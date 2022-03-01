https://ria.ru/20220301/volnovakha-1775746735.html

Украинские националисты расстреляли мирных жителей Волновахи, заявили в ДНР

Украинские националисты расстреляли мирных жителей Волновахи, заявили в ДНР - РИА Новости, 01.03.2022

Украинские националисты расстреляли мирных жителей Волновахи, заявили в ДНР

Украинские националисты расстреляли мирных жителей, которые покидали Волноваху, сообщается в Telegram-канале штаба обороны ДНР. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T10:24

2022-03-01T10:24

2022-03-01T11:41

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Украинские националисты расстреляли мирных жителей, которые покидали Волноваху, сообщается в Telegram-канале штаба обороны ДНР. "Украинские националисты расстреляли гражданских в Волновахе в 10:10 утра, открыв огонь по выходящим из города мирным жителям с белым флагом", — отметили в ведомстве.Подробности случившегося уточняются.В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. На этом фоне 19 февраля власти республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ее целью глава государства назвал защиту жителей Донбасса.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/lnr-1775729980.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220228/donbass-1775538789.html

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина