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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775793167.html
Пушилин заявил о "борьбе добра со злом" на Украине
Пушилин заявил о "борьбе добра со злом" на Украине - РИА Новости, 01.03.2022
Пушилин заявил о "борьбе добра со злом" на Украине
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что украинские силовики, отступая, обстреливают населённые пункты, взрывают мосты, целятся в объекты... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T12:46
2022-03-01T13:15
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что украинские силовики, отступая, обстреливают населённые пункты, взрывают мосты, целятся в объекты критической инфраструктуры."Совершенно очевидно, что в настоящее время идет не просто спецоперация по оказанию помощи республикам Донбасса, идет война добра со злом. Украина освобождается от нацистской идеологии, от милитаризации, от преступного киевского режима, восстанавливается справедливость", - сказал он, обращаясь к жителям Донбасса в Telegram.По словам Пушилина, "на передовой этой борьбы сейчас мужественные воины России, Донецкой и Луганской народных республик, перед которыми стоит сложнейшая задача провести освободительную операцию так, чтобы не нанести урон мирным людям". "Противоположным образом ведут себя боевики вооруженных формирований Украины. Отступая, они обстреливают населенные пункты, где только что дислоцировались, взрывают мосты, целятся в объекты критической инфраструктуры", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220226/denatsifikatsiya-1775160162.html
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775751984.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, денис пушилин
12:46 01.03.2022 (обновлено: 13:15 01.03.2022)
 
Пушилин заявил о "борьбе добра со злом" на Украине

Глава ДНР Пушилин: идет борьба добра со злом, Украина освобождается от нацизма

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке
Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что украинские силовики, отступая, обстреливают населённые пункты, взрывают мосты, целятся в объекты критической инфраструктуры.
"Совершенно очевидно, что в настоящее время идет не просто спецоперация по оказанию помощи республикам Донбасса, идет война добра со злом. Украина освобождается от нацистской идеологии, от милитаризации, от преступного киевского режима, восстанавливается справедливость", - сказал он, обращаясь к жителям Донбасса в Telegram.
Люди стоят в очереди к банкомату во Львове, Украина - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 08:00
Полная и окончательная денацификация Украины: Россия вновь поможет Европе
По словам Пушилина, "на передовой этой борьбы сейчас мужественные воины России, Донецкой и Луганской народных республик, перед которыми стоит сложнейшая задача провести освободительную операцию так, чтобы не нанести урон мирным людям".
"Противоположным образом ведут себя боевики вооруженных формирований Украины. Отступая, они обстреливают населенные пункты, где только что дислоцировались, взрывают мосты, целятся в объекты критической инфраструктуры", - сказал он.
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 10:44Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаДенис Пушилин
 
 
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