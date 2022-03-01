https://ria.ru/20220301/ukraina-1775793167.html

Пушилин заявил о "борьбе добра со злом" на Украине

Пушилин заявил о "борьбе добра со злом" на Украине - РИА Новости, 01.03.2022

Пушилин заявил о "борьбе добра со злом" на Украине

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что украинские силовики, отступая, обстреливают населённые пункты, взрывают мосты, целятся в объекты... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T12:46

2022-03-01T12:46

2022-03-01T13:15

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

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донецкая народная республика

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денис пушилин

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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что украинские силовики, отступая, обстреливают населённые пункты, взрывают мосты, целятся в объекты критической инфраструктуры."Совершенно очевидно, что в настоящее время идет не просто спецоперация по оказанию помощи республикам Донбасса, идет война добра со злом. Украина освобождается от нацистской идеологии, от милитаризации, от преступного киевского режима, восстанавливается справедливость", - сказал он, обращаясь к жителям Донбасса в Telegram.По словам Пушилина, "на передовой этой борьбы сейчас мужественные воины России, Донецкой и Луганской народных республик, перед которыми стоит сложнейшая задача провести освободительную операцию так, чтобы не нанести урон мирным людям". "Противоположным образом ведут себя боевики вооруженных формирований Украины. Отступая, они обстреливают населенные пункты, где только что дислоцировались, взрывают мосты, целятся в объекты критической инфраструктуры", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/denatsifikatsiya-1775160162.html

https://ria.ru/20220301/ukraina-1775751984.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, денис пушилин