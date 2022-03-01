Китайские СМИ указали на ответственность США за ситуацию на Украине
Global Times: Вашингтон несет особую ответственность за ситуацию между РФ и Украиной
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЛюди у здания Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Люди у здания Капитолия в Вашингтоне
ПЕКИН, 1 мар – РИА Новости. США несут особую ответственность за нынешнюю ситуацию между Россией и Украиной, Вашингтону следует прекратить быть источником хаоса, говорится в редакционной статье китайского государственного издания Global Times.
Авторы статьи отмечают, что информация о российско-украинском конфликте стремительно меняется, становится гораздо более запутанной, чем раньше, и отличить правду от лжи становится сложно. Подчеркивается, что в то же время усиливается волна общественного мнения в США, в рамках которой некоторые пытаются создать вводящую в заблуждение и крайне неправильную теорию "особой ответственности Китая".
"Они даже фабрикуют дезинформацию, чтобы дискредитировать и опорочить имидж Китая в связи с российско-украинским кризисом. Необходимо отметить, что общественное мнение США, как важной стороны в российско-украинском кризисе, полностью направлено на защиту американских интересов", - указали в Global Times.
Авторы отмечают, что Китай, будучи ответственной и крупной страной, никогда не подстрекал к противостоянию и конфронтации, вместо этого Пекин активно поддерживает и поощряет все дипломатические усилия, способствующие мирному урегулированию украинского кризиса, приветствует скорейший, прямой диалог и переговоры между Россией и Украиной.
Вместе с тем, добавили в издании, Китай также поддерживает Европу и Россию в их усилиях по ведению равноправного диалога по вопросам европейской безопасности, отстаиванию понятия неделимой безопасности и в конечном итоге формированию сбалансированного, эффективного и устойчивого механизма европейской безопасности.
Подчеркивается, что на протяжении всего развития украинского кризиса было слишком очевидно, что США создавали кризис и извлекали из него выгоду, и даже сейчас они не перестали раздувать проблему, что довольно опасно.
"Вашингтон является "особо ответственной стороной" за украинский кризис, и возглавляемая США НАТО крепко держит ключ к его решению", - заявили авторы статьи.
В статье указано, что представители России и Украины сели за стол переговоров, где "всем сторонам следует проявить больше терпения, постараться создать условия для примирения, а не превращать переговоры в очередное поле битвы ради корыстной выгоды".
"Вашингтон, в частности, должен взять на себя "особую ответственность", вместо того чтобы продолжать быть источником хаоса", - добавили в Global Times.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Опубликовано: М. Моргоева