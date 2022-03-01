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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/turtsiya-1775745642.html
В Турции планируют поддерживать хорошие отношения и с Россией, и с Украиной
В Турции планируют поддерживать хорошие отношения и с Россией, и с Украиной - РИА Новости, 01.03.2022
В Турции планируют поддерживать хорошие отношения и с Россией, и с Украиной
Турция продолжит свою принципиальную внешнюю политику, поддерживает исключительно позитивные отношения и с Украиной, и с Россией, заявил министр обороны страны... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T10:18
2022-03-01T10:40
обострение ситуации в днр и лнр
турция
в мире
россия
украина
хулуси акар
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АНКАРА, 1 мар – РИА Новости. Турция продолжит свою принципиальную внешнюю политику, поддерживает исключительно позитивные отношения и с Украиной, и с Россией, заявил министр обороны страны Хулуси Акар."Мы с грустью и тревогой следим за развитием событий. Нас огорчает гибель людей. Поддерживаем исключительно позитивные отношения с Украиной и Россией. Наш президент четко обозначил и определил наши отношения. На данный момент мы внимательно следим за развитием событий. Турция, чье прошлое полно славы и чести, продолжает принципиально проводить свою внешнюю политику", - приводит слова Акара телеканал A Haber.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, восстановлена подача воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220226/peregovory-1775297673.html
https://ria.ru/20220223/turtsiya-1774530948.html
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турция, в мире, россия, украина, хулуси акар
10:18 01.03.2022 (обновлено: 10:40 01.03.2022)
 
В Турции планируют поддерживать хорошие отношения и с Россией, и с Украиной

Министр обороны Турции: Анкара поддерживает хорошие отношения и с Москвой, и с Киевом

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Вид на город Анкара
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АНКАРА, 1 мар – РИА Новости. Турция продолжит свою принципиальную внешнюю политику, поддерживает исключительно позитивные отношения и с Украиной, и с Россией, заявил министр обороны страны Хулуси Акар.
"Мы с грустью и тревогой следим за развитием событий. Нас огорчает гибель людей. Поддерживаем исключительно позитивные отношения с Украиной и Россией. Наш президент четко обозначил и определил наши отношения. На данный момент мы внимательно следим за развитием событий. Турция, чье прошлое полно славы и чести, продолжает принципиально проводить свою внешнюю политику", - приводит слова Акара телеканал A Haber.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 21:02
Зеленский: Алиев и Эрдоган предложили организовать переговоры с Россией
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
23 февраля, 14:12Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Эрдоган заявил, что Турция не может отказаться от России
На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, восстановлена подача воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.
Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Вид Киева, 25 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
27 февраля, 18:18Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Турция запросила встречу с Россией по теме эвакуации сограждан с Украины
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРТурцияВ миреРоссияУкраинаХулуси Акар
 
 
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