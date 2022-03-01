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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/vassal-1775816963.html
Лавров назвал киевский режим верным вассалом США
Лавров назвал киевский режим верным вассалом США - РИА Новости, 01.03.2022
Лавров назвал киевский режим верным вассалом США
Режим в Киеве является ярким примером того, что если "верный вассал США" участвует в сдерживании России, то ему дозволено все, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T13:47
2022-03-01T13:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
россия
оон
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Режим в Киеве является ярким примером того, что если "верный вассал США" участвует в сдерживании России, то ему дозволено все, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Нынешний киевский режим – яркий пример того, что, когда ты верноподданный вассал гегемона и с особым рвением участвуешь в обслуживании его политики по сдерживанию России – тебе дозволено все. Ты можешь попирать любые права человека, свободы, просто убивать людей, культивировать неонацистские традиции и порядки. В обмен на твою беспрекословную преданность и послушание "цивилизованный" Запад на всё это будет закрывать глаза", - сказал Лавров, выступая в ходе сессии Совета ООН по правам человека.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, россия, оон, сша
13:47 01.03.2022 (обновлено: 13:57 01.03.2022)
 
Лавров назвал киевский режим верным вассалом США

Глава МИД Лавров назвал киевский режим верным вассалом США

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Режим в Киеве является ярким примером того, что если "верный вассал США" участвует в сдерживании России, то ему дозволено все, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Нынешний киевский режим – яркий пример того, что, когда ты верноподданный вассал гегемона и с особым рвением участвуешь в обслуживании его политики по сдерживанию России – тебе дозволено все. Ты можешь попирать любые права человека, свободы, просто убивать людей, культивировать неонацистские традиции и порядки. В обмен на твою беспрекословную преданность и послушание "цивилизованный" Запад на всё это будет закрывать глаза", - сказал Лавров, выступая в ходе сессии Совета ООН по правам человека.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)УкраинаРоссияООНСША
 
 
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