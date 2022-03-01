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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/ukraina-1775725764.html
Китайские СМИ указали на ответственность США за ситуацию на Украине
Китайские СМИ указали на ответственность США за ситуацию на Украине - РИА Новости, 01.03.2022
Китайские СМИ указали на ответственность США за ситуацию на Украине
США несут особую ответственность за нынешнюю ситуацию между Россией и Украиной, Вашингтону следует прекратить быть источником хаоса, говорится в редакционной... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T08:26
2022-03-01T08:26
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
сша
луганская народная республика
вооруженные силы рф
нато
признание днр и лнр в россии
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ПЕКИН, 1 мар – РИА Новости. США несут особую ответственность за нынешнюю ситуацию между Россией и Украиной, Вашингтону следует прекратить быть источником хаоса, говорится в редакционной статье китайского государственного издания Global Times.Авторы статьи отмечают, что информация о российско-украинском конфликте стремительно меняется, становится гораздо более запутанной, чем раньше, и отличить правду от лжи становится сложно. Подчеркивается, что в то же время усиливается волна общественного мнения в США, в рамках которой некоторые пытаются создать вводящую в заблуждение и крайне неправильную теорию "особой ответственности Китая".Авторы отмечают, что Китай, будучи ответственной и крупной страной, никогда не подстрекал к противостоянию и конфронтации, вместо этого Пекин активно поддерживает и поощряет все дипломатические усилия, способствующие мирному урегулированию украинского кризиса, приветствует скорейший, прямой диалог и переговоры между Россией и Украиной.Вместе с тем, добавили в издании, Китай также поддерживает Европу и Россию в их усилиях по ведению равноправного диалога по вопросам европейской безопасности, отстаиванию понятия неделимой безопасности и в конечном итоге формированию сбалансированного, эффективного и устойчивого механизма европейской безопасности.Подчеркивается, что на протяжении всего развития украинского кризиса было слишком очевидно, что США создавали кризис и извлекали из него выгоду, и даже сейчас они не перестали раздувать проблему, что довольно опасно."Вашингтон является "особо ответственной стороной" за украинский кризис, и возглавляемая США НАТО крепко держит ключ к его решению", - заявили авторы статьи.В статье указано, что представители России и Украины сели за стол переговоров, где "всем сторонам следует проявить больше терпения, постараться создать условия для примирения, а не превращать переговоры в очередное поле битвы ради корыстной выгоды"."Вашингтон, в частности, должен взять на себя "особую ответственность", вместо того чтобы продолжать быть источником хаоса", - добавили в Global Times.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775668066.html
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россия
сша
луганская народная республика
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Мадина Моргоева
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владимир путин, россия, сша, луганская народная республика, вооруженные силы рф, нато, признание днр и лнр в россии
08:26 01.03.2022
 
Китайские СМИ указали на ответственность США за ситуацию на Украине

Global Times: Вашингтон несет особую ответственность за ситуацию между РФ и Украиной

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЛюди у здания Капитолия в Вашингтоне
Люди у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Люди у здания Капитолия в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 1 мар – РИА Новости. США несут особую ответственность за нынешнюю ситуацию между Россией и Украиной, Вашингтону следует прекратить быть источником хаоса, говорится в редакционной статье китайского государственного издания Global Times.
Авторы статьи отмечают, что информация о российско-украинском конфликте стремительно меняется, становится гораздо более запутанной, чем раньше, и отличить правду от лжи становится сложно. Подчеркивается, что в то же время усиливается волна общественного мнения в США, в рамках которой некоторые пытаются создать вводящую в заблуждение и крайне неправильную теорию "особой ответственности Китая".
"Они даже фабрикуют дезинформацию, чтобы дискредитировать и опорочить имидж Китая в связи с российско-украинским кризисом. Необходимо отметить, что общественное мнение США, как важной стороны в российско-украинском кризисе, полностью направлено на защиту американских интересов", - указали в Global Times.
Авторы отмечают, что Китай, будучи ответственной и крупной страной, никогда не подстрекал к противостоянию и конфронтации, вместо этого Пекин активно поддерживает и поощряет все дипломатические усилия, способствующие мирному урегулированию украинского кризиса, приветствует скорейший, прямой диалог и переговоры между Россией и Украиной.
Вместе с тем, добавили в издании, Китай также поддерживает Европу и Россию в их усилиях по ведению равноправного диалога по вопросам европейской безопасности, отстаиванию понятия неделимой безопасности и в конечном итоге формированию сбалансированного, эффективного и устойчивого механизма европейской безопасности.
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08:00
Почему китайцы поддерживают российскую спецоперацию на Украине
Подчеркивается, что на протяжении всего развития украинского кризиса было слишком очевидно, что США создавали кризис и извлекали из него выгоду, и даже сейчас они не перестали раздувать проблему, что довольно опасно.
"Вашингтон является "особо ответственной стороной" за украинский кризис, и возглавляемая США НАТО крепко держит ключ к его решению", - заявили авторы статьи.
В статье указано, что представители России и Украины сели за стол переговоров, где "всем сторонам следует проявить больше терпения, постараться создать условия для примирения, а не превращать переговоры в очередное поле битвы ради корыстной выгоды".
"Вашингтон, в частности, должен взять на себя "особую ответственность", вместо того чтобы продолжать быть источником хаоса", - добавили в Global Times.
Военнослужащие Народной милиции ДНР и ВС Российской Федерации водружают флаги России и Донецкой народной республики на здании администрации села Николаевка - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
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Ни шагу назад — на всех трех фронтах
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: М. Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинРоссияСШАЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФНАТОПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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