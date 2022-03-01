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Туризм
https://ria.ru/20220301/vengriya-1775817211.html
Венгрия может продлить визы застрявшим в стране российским туристам
Венгрия может продлить визы застрявшим в стране российским туристам - РИА Новости, 01.03.2022
Венгрия может продлить визы застрявшим в стране российским туристам
Власти Венгрии проработают вопрос продления шенгенских виз находящихся в стране российским туристам. Об этом сообщил заместитель директора Национального... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T10:07
2022-03-01T14:18
туризм
новости - туризм
зарина догузова
россия
венгрия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
мид венгрии
туризм
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Власти Венгрии проработают вопрос продления шенгенских виз находящихся в стране российским туристам. Об этом сообщил заместитель директора Национального управления по туризму государства Ласло Кеннид в ходе телефонного разговора с главой Ростуризма Зариной Догузовой."Зарина Догузова попросила оказать содействие в продлении проживания российских туристов в Венгрии на приемлемых условиях, пока решается вопрос с вывозными рейсами, а также помочь в продлении действия шенгенских виз". Ласло Кеннид заверил, что в стране делается все возможное для обеспечения комфортного пребывания путешественников. Проблем с размещением россиян в отелях и гостиницах также не зарегистрировано."Но, в случае их возникновения, коллеги готовы оказать необходимое содействие", — добавил Кеннид.
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новости - туризм, зарина догузова, россия, венгрия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), мид венгрии, туризм, туристы, шенгенская виза, гостиницы
10:07 01.03.2022 (обновлено: 14:18 01.03.2022)
 
Венгрия может продлить визы застрявшим в стране российским туристам

Глава Ростуризма попросила Венгрию оказать содействие россиянам, которые не могут уехать

© РИА НовостиШенгенская виза
Шенгенская виза - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Власти Венгрии проработают вопрос продления шенгенских виз находящихся в стране российским туристам. Об этом сообщил заместитель директора Национального управления по туризму государства Ласло Кеннид в ходе телефонного разговора с главой Ростуризма Зариной Догузовой.
"Зарина Догузова попросила оказать содействие в продлении проживания российских туристов в Венгрии на приемлемых условиях, пока решается вопрос с вывозными рейсами, а также помочь в продлении действия шенгенских виз".
Ласло Кеннид заверил, что в стране делается все возможное для обеспечения комфортного пребывания путешественников. Проблем с размещением россиян в отелях и гостиницах также не зарегистрировано.
"Но, в случае их возникновения, коллеги готовы оказать необходимое содействие", — добавил Кеннид.
Визовый центр - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 10:34Туризм
Эстония продолжает выдавать туристические визы россиянам
 
ТуризмНовости - ТуризмЗарина ДогузоваРоссияВенгрияФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)МИД ВенгрииТуризмтуристыШенгенская визаГостиницы
 
 
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