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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775791112.html
Шойгу поблагодарил личный состав за мужество при проведении спецоперации
Шойгу поблагодарил личный состав за мужество при проведении спецоперации - РИА Новости, 01.03.2022
Шойгу поблагодарил личный состав за мужество при проведении спецоперации
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поблагодарил российских солдат и офицеров за мужество и героизм, добросовестное и профессиональное выполнение поставленных задач РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T12:40
2022-03-01T13:26
обострение ситуации в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поблагодарил российских солдат и офицеров за мужество и героизм, добросовестное и профессиональное выполнение поставленных задач при проведении спецоперации на Украине.Он напомнил, что причиной специальной военной операции стала необходимость защитить Россию от угрозы со стороны Запада — для этого необходимо обеспечить безопасность жителей Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. На этом фоне 19 февраля власти республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ее целью глава государства назвал защиту жителей Донбасса.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220301/peregovory-1775771126.html
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луганская народная республика
россия
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признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, здоровье - общество
12:40 01.03.2022 (обновлено: 13:26 01.03.2022)
 
Шойгу поблагодарил личный состав за мужество при проведении спецоперации

Шойгу поблагодарил российских солдат за мужество при проведении операции на Украине

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поблагодарил российских солдат и офицеров за мужество и героизм, добросовестное и профессиональное выполнение поставленных задач при проведении спецоперации на Украине.
Он напомнил, что причиной специальной военной операции стала необходимость защитить Россию от угрозы со стороны Запада — для этого необходимо обеспечить безопасность жителей Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.
В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. На этом фоне 19 февраля власти республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Через два дня, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ее целью глава государства назвал защиту жителей Донбасса.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 11:39Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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