https://ria.ru/20220301/turtsiya-1775745642.html

В Турции планируют поддерживать хорошие отношения и с Россией, и с Украиной

В Турции планируют поддерживать хорошие отношения и с Россией, и с Украиной - РИА Новости, 01.03.2022

В Турции планируют поддерживать хорошие отношения и с Россией, и с Украиной

Турция продолжит свою принципиальную внешнюю политику, поддерживает исключительно позитивные отношения и с Украиной, и с Россией, заявил министр обороны страны... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T10:18

2022-03-01T10:18

2022-03-01T10:40

обострение ситуации в днр и лнр

турция

в мире

россия

украина

хулуси акар

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АНКАРА, 1 мар – РИА Новости. Турция продолжит свою принципиальную внешнюю политику, поддерживает исключительно позитивные отношения и с Украиной, и с Россией, заявил министр обороны страны Хулуси Акар."Мы с грустью и тревогой следим за развитием событий. Нас огорчает гибель людей. Поддерживаем исключительно позитивные отношения с Украиной и Россией. Наш президент четко обозначил и определил наши отношения. На данный момент мы внимательно следим за развитием событий. Турция, чье прошлое полно славы и чести, продолжает принципиально проводить свою внешнюю политику", - приводит слова Акара телеканал A Haber.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, восстановлена подача воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/peregovory-1775297673.html

https://ria.ru/20220223/turtsiya-1774530948.html

https://ria.ru/20220227/turtsiya-1775409020.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

турция, в мире, россия, украина, хулуси акар