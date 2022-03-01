https://ria.ru/20220301/verkhnevolzhe-1775872036.html

Руденя поставил задачи по безаварийному пропуску половодья в Верхневолжье

Руденя поставил задачи по безаварийному пропуску половодья в Верхневолжье - РИА Новости, 01.03.2022

Руденя поставил задачи по безаварийному пропуску половодья в Верхневолжье

Губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник на заседании регионального правительства поставил задачи по организации мероприятий по безаварийному... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T16:49

2022-03-01T16:49

2022-03-01T16:49

тверская область

игорь руденя

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775871996_0:99:1280:819_1920x0_80_0_0_bfdf6f293f87a61de8782880c6b9362b.jpg

ТВЕРЬ. 1 мар – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник на заседании регионального правительства поставил задачи по организации мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории Верхневолжья, сообщает пресс-служба регионального правительства."В течение ближайших двух недель необходимо завершить комплексную подготовку всех территорий, где существует опасность подтопления. Важно обеспечить бесперебойный проход талых вод, безопасность жителей, объектов экономики, коммуникаций и дорожной инфраструктуры в период половодья", – сказал Руденя.По его словам, также необходимо обеспечить круглосуточное взаимодействие с Московско-Окским бассейновым водным управлением, Каналом имени Москвы, соседними регионами для скоординированных действий, своевременного регулирования режимов работы водохранилищ."Система гидрологических постов должна бесперебойно функционировать, информация о ситуации на основных водных объектах передаваться оперативно", - отметил глава региона.К середине марта будет завершена проверка готовности всех гидротехнических сооружений (101 объект). На территории региона планируется создание федеральной и территориальной группировок сил и средств. Всего, по данным ГУ МЧС России по Тверской области, это более 8,8 тысячи человек, свыше 3,5 тысячи единиц техники, 124 плавсредства, 10 беспилотных авиационных систем, два вертолёта.Основное внимание будет уделено ситуации в 11 муниципальных образованиях региона, в которых ряд населенных пунктов имеют риск подтопления. Это Бельский, Жарковский, Калининский, Максатихинский и Торопецкий районы, Андреапольский, Западнодвинский и Пеновский муниципальные округа, Вышневолоцкий, Нелидовский и Осташковский городские округа.Главам этих территорий глава региона поручил обеспечить постоянный контроль хода работ по подготовке к безаварийному пропуску половодья, особое внимание необходимо уделить информированию граждан.

https://ria.ru/20220225/stroyka-1775112528.html

https://ria.ru/20220218/transport-1773504399.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)