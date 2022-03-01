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"Эхо Москвы" отключили от эфира
"Эхо Москвы" отключили от эфира - РИА Новости, 01.03.2022
"Эхо Москвы" отключили от эфира
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что радиостанция отключена от эфира. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T21:14
2022-03-01T21:15
общество
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россия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что радиостанция отключена от эфира."Эхо Москвы" отключено от эфира", - написал Венедиктов в своем Telegram-канале.Ранее во вторник генпрокуратура России внесла в Роскомнадзор требования о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам "Эхо Москвы" " и "Телеканал "Дождь"* (признан в РФ СМИ-иноагентом).*СМИ, выполняющее функции иноагента.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
21:14 01.03.2022 (обновлено: 21:15 01.03.2022)
 
"Эхо Москвы" отключили от эфира

Алексей Венедиктов заявил, что радиостанцию "Эхо Москвы" отключили от эфира

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЛоготип радиостанции "Эхо Москвы"
Логотип радиостанции Эхо Москвы - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Логотип радиостанции "Эхо Москвы"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что радиостанция отключена от эфира.
"Эхо Москвы" отключено от эфира", - написал Венедиктов в своем Telegram-канале.
Ранее во вторник генпрокуратура России внесла в Роскомнадзор требования о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам "Эхо Москвы" " и "Телеканал "Дождь"* (признан в РФ СМИ-иноагентом).
*СМИ, выполняющее функции иноагента.
Василий Пискарев - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 22:22
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Россия
 
 
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