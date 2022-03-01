https://ria.ru/20220301/ukraina-1775775639.html

Зеленский выступит в Европарламенте

Зеленский выступит в Европарламенте - РИА Новости, 01.03.2022

Зеленский выступит в Европарламенте

Владимир Зеленский и председатель Верховной рады Руслан Стефанчук выступят на внеочередной пленарной сессии Европарламента во вторник, сообщила глава ЕП Роберта РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T11:53

2022-03-01T11:53

2022-03-01T12:15

обострение ситуации в днр и лнр

украина

владимир зеленский

признание днр и лнр в россии

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774341665_36:0:2775:1541_1920x0_80_0_0_a329c639af7a87eb8eeea8806ab0f3b6.jpg

БРЮССЕЛЬ, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский и председатель Верховной рады Руслан Стефанчук выступят на внеочередной пленарной сессии Европарламента во вторник, сообщила глава ЕП Роберта Метсола в своём Twitter.Пленарная сессия Европарламента соберется в 12.30 (14.30 мск) для обсуждения действий России на Украине, сообщила Метсола. "Президент Зеленский и спикер Стефанчук присоединятся и выступят перед миром", - сказала она.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/zelenskiy-1775647583.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

украина, владимир зеленский, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр