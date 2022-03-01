https://ria.ru/20220301/vengriya-1775817211.html

Венгрия может продлить визы застрявшим в стране российским туристам

Венгрия может продлить визы застрявшим в стране российским туристам - РИА Новости, 01.03.2022

Венгрия может продлить визы застрявшим в стране российским туристам

Власти Венгрии проработают вопрос продления шенгенских виз находящихся в стране российским туристам. Об этом сообщил заместитель директора Национального... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T10:07

2022-03-01T10:07

2022-03-01T14:18

туризм

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зарина догузова

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туризм

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Власти Венгрии проработают вопрос продления шенгенских виз находящихся в стране российским туристам. Об этом сообщил заместитель директора Национального управления по туризму государства Ласло Кеннид в ходе телефонного разговора с главой Ростуризма Зариной Догузовой."Зарина Догузова попросила оказать содействие в продлении проживания российских туристов в Венгрии на приемлемых условиях, пока решается вопрос с вывозными рейсами, а также помочь в продлении действия шенгенских виз". Ласло Кеннид заверил, что в стране делается все возможное для обеспечения комфортного пребывания путешественников. Проблем с размещением россиян в отелях и гостиницах также не зарегистрировано."Но, в случае их возникновения, коллеги готовы оказать необходимое содействие", — добавил Кеннид.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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