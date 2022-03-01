https://ria.ru/20220301/ukraina-1775791112.html

Шойгу поблагодарил личный состав за мужество при проведении спецоперации

Шойгу поблагодарил личный состав за мужество при проведении спецоперации - РИА Новости, 01.03.2022

Шойгу поблагодарил личный состав за мужество при проведении спецоперации

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поблагодарил российских солдат и офицеров за мужество и героизм, добросовестное и профессиональное выполнение поставленных задач РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T12:40

2022-03-01T12:40

2022-03-01T13:26

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поблагодарил российских солдат и офицеров за мужество и героизм, добросовестное и профессиональное выполнение поставленных задач при проведении спецоперации на Украине.Он напомнил, что причиной специальной военной операции стала необходимость защитить Россию от угрозы со стороны Запада — для этого необходимо обеспечить безопасность жителей Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. На этом фоне 19 февраля власти республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ее целью глава государства назвал защиту жителей Донбасса.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

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