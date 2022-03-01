https://ria.ru/20220301/ukraina-1775859702.html

Кулеба призвал Китай помочь остановить операцию России

Кулеба призвал Китай помочь остановить операцию России - РИА Новости, 01.03.2022

Кулеба призвал Китай помочь остановить операцию России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора попросил министра иностранных дел КНР Ван И использовать уровень отношений между Москвой и Пекином РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T16:06

2022-03-01T16:06

2022-03-01T17:36

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

китай

украина

россия

дмитрий кулеба

ван и (политик)

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора попросил министра иностранных дел КНР Ван И использовать уровень отношений между Москвой и Пекином для содействия в прекращении спецоперации России на Украине, сообщили в украинском МИД."Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел КНР Ван И… Дмитрий Кулеба призвал Ван И использовать уровень отношений между Пекином и Москвой, чтобы заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против украинского народа", - говорится в сообщении на странице МИД Украины в Facebook.По информации ведомства, китайский министр заверил Кулебу в готовности Китая приложить все усилия "для прекращения войны на украинской земле дипломатическими средствами, в том числе в качестве постоянного члена СБ ООН".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Ранее во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил на селекторном совещании, что группировка Вооруженных сил Российской Федерации продолжит проведение специальной военной операции до достижения поставленных целей. По его словам, специальная военная операция проводится "с целью защиты населения Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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https://ria.ru/20220301/krizis-1775710569.html

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Кирилл Волков

в мире, китай, украина, россия, дмитрий кулеба, ван и (политик)