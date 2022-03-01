https://ria.ru/20220301/vassal-1775816963.html

Лавров назвал киевский режим верным вассалом США

Лавров назвал киевский режим верным вассалом США - РИА Новости, 01.03.2022

Лавров назвал киевский режим верным вассалом США

Режим в Киеве является ярким примером того, что если "верный вассал США" участвует в сдерживании России, то ему дозволено все, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T13:47

2022-03-01T13:47

2022-03-01T13:57

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Режим в Киеве является ярким примером того, что если "верный вассал США" участвует в сдерживании России, то ему дозволено все, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Нынешний киевский режим – яркий пример того, что, когда ты верноподданный вассал гегемона и с особым рвением участвуешь в обслуживании его политики по сдерживанию России – тебе дозволено все. Ты можешь попирать любые права человека, свободы, просто убивать людей, культивировать неонацистские традиции и порядки. В обмен на твою беспрекословную преданность и послушание "цивилизованный" Запад на всё это будет закрывать глаза", - сказал Лавров, выступая в ходе сессии Совета ООН по правам человека.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/ukraina-1775799865.html

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Ольга Маркова

в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, россия, оон, сша