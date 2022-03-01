https://ria.ru/20220301/vassal-1775816963.html
Лавров назвал киевский режим верным вассалом США
Лавров назвал киевский режим верным вассалом США - РИА Новости, 01.03.2022
Лавров назвал киевский режим верным вассалом США
Режим в Киеве является ярким примером того, что если "верный вассал США" участвует в сдерживании России, то ему дозволено все, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T13:47
2022-03-01T13:47
2022-03-01T13:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
россия
оон
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768443216_0:0:2913:1639_1920x0_80_0_0_2cde13a53b8363dab587fc8487c49953.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Режим в Киеве является ярким примером того, что если "верный вассал США" участвует в сдерживании России, то ему дозволено все, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Нынешний киевский режим – яркий пример того, что, когда ты верноподданный вассал гегемона и с особым рвением участвуешь в обслуживании его политики по сдерживанию России – тебе дозволено все. Ты можешь попирать любые права человека, свободы, просто убивать людей, культивировать неонацистские традиции и порядки. В обмен на твою беспрекословную преданность и послушание "цивилизованный" Запад на всё это будет закрывать глаза", - сказал Лавров, выступая в ходе сессии Совета ООН по правам человека.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775799865.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768444637_0:0:2837:2128_1920x0_80_0_0_d3d94992656a7a491f7f85575552d91c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, россия, оон, сша
13:47 01.03.2022 (обновлено: 13:57 01.03.2022)
Лавров назвал киевский режим верным вассалом США
Глава МИД Лавров назвал киевский режим верным вассалом США