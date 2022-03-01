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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775816868.html
Лавров заявил, что живущих в России уроженцев Украины считают своими
Лавров заявил, что живущих в России уроженцев Украины считают своими - РИА Новости, 01.03.2022
Лавров заявил, что живущих в России уроженцев Украины считают своими
В России живут миллионы уроженцев Украины, и для Москвы они свои, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T13:47
2022-03-01T14:31
сергей лавров
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В России живут миллионы уроженцев Украины, и для Москвы они свои, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Миллионы уроженцев Украины живут сегодня в России. Для нас они свои. Вместе мы всегда были и будем многократно сильнее и успешнее", - сказал Лавров, выступая в ходе Совета ООН по правам человека по видеосвязи.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
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сергей лавров, в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
13:47 01.03.2022 (обновлено: 14:31 01.03.2022)
 
Лавров заявил, что живущих в России уроженцев Украины считают своими

Глава МИД Лавров: миллионы уроженцев Украины живут в России, для нас они свои

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В России живут миллионы уроженцев Украины, и для Москвы они свои, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Миллионы уроженцев Украины живут сегодня в России. Для нас они свои. Вместе мы всегда были и будем многократно сильнее и успешнее", - сказал Лавров, выступая в ходе Совета ООН по правам человека по видеосвязи.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСергей ЛавровВ миреРоссияУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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