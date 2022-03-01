Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775942300.html
СМИ: Еврокомиссию попросят оценить шансы Украины на вступление в Евросоюз
СМИ: Еврокомиссию попросят оценить шансы Украины на вступление в Евросоюз - РИА Новости, 01.03.2022
СМИ: Еврокомиссию попросят оценить шансы Украины на вступление в Евросоюз
Лидеры государств Евросоюза обсудят перспективы принятия Украины в союз на саммите в Париже 10-11 марта, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T22:42
2022-03-01T23:01
в мире
украина
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155184/69/1551846970_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_af8f04b6d3025b0743c02695b9cb8e46.jpg
БРЮССЕЛЬ, 1 мар - РИА Новости. Лидеры государств Евросоюза обсудят перспективы принятия Украины в союз на саммите в Париже 10-11 марта, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники."Послы Европейского союза (постпреды стран ЕС при союзе - ред.) во вторник договорились призвать к первоначальной оценке шансов Украины на присоединение к блоку 27 стран", - говорится в тексте.По сообщениям источников, постпреды "попросят Европейскую комиссию, исполнительный орган блока, рассмотреть такую возможность", пишет Блумберг."Ожидается, что лидеры ЕС обсудят перспективы Украины на саммите в Париже 10-11 марта", - говорится в заметке.
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775839980.html
https://ria.ru/20220301/kiev-1775708599.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Александра Покровская
Александра Покровская
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155184/69/1551846970_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_6279d429e13692a1f08a35a5254b2452.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, евросоюз
22:42 01.03.2022 (обновлено: 23:01 01.03.2022)
 
СМИ: Еврокомиссию попросят оценить шансы Украины на вступление в Евросоюз

Bloomberg: дипломаты призовут ЕК предварительно оценить шансы Украины на вступление в ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 1 мар - РИА Новости. Лидеры государств Евросоюза обсудят перспективы принятия Украины в союз на саммите в Париже 10-11 марта, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Послы Европейского союза (постпреды стран ЕС при союзе - ред.) во вторник договорились призвать к первоначальной оценке шансов Украины на присоединение к блоку 27 стран", - говорится в тексте.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 14:49
Песков прокомментировал заявку Украины на вступление в ЕС
По сообщениям источников, постпреды "попросят Европейскую комиссию, исполнительный орган блока, рассмотреть такую возможность", пишет Блумберг.
"Ожидается, что лидеры ЕС обсудят перспективы Украины на саммите в Париже 10-11 марта", - говорится в заметке.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Киев превращается в Дубай
 
В миреУкраинаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала