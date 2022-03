https://ria.ru/20220301/trailer-1775637651.html

Подросток покоряет Бродвей в новом киномюзикле Disney

Подросток покоряет Бродвей в новом киномюзикле Disney - РИА Новости, 01.03.2022

Подросток покоряет Бродвей в новом киномюзикле Disney

На YouTube-канале студии Disney опубликовали трейлер предстоящего комедийного киномюзикла "Better Nate Than Ever" ("Лучше Нейт, чем когда-нибудь"). РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01

2022-03-01T02:53

2022-03-01T02:53

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. На YouTube-канале студии Disney опубликовали трейлер предстоящего комедийного киномюзикла "Better Nate Than Ever" ("Лучше Нейт, чем когда-нибудь"). В фильме расскажут о 13-летнем подростке по имени Нейт Фостер, который мечтает стать звездой Бродвея. Но его постоянно ждут неудачи. Однако при поддержке брата и тети шанс покорить лучшие сцены Нью-Йорка у Нейта, кажется, появляется. Остальные детали сюжета не раскрывают. Но из трейлера становится понятно, что это будет очередной мюзикл Disney о взрослении с громкими песнями и неуклюжим, но амбициозным персонажем в главной роли.В образе Нейта на экране появится начинающий актер Руби Вуд. Вместе с ним в ленте также снялись Джошуа Бассетт, Лиза Кудроу, Ария Брукс и другие. Премьера киномюзикла состоится 1 апреля на сервисе Disney+.

нью-йорк (город)

Новости

