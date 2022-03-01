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https://ria.ru/20220301/totalenergies-1775792503.html
TotalEnergies поддержала санкции против России
TotalEnergies поддержала санкции против России - РИА Новости, 01.03.2022
TotalEnergies поддержала санкции против России
Французская TotalEnergies поддерживает санкции ЕС против России и будет их выполнять, не будет инвестировать в новые проекты в РФ, говорится в коммюнике. РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T12:44
2022-03-01T12:44
экономика
украина
россия
евросоюз
франция
донбасс
санкции
санкции в отношении россии
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ПАРИЖ, 1 мар – РИА Новости. Французская TotalEnergies поддерживает санкции ЕС против России и будет их выполнять, не будет инвестировать в новые проекты в РФ, говорится в коммюнике.В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Власти РФ приняли ответные шаги на эти рестрикции. Как говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в России велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас."TotalEnergies выражает свою солидарность с населением Украины, которое страдает от последствий, и с населением России, которое также пострадает от последствий", - говорится в коммюнике.Отмечается, что компания мобилизуется, чтобы обеспечить горючим украинские власти и помочь украинским беженцам в Европе."TotalEnergies одобряет объем и силу санкций, введенных Европой, и будет применять их независимо от последствий (которые сейчас оцениваются) для управления ее активами в России. TotalEnergies больше не будет предоставлять капитал для новых проектов в России", - заявили в компании.Ранее Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним.Кроме того, накануне стало известно, что ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС.Также, как говорили в кабмине ФРГ, все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из системы платежных поручений SWIFT.Власти РФ приняли ответные шаги на эти рестрикции – зеркально ответив на запрет полетов европейских перевозчиков через территорию страны. Также Минфин и ЦБ заявили, что следят за ситуацией на финрынке. Для обеспечения стабильности ЦБ экстренно поднял в понедельник ключевую ставку до рекордных 20% и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.Пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос, будет ли у России зеркальный ответ на санкции, которые ввели против нее, сказал, что ответы будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов России.
https://ria.ru/20220301/italiya-1775791210.html
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экономика, украина, россия, евросоюз, франция, донбасс, санкции, санкции в отношении россии, в мире, total , европа
12:44 01.03.2022
 
TotalEnergies поддержала санкции против России

Французская TotalEnergies отказалась инвестировать в новые проекты в России

© AP Photo / Michel EulerШтаб-квартира компании Total в Париже
Штаб-квартира компании Total в Париже - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© AP Photo / Michel Euler
Штаб-квартира компании Total в Париже
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 1 мар – РИА Новости. Французская TotalEnergies поддерживает санкции ЕС против России и будет их выполнять, не будет инвестировать в новые проекты в РФ, говорится в коммюнике.
В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Власти РФ приняли ответные шаги на эти рестрикции. Как говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в России велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас.
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"TotalEnergies выражает свою солидарность с населением Украины, которое страдает от последствий, и с населением России, которое также пострадает от последствий", - говорится в коммюнике.
Отмечается, что компания мобилизуется, чтобы обеспечить горючим украинские власти и помочь украинским беженцам в Европе.
"TotalEnergies одобряет объем и силу санкций, введенных Европой, и будет применять их независимо от последствий (которые сейчас оцениваются) для управления ее активами в России. TotalEnergies больше не будет предоставлять капитал для новых проектов в России", - заявили в компании.
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Кроме того, накануне стало известно, что ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС.
Также, как говорили в кабмине ФРГ, все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки, будут исключены из системы платежных поручений SWIFT.
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Власти РФ приняли ответные шаги на эти рестрикции – зеркально ответив на запрет полетов европейских перевозчиков через территорию страны. Также Минфин и ЦБ заявили, что следят за ситуацией на финрынке. Для обеспечения стабильности ЦБ экстренно поднял в понедельник ключевую ставку до рекордных 20% и приостановил торги акциями, а Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. При этом глава Минфина Антон Силуанов заявил, что все соцрасходы бюджета будут выполнены, а банки при необходимости докапитализируют.
Пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос, будет ли у России зеркальный ответ на санкции, которые ввели против нее, сказал, что ответы будут выстраиваться главным образом с точки зрения целесообразности и интересов России.
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