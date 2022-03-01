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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/volnovakha-1775746735.html
Украинские националисты расстреляли мирных жителей Волновахи, заявили в ДНР
Украинские националисты расстреляли мирных жителей Волновахи, заявили в ДНР - РИА Новости, 01.03.2022
Украинские националисты расстреляли мирных жителей Волновахи, заявили в ДНР
Украинские националисты расстреляли мирных жителей, которые покидали Волноваху, сообщается в Telegram-канале штаба обороны ДНР. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T10:24
2022-03-01T11:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Украинские националисты расстреляли мирных жителей, которые покидали Волноваху, сообщается в Telegram-канале штаба обороны ДНР. "Украинские националисты расстреляли гражданских в Волновахе в 10:10 утра, открыв огонь по выходящим из города мирным жителям с белым флагом", — отметили в ведомстве.Подробности случившегося уточняются.В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. На этом фоне 19 февраля власти республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ее целью глава государства назвал защиту жителей Донбасса.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220301/lnr-1775729980.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220228/donbass-1775538789.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина
10:24 01.03.2022 (обновлено: 11:41 01.03.2022)
 
Украинские националисты расстреляли мирных жителей Волновахи, заявили в ДНР

Штаб обороны ДНР обвинил украинских националистов в обстреле покидающих Волноваху жителей

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкДорога под Волновахой
Дорога под Волновахой - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Дорога под Волновахой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Украинские националисты расстреляли мирных жителей, которые покидали Волноваху, сообщается в Telegram-канале штаба обороны ДНР.
"Украинские националисты расстреляли гражданских в Волновахе в 10:10 утра, открыв огонь по выходящим из города мирным жителям с белым флагом", — отметили в ведомстве.
Боец Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 09:07Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ЛНР заявили об освобождении 15 населенных пунктов
Подробности случившегося уточняются.
В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. На этом фоне 19 февраля власти республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ее целью глава государства назвал защиту жителей Донбасса.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Сгоревший ящик и боеприпасы у сожженной техники украинских войск под селом Николаевка в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраина
 
 
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