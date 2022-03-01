https://ria.ru/20220301/venediktov-1775933114.html

"Эхо Москвы" отключили от эфира

"Эхо Москвы" отключили от эфира - РИА Новости, 01.03.2022

"Эхо Москвы" отключили от эфира

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что радиостанция отключена от эфира. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T21:14

2022-03-01T21:14

2022-03-01T21:15

общество

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что радиостанция отключена от эфира."Эхо Москвы" отключено от эфира", - написал Венедиктов в своем Telegram-канале.Ранее во вторник генпрокуратура России внесла в Роскомнадзор требования о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам "Эхо Москвы" " и "Телеканал "Дождь"* (признан в РФ СМИ-иноагентом).*СМИ, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20220228/feyki-1775690218.html

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия