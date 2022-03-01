https://ria.ru/20220301/ukraina-1775942300.html
СМИ: Еврокомиссию попросят оценить шансы Украины на вступление в Евросоюз
СМИ: Еврокомиссию попросят оценить шансы Украины на вступление в Евросоюз - РИА Новости, 01.03.2022
СМИ: Еврокомиссию попросят оценить шансы Украины на вступление в Евросоюз
Лидеры государств Евросоюза обсудят перспективы принятия Украины в союз на саммите в Париже 10-11 марта, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T22:42
2022-03-01T22:42
2022-03-01T23:01
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украина
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 1 мар - РИА Новости. Лидеры государств Евросоюза обсудят перспективы принятия Украины в союз на саммите в Париже 10-11 марта, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники."Послы Европейского союза (постпреды стран ЕС при союзе - ред.) во вторник договорились призвать к первоначальной оценке шансов Украины на присоединение к блоку 27 стран", - говорится в тексте.По сообщениям источников, постпреды "попросят Европейскую комиссию, исполнительный орган блока, рассмотреть такую возможность", пишет Блумберг."Ожидается, что лидеры ЕС обсудят перспективы Украины на саммите в Париже 10-11 марта", - говорится в заметке.
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775839980.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, евросоюз
22:42 01.03.2022 (обновлено: 23:01 01.03.2022)
СМИ: Еврокомиссию попросят оценить шансы Украины на вступление в Евросоюз
Bloomberg: дипломаты призовут ЕК предварительно оценить шансы Украины на вступление в ЕС