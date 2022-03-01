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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Подросток покоряет Бродвей в новом киномюзикле Disney
Подросток покоряет Бродвей в новом киномюзикле Disney - РИА Новости, 01.03.2022
Подросток покоряет Бродвей в новом киномюзикле Disney
На YouTube-канале студии Disney опубликовали трейлер предстоящего комедийного киномюзикла "Better Nate Than Ever" ("Лучше Нейт, чем когда-нибудь"). РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T02:53
2022-03-01T02:53
культура
новости культуры
кино и сериалы
нью-йорк (город)
лиза кудроу
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. На YouTube-канале студии Disney опубликовали трейлер предстоящего комедийного киномюзикла "Better Nate Than Ever" ("Лучше Нейт, чем когда-нибудь"). В фильме расскажут о 13-летнем подростке по имени Нейт Фостер, который мечтает стать звездой Бродвея. Но его постоянно ждут неудачи. Однако при поддержке брата и тети шанс покорить лучшие сцены Нью-Йорка у Нейта, кажется, появляется. Остальные детали сюжета не раскрывают. Но из трейлера становится понятно, что это будет очередной мюзикл Disney о взрослении с громкими песнями и неуклюжим, но амбициозным персонажем в главной роли.В образе Нейта на экране появится начинающий актер Руби Вуд. Вместе с ним в ленте также снялись Джошуа Бассетт, Лиза Кудроу, Ария Брукс и другие. Премьера киномюзикла состоится 1 апреля на сервисе Disney+.
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новости культуры, кино и сериалы, нью-йорк (город), лиза кудроу, the walt disney company
02:53 01.03.2022
 
Подросток покоряет Бродвей в новом киномюзикле Disney

В Сети вышел трейлер киномюзикла "Better Nate Than Ever" производства студии Disney

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. На YouTube-канале студии Disney опубликовали трейлер предстоящего комедийного киномюзикла "Better Nate Than Ever" ("Лучше Нейт, чем когда-нибудь").
В фильме расскажут о 13-летнем подростке по имени Нейт Фостер, который мечтает стать звездой Бродвея. Но его постоянно ждут неудачи. Однако при поддержке брата и тети шанс покорить лучшие сцены Нью-Йорка у Нейта, кажется, появляется.
Остальные детали сюжета не раскрывают. Но из трейлера становится понятно, что это будет очередной мюзикл Disney о взрослении с громкими песнями и неуклюжим, но амбициозным персонажем в главной роли.
В образе Нейта на экране появится начинающий актер Руби Вуд. Вместе с ним в ленте также снялись Джошуа Бассетт, Лиза Кудроу, Ария Брукс и другие.
Премьера киномюзикла состоится 1 апреля на сервисе Disney+.
Кадр трейлера мультфильма Плохие парни
25 февраля, 06:13Культура
Вышел трейлер нового мультфильма DreamWorks "Плохие парни"
Опубликовано: Г. Соколова
 
КультураНовости культурыКино и сериалыНью-Йорк (город)Лиза КудроуThe Walt Disney Company
 
 
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