https://ria.ru/20220301/vengriya-1775817211.html
Венгрия может продлить визы застрявшим в стране российским туристам
Венгрия может продлить визы застрявшим в стране российским туристам - РИА Новости, 01.03.2022
Венгрия может продлить визы застрявшим в стране российским туристам
Власти Венгрии проработают вопрос продления шенгенских виз находящихся в стране российским туристам. Об этом сообщил заместитель директора Национального... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T10:07
2022-03-01T10:07
2022-03-01T14:18
туризм
новости - туризм
зарина догузова
россия
венгрия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
мид венгрии
туризм
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Власти Венгрии проработают вопрос продления шенгенских виз находящихся в стране российским туристам. Об этом сообщил заместитель директора Национального управления по туризму государства Ласло Кеннид в ходе телефонного разговора с главой Ростуризма Зариной Догузовой."Зарина Догузова попросила оказать содействие в продлении проживания российских туристов в Венгрии на приемлемых условиях, пока решается вопрос с вывозными рейсами, а также помочь в продлении действия шенгенских виз". Ласло Кеннид заверил, что в стране делается все возможное для обеспечения комфортного пребывания путешественников. Проблем с размещением россиян в отелях и гостиницах также не зарегистрировано."Но, в случае их возникновения, коллеги готовы оказать необходимое содействие", — добавил Кеннид.
https://ria.ru/20220301/estoniya-1775610792.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, зарина догузова, россия, венгрия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), мид венгрии, туризм, туристы, шенгенская виза, гостиницы
10:07 01.03.2022 (обновлено: 14:18 01.03.2022)
Венгрия может продлить визы застрявшим в стране российским туристам
Глава Ростуризма попросила Венгрию оказать содействие россиянам, которые не могут уехать
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Власти Венгрии проработают вопрос продления шенгенских виз находящихся в стране российским туристам. Об этом сообщил заместитель директора Национального управления по туризму государства Ласло Кеннид в ходе телефонного разговора с главой Ростуризма Зариной Догузовой.
"Зарина Догузова попросила оказать содействие в продлении проживания российских туристов в Венгрии на приемлемых условиях, пока решается вопрос с вывозными рейсами, а также помочь в продлении действия шенгенских виз".
Ласло Кеннид заверил, что в стране делается все возможное для обеспечения комфортного пребывания путешественников. Проблем с размещением россиян в отелях и гостиницах также не зарегистрировано.
"Но, в случае их возникновения, коллеги готовы оказать необходимое содействие", — добавил Кеннид.