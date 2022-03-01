16:06 01.03.2022 (обновлено: 17:36 01.03.2022)
Кулеба призвал Китай помочь остановить операцию России
Глава МИД Украины Кулеба призвал Китай содействовать прекращению операции России
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора попросил министра иностранных дел КНР Ван И использовать уровень отношений между Москвой и Пекином для содействия в прекращении спецоперации России на Украине, сообщили в украинском МИД.
"Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел КНР Ван И… Дмитрий Кулеба призвал Ван И использовать уровень отношений между Пекином и Москвой, чтобы заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против украинского народа", - говорится в сообщении на странице МИД Украины в Facebook.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
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Вчера, 08:00Ни шагу назад — на всех трех фронтах
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