https://ria.ru/20220301/trebovaniya-1775919927.html

Политолог рассказал о "программах максимум" России и Украины на переговорах

Политолог рассказал о "программах максимум" России и Украины на переговорах - РИА Новости, 01.03.2022

Политолог рассказал о "программах максимум" России и Украины на переговорах

Ситуацию на Украине невозможно разрешить только военным путем, сторонам потребуется найти какую-то точку компромисса между максимальными требованиями сторон,... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T19:53

2022-03-01T19:53

2022-03-01T19:53

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

россия

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украина

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Ситуацию на Украине невозможно разрешить только военным путем, сторонам потребуется найти какую-то точку компромисса между максимальными требованиями сторон, заявил РИА Новости президент холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко.Переговоры представителей России и Украины на белорусско-польской границе могут пройти 2 марта, сообщил ранее РИА Новости близкий к организаторам встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский.Минченко отметил, что и у России, и у Украины есть программа максимум с точки зрения необходимых условий."Программа максимум России: выдача тех людей, которых Россия считает военными преступниками, суд над ними, демилитаризация Украины, гарантия нейтрального статуса Украины. Видимо, признание ДНР и ЛНР в тех границах, которые есть", - сказал Минченко.Однако, подчеркнул политолог, остается еще ряд вопросов, многие из которых носят комплексный характер."Например, озвученная тема ядерного оружия: каким образом будет гарантирован неядерный статус Украины, какова технология, инспекции и т.д. И вопрос выполнения данных обещаний. То есть, сейчас украинские власти берут на себя какие-то обязательства, но они так же и минские соглашения подписывали в свое время, а потом это не выполняли", - пояснил он.Украинская программа максимум тоже понятна: освободить все территории, которые Украина считает своими, напомнил Минченко."Между этими программами максимум каким-то образом сторонам надо будет найти какую-то точку компромисса", - считает он.По мнению Минченко, не стоит ожидать результативных переговоров уже в ближайшие дни."Я не верю, что могут быть результативные переговоры 2 марта, потому что сейчас все равно продолжается военная операция, и пока не будет достигнуто какое-то равновесие сил, я думаю, что стороны не остановятся", - предположил он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220301/kiev-1775708599.html

https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775668066.html

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

владимир путин, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, в мире, ситуация в днр и лнр