https://ria.ru/20220301/ukraina-1775942300.html

СМИ: Еврокомиссию попросят оценить шансы Украины на вступление в Евросоюз

СМИ: Еврокомиссию попросят оценить шансы Украины на вступление в Евросоюз - РИА Новости, 01.03.2022

СМИ: Еврокомиссию попросят оценить шансы Украины на вступление в Евросоюз

Лидеры государств Евросоюза обсудят перспективы принятия Украины в союз на саммите в Париже 10-11 марта, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T22:42

2022-03-01T22:42

2022-03-01T23:01

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украина

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 1 мар - РИА Новости. Лидеры государств Евросоюза обсудят перспективы принятия Украины в союз на саммите в Париже 10-11 марта, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники."Послы Европейского союза (постпреды стран ЕС при союзе - ред.) во вторник договорились призвать к первоначальной оценке шансов Украины на присоединение к блоку 27 стран", - говорится в тексте.По сообщениям источников, постпреды "попросят Европейскую комиссию, исполнительный орган блока, рассмотреть такую возможность", пишет Блумберг."Ожидается, что лидеры ЕС обсудят перспективы Украины на саммите в Париже 10-11 марта", - говорится в заметке.

https://ria.ru/20220301/ukraina-1775839980.html

https://ria.ru/20220301/kiev-1775708599.html

украина

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, украина, евросоюз