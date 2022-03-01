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Ситуация на Украине ухудшается при попустительстве Запада, заявил Лавров
Ситуация на Украине ухудшается при попустительстве Запада, заявил Лавров - РИА Новости, 01.03.2022
Ситуация на Украине ухудшается при попустительстве Запада, заявил Лавров
Атаки на права и свободы на Украине проводятся при попустительстве США, Канады и ЕС, они также оказывают давление на правозащитные механизмы ООН, Совет Европы и РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T13:51
2022-03-01T13:51
2022-03-01T13:58
сергей лавров
в мире
канада
сша
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Атаки на права и свободы на Украине проводятся при попустительстве США, Канады и ЕС, они также оказывают давление на правозащитные механизмы ООН, Совет Европы и ОБСЕ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Любые признаки инакомыслия влекут за собой самые тяжелые последствия. На регулярную основу поставлен процесс "очищения" власти от неугодных, нелояльных служащих. Главным "подспорьем" здесь является принятый Верховной радой закон о люстрации", - сказал министр, выступая на сессии Совета ООН по правам человека.По его словам, на Украине "плодятся" и другие законодательные акты, позволяющие силовым структурам режима жестко подавлять инакомыслие, преследовать оппозицию."Властями вводятся запреты на работу телеканалов, других СМИ, осуществляются репрессии против собственных граждан, включая депутатов парламента. Разве это не нарушение свободы слова, права выражать свое мнение?" - отметил Лавров."Все эти массовые, системные атаки на права и свободы, последовательное насаждение неонацизма осуществляются при откровенном попустительстве США, Канады, стран Евросоюза, высокомерно объявляющих себя "эталоном демократии", - отметил министр.По словам Лаврова, под их бесцеремонным давлением оказались и международные правозащитные механизмы ООН, Совета Европы и ОБСЕ, которые все эти годы не могли найти в себе мужества отреагировать адекватно на вопиющий беспредел на Украине.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей лавров, в мире, канада, сша, евросоюз, украина, обсе, совет европы
13:51 01.03.2022 (обновлено: 13:58 01.03.2022)
Ситуация на Украине ухудшается при попустительстве Запада, заявил Лавров
Лавров: атаки на права и свободы на Украине идут при попустительстве США, Канады и ЕС