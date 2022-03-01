https://ria.ru/20220301/ukraina-1775725764.html

Китайские СМИ указали на ответственность США за ситуацию на Украине

Китайские СМИ указали на ответственность США за ситуацию на Украине - РИА Новости, 01.03.2022

Китайские СМИ указали на ответственность США за ситуацию на Украине

США несут особую ответственность за нынешнюю ситуацию между Россией и Украиной, Вашингтону следует прекратить быть источником хаоса, говорится в редакционной... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T08:26

2022-03-01T08:26

2022-03-01T08:26

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

россия

сша

луганская народная республика

вооруженные силы рф

нато

признание днр и лнр в россии

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ПЕКИН, 1 мар – РИА Новости. США несут особую ответственность за нынешнюю ситуацию между Россией и Украиной, Вашингтону следует прекратить быть источником хаоса, говорится в редакционной статье китайского государственного издания Global Times.Авторы статьи отмечают, что информация о российско-украинском конфликте стремительно меняется, становится гораздо более запутанной, чем раньше, и отличить правду от лжи становится сложно. Подчеркивается, что в то же время усиливается волна общественного мнения в США, в рамках которой некоторые пытаются создать вводящую в заблуждение и крайне неправильную теорию "особой ответственности Китая".Авторы отмечают, что Китай, будучи ответственной и крупной страной, никогда не подстрекал к противостоянию и конфронтации, вместо этого Пекин активно поддерживает и поощряет все дипломатические усилия, способствующие мирному урегулированию украинского кризиса, приветствует скорейший, прямой диалог и переговоры между Россией и Украиной.Вместе с тем, добавили в издании, Китай также поддерживает Европу и Россию в их усилиях по ведению равноправного диалога по вопросам европейской безопасности, отстаиванию понятия неделимой безопасности и в конечном итоге формированию сбалансированного, эффективного и устойчивого механизма европейской безопасности.Подчеркивается, что на протяжении всего развития украинского кризиса было слишком очевидно, что США создавали кризис и извлекали из него выгоду, и даже сейчас они не перестали раздувать проблему, что довольно опасно."Вашингтон является "особо ответственной стороной" за украинский кризис, и возглавляемая США НАТО крепко держит ключ к его решению", - заявили авторы статьи.В статье указано, что представители России и Украины сели за стол переговоров, где "всем сторонам следует проявить больше терпения, постараться создать условия для примирения, а не превращать переговоры в очередное поле битвы ради корыстной выгоды"."Вашингтон, в частности, должен взять на себя "особую ответственность", вместо того чтобы продолжать быть источником хаоса", - добавили в Global Times.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775668066.html

https://ria.ru/20220301/rossiya-1775677680.html

россия

сша

луганская народная республика

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир путин, россия, сша, луганская народная республика, вооруженные силы рф, нато, признание днр и лнр в россии