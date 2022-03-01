https://ria.ru/20220301/ukraina-1775816868.html

Лавров заявил, что живущих в России уроженцев Украины считают своими

Лавров заявил, что живущих в России уроженцев Украины считают своими - РИА Новости, 01.03.2022

Лавров заявил, что живущих в России уроженцев Украины считают своими

В России живут миллионы уроженцев Украины, и для Москвы они свои, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T13:47

2022-03-01T13:47

2022-03-01T14:31

сергей лавров

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В России живут миллионы уроженцев Украины, и для Москвы они свои, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Миллионы уроженцев Украины живут сегодня в России. Для нас они свои. Вместе мы всегда были и будем многократно сильнее и успешнее", - сказал Лавров, выступая в ходе Совета ООН по правам человека по видеосвязи.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.

https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сергей лавров, в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)