11:53 01.03.2022 (обновлено: 12:15 01.03.2022)
Зеленский выступит в Европарламенте
Президент Украины Зеленский выступит 1 марта на внеочередной сессии Европарламента
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский
БРЮССЕЛЬ, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский и председатель Верховной рады Руслан Стефанчук выступят на внеочередной пленарной сессии Европарламента во вторник, сообщила глава ЕП Роберта Метсола в своём Twitter.
Пленарная сессия Европарламента соберется в 12.30 (14.30 мск) для обсуждения действий России на Украине, сообщила Метсола. "Президент Зеленский и спикер Стефанчук присоединятся и выступят перед миром", - сказала она.
The @Europarl_EN #EPlenary meets at 12:30 to discuss Russian invasion of #Ukraine.— Roberta Metsola (@EP_President) March 1, 2022
President @ZelenskyyUa & Speaker @r_stefanchuk will join & speak to the world.
MEPs will also hear from @eucopresident @CharlesMichel, @EU_Commission President @vonderleyen & HRVP @JosepBorrellF pic.twitter.com/vWt3Mj9nGm
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.