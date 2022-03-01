Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775775639.html
Зеленский выступит в Европарламенте
Зеленский выступит в Европарламенте - РИА Новости, 01.03.2022
Зеленский выступит в Европарламенте
Владимир Зеленский и председатель Верховной рады Руслан Стефанчук выступят на внеочередной пленарной сессии Европарламента во вторник, сообщила глава ЕП Роберта РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T11:53
2022-03-01T12:15
обострение ситуации в днр и лнр
украина
владимир зеленский
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774341665_36:0:2775:1541_1920x0_80_0_0_a329c639af7a87eb8eeea8806ab0f3b6.jpg
БРЮССЕЛЬ, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский и председатель Верховной рады Руслан Стефанчук выступят на внеочередной пленарной сессии Европарламента во вторник, сообщила глава ЕП Роберта Метсола в своём Twitter.Пленарная сессия Европарламента соберется в 12.30 (14.30 мск) для обсуждения действий России на Украине, сообщила Метсола. "Президент Зеленский и спикер Стефанчук присоединятся и выступят перед миром", - сказала она.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/zelenskiy-1775647583.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774341665_33:0:2187:1616_1920x0_80_0_0_a5c938d4e934a966d925caa8f54a7827.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, владимир зеленский, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
11:53 01.03.2022 (обновлено: 12:15 01.03.2022)
 
Зеленский выступит в Европарламенте

Президент Украины Зеленский выступит 1 марта на внеочередной сессии Европарламента

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский и председатель Верховной рады Руслан Стефанчук выступят на внеочередной пленарной сессии Европарламента во вторник, сообщила глава ЕП Роберта Метсола в своём Twitter.
Пленарная сессия Европарламента соберется в 12.30 (14.30 мск) для обсуждения действий России на Украине, сообщила Метсола. "Президент Зеленский и спикер Стефанчук присоединятся и выступят перед миром", - сказала она.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 18:54Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаВладимир ЗеленскийПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала