10:18 01.03.2022 (обновлено: 10:40 01.03.2022)
В Турции планируют поддерживать хорошие отношения и с Россией, и с Украиной
Министр обороны Турции: Анкара поддерживает хорошие отношения и с Москвой, и с Киевом
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АНКАРА, 1 мар – РИА Новости. Турция продолжит свою принципиальную внешнюю политику, поддерживает исключительно позитивные отношения и с Украиной, и с Россией, заявил министр обороны страны Хулуси Акар.
"Мы с грустью и тревогой следим за развитием событий. Нас огорчает гибель людей. Поддерживаем исключительно позитивные отношения с Украиной и Россией. Наш президент четко обозначил и определил наши отношения. На данный момент мы внимательно следим за развитием событий. Турция, чье прошлое полно славы и чести, продолжает принципиально проводить свою внешнюю политику", - приводит слова Акара телеканал A Haber.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, восстановлена подача воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.
Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.