украинскими националистами в Волновахе (ДНР),... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T17:42

2022-03-01T17:42

2022-03-01T17:51

обострение ситуации в днр и лнр

следственный комитет россии (ск рф)

в мире

россия

украина

волноваха

донецкая народная республика

александр бастрыкин

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать расстрел мирных жителей украинскими националистами в Волновахе (ДНР), сообщается на сайте СК РФ."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил зафиксировать и расследовать обстрел мирных жителей в городе Волновахе Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении. Отмечается, что появились сообщения о том, что 1 марта украинские националисты расстреляли мирных жителей, которые покидали Волноваху с белым флагом. Подчеркивается, что Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата расследовать этот факт в рамках уголовного дела, напомнив о необходимости взаимодействия с правоохранителями ДНР и ЛНР, оперативно обмениваться информацией о совершенных со стороны украинских войск преступлениях.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/volnovakha-1775746735.html

https://ria.ru/20220301/ukraina-1775751984.html

https://ria.ru/20220228/natsionalisty-1775531936.html

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украина

волноваха

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

следственный комитет россии (ск рф), в мире, россия, украина, волноваха, донецкая народная республика, александр бастрыкин, ситуация в днр и лнр