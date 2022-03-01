https://ria.ru/20220301/ukraina-1775791112.html
Шойгу поблагодарил личный состав за мужество при проведении спецоперации
Шойгу поблагодарил личный состав за мужество при проведении спецоперации - РИА Новости, 01.03.2022
Шойгу поблагодарил личный состав за мужество при проведении спецоперации
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поблагодарил российских солдат и офицеров за мужество и героизм, добросовестное и профессиональное выполнение поставленных задач РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T12:40
2022-03-01T12:40
2022-03-01T13:26
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владимир путин
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поблагодарил российских солдат и офицеров за мужество и героизм, добросовестное и профессиональное выполнение поставленных задач при проведении спецоперации на Украине.Он напомнил, что причиной специальной военной операции стала необходимость защитить Россию от угрозы со стороны Запада — для этого необходимо обеспечить безопасность жителей Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. На этом фоне 19 февраля власти республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ее целью глава государства назвал защиту жителей Донбасса.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, здоровье - общество
12:40 01.03.2022 (обновлено: 13:26 01.03.2022)
Шойгу поблагодарил личный состав за мужество при проведении спецоперации
Шойгу поблагодарил российских солдат за мужество при проведении операции на Украине