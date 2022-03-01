https://ria.ru/20220301/storebrand-1775882068.html

Норвежская Storebrand решила заморозить все российские инвестиции

Норвежская Storebrand решила заморозить все российские инвестиции - РИА Новости, 01.03.2022

Норвежская Storebrand решила заморозить все российские инвестиции

Норвежская компания, предоставляющая финансовые услуги, Storebrand приняла решение заморозить все российские инвестиции и уйти из страны, говорится в заявлении... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T17:18

2022-03-01T17:18

2022-03-01T17:19

экономика

норвегия

россия

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МУРМАНСК, 1 мар – РИА Новости. Норвежская компания, предоставляющая финансовые услуги, Storebrand приняла решение заморозить все российские инвестиции и уйти из страны, говорится в заявлении компании.Сообщается, что решение принято в связи с "эскалацией ситуации на Украине". "Россия своими действиями, несомненно, нарушила права человека и право государства на самоуправление. Мировое сообщество осудило действия России. Мы провели оценку наших инвестиций и полагаем, что наша обязанность как ответственных за управление активами – отреагировать", - приводятся в сообщении слова исполнительного вице-президента компании Яна Эрика Саугестада.Отмечается, что Storebrand исключает 19 компаний, капиталовложения в которые составляют около 1,4 миллиарда норвежских крон. Речь идет о компаниях, которые, как полагает Storebrand, испытывают сильное государственное влияние в России. Руководство компании называет решение "экстраординарным", однако расценивает и ситуацию как экстраординарную. Кроме того, компания намерена продать всю имеющуюся в России собственность как можно скорее.Storebrand – это финансовая компания в Норвегии, деятельность которой связана со страхованием жизни и пенсионными накоплениями.

https://ria.ru/20220301/rzhd-1775869953.html

https://ria.ru/20220228/investitsii-1775471947.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, норвегия, россия