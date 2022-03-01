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Подросток покоряет Бродвей в новом киномюзикле Disney
Подросток покоряет Бродвей в новом киномюзикле Disney - РИА Новости, 01.03.2022
Подросток покоряет Бродвей в новом киномюзикле Disney
На YouTube-канале студии Disney опубликовали трейлер предстоящего комедийного киномюзикла "Better Nate Than Ever" ("Лучше Нейт, чем когда-нибудь"). РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T02:53
2022-03-01T02:53
2022-03-01T02:53
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. На YouTube-канале студии Disney опубликовали трейлер предстоящего комедийного киномюзикла "Better Nate Than Ever" ("Лучше Нейт, чем когда-нибудь"). В фильме расскажут о 13-летнем подростке по имени Нейт Фостер, который мечтает стать звездой Бродвея. Но его постоянно ждут неудачи. Однако при поддержке брата и тети шанс покорить лучшие сцены Нью-Йорка у Нейта, кажется, появляется. Остальные детали сюжета не раскрывают. Но из трейлера становится понятно, что это будет очередной мюзикл Disney о взрослении с громкими песнями и неуклюжим, но амбициозным персонажем в главной роли.В образе Нейта на экране появится начинающий актер Руби Вуд. Вместе с ним в ленте также снялись Джошуа Бассетт, Лиза Кудроу, Ария Брукс и другие. Премьера киномюзикла состоится 1 апреля на сервисе Disney+.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, нью-йорк (город), лиза кудроу, the walt disney company
Подросток покоряет Бродвей в новом киномюзикле Disney
В Сети вышел трейлер киномюзикла "Better Nate Than Ever" производства студии Disney
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. На YouTube-канале студии Disney опубликовали трейлер предстоящего комедийного киномюзикла "Better Nate Than Ever" ("Лучше Нейт, чем когда-нибудь").
В фильме расскажут о 13-летнем подростке по имени Нейт Фостер, который мечтает стать звездой Бродвея. Но его постоянно ждут неудачи. Однако при поддержке брата и тети шанс покорить лучшие сцены Нью-Йорка у Нейта, кажется, появляется.
Остальные детали сюжета не раскрывают. Но из трейлера становится понятно, что это будет очередной мюзикл Disney о взрослении с громкими песнями и неуклюжим, но амбициозным персонажем в главной роли.
В образе Нейта на экране появится начинающий актер Руби Вуд. Вместе с ним в ленте также снялись Джошуа Бассетт, Лиза Кудроу, Ария Брукс и другие.
Премьера киномюзикла состоится 1 апреля на сервисе Disney+.
Опубликовано: Г. Соколова