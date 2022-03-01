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Сто лучших фотографий конкурса имени Андрея Стенина покажут в Барселоне
Сто лучших фотографий конкурса имени Андрея Стенина покажут в Барселоне - РИА Новости, 01.03.2022
Сто лучших фотографий конкурса имени Андрея Стенина покажут в Барселоне
Выставку из лучших фотографий - одиночных снимков и серий из числа победивших на конкуре имени Андрея Стенина за семь лет его работы, - открыли во вторник в... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T23:24
2022-03-01T23:24
барселона (город)
андрей стенин
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Барселона, 1 мар – РИА Новости. Выставку из лучших фотографий - одиночных снимков и серий из числа победивших на конкуре имени Андрея Стенина за семь лет его работы, - открыли во вторник в Королевском кружке художественных искусств в Готическом квартале Барселоны (Reial Cercle Artístic de Barcelona). Фотографии можно увидеть до 20 марта.Это – вторая остановка испанского этапа международного турне конкурса Стенина 2021 года: до Барселоны в начале февраля выставка из работ его победителей открылась в испанской столице в Музее истории Мадрида при поддержке Русского Дома в Испании.Фотографии экспозиции демонстрируют все самое лучшее, что характеризует современную молодую фотожурналистику: филигранное мастерство, глубину мысли и точность избранного ракурса. Среди выставочных работ – репортажная фотография и ландшафтная съемка, портреты и жанровая этника. С момента старта в декабре 2014 года участниками конкурса стали молодые фоторепортеры из более чем 130 стран мира с пяти континентов. За время работы конкурса его международное жюри посмотрело более 35 тысяч одиночных фотографий и серий.Испанские фотожурналисты, работы которых также представлены на выставке, – одни из самых ярких и активных среди участников конкурса. Они неоднократно становились победителями в его номинациях, и дважды получали высшую награду, Гран-при. В 2017 году ее обладателем стал Алехандро Мартинес Велес (Alejandro Martinez Velez) за серию "Беженцы в Белграде", а в 2020 году серия "Теракт в отеле DusitD2" Луиса Тато (Luis Tato) была отмечена Гран-при конкурса.В рамках мирового турне конкурса имени Стенина Барселона стала восьмой остановкой – ранее лучшие конкурсные работы выставлялись в Москве, Киншасе, Претории, Буэнос-Айресе, Мадриде, Энвигадо и Ла-Плата. Конкурс планирует посетить и другие города, как только будут сняты ограничения в связи с пандемией COVID-19.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания), онлайн-платформа СМОТРИМ, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24".Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT , информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen.В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", журнал Fotoargenta, журнал LF Magazine, интернет-портал All About Photo, журнал Artdoc, интернет-портал IPhoto Channel, интернет-портал For Photographers Only, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.
https://ria.ru/20220228/vystavka-1775417397.html
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РИА Новости
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барселона (город), андрей стенин
23:24 01.03.2022
 

Сто лучших фотографий конкурса имени Андрея Стенина покажут в Барселоне

© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкОткрытие выставки конкурса им. Андрея Стенина в Барселоне
Открытие выставки конкурса им. Андрея Стенина в Барселоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Мигель Кандела
Перейти в фотобанк
Открытие выставки конкурса им. Андрея Стенина в Барселоне
Читать ria.ru в
Барселона, 1 мар – РИА Новости. Выставку из лучших фотографий - одиночных снимков и серий из числа победивших на конкуре имени Андрея Стенина за семь лет его работы, - открыли во вторник в Королевском кружке художественных искусств в Готическом квартале Барселоны (Reial Cercle Artístic de Barcelona). Фотографии можно увидеть до 20 марта.
Это – вторая остановка испанского этапа международного турне конкурса Стенина 2021 года: до Барселоны в начале февраля выставка из работ его победителей открылась в испанской столице в Музее истории Мадрида при поддержке Русского Дома в Испании.
© Фото : Луис Тато/Stenincontest

Испания 2020

Испания 2020
1 из 11

Испания 2020

© Фото : Луис Тато/Stenincontest
© Фото : Сергей Бобылев/Stenincontest

Россия 2021

Россия 2021
2 из 11

Россия 2021

© Фото : Сергей Бобылев/Stenincontest
© Константин Чалабов/Stenincontest

Россия 2015

Россия 2015
3 из 11

Россия 2015

© Константин Чалабов/Stenincontest
© Юрий Смитюк/Stenincontest

Россия 2017

Россия 2017
4 из 11

Россия 2017

© Юрий Смитюк/Stenincontest
© Шива Хадеми/Stenincontest

Иран 2018

Иран 2018
5 из 11

Иран 2018

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© Алексей Филиппов/Stenincontest

Россия 2019

Россия 2019
6 из 11

Россия 2019

© Алексей Филиппов/Stenincontest
© Франсис Руссо/Stenincontest

Франция 2019

Франция 2019
7 из 11

Франция 2019

© Франсис Руссо/Stenincontest
© Сергей Гапон/Stenincontest

Беларусь 2018

Беларусь 2018
8 из 11

Беларусь 2018

© Сергей Гапон/Stenincontest
© Табылды Кадырбеков/Stenincontest

Кыргызстан 2017

Кыргызстан 2017
9 из 11

Кыргызстан 2017

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© Катан Осам/StenincontestСирия 2015
Сирия 2015
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Сирия 2015
© Катан Осам/Stenincontest
© Сяосюй Пу/Stenincontest

Китай 2021

Китай 2021
11 из 11

Китай 2021

© Сяосюй Пу/Stenincontest
1 из 11

Испания 2020

© Фото : Луис Тато/Stenincontest
2 из 11

Россия 2021

© Фото : Сергей Бобылев/Stenincontest
3 из 11

Россия 2015

© Константин Чалабов/Stenincontest
4 из 11

Россия 2017

© Юрий Смитюк/Stenincontest
5 из 11

Иран 2018

© Шива Хадеми/Stenincontest
6 из 11

Россия 2019

© Алексей Филиппов/Stenincontest
7 из 11

Франция 2019

© Франсис Руссо/Stenincontest
8 из 11

Беларусь 2018

© Сергей Гапон/Stenincontest
9 из 11

Кыргызстан 2017

© Табылды Кадырбеков/Stenincontest
10 из 11
Сирия 2015
© Катан Осам/Stenincontest
11 из 11

Китай 2021

© Сяосюй Пу/Stenincontest
Фотографии экспозиции демонстрируют все самое лучшее, что характеризует современную молодую фотожурналистику: филигранное мастерство, глубину мысли и точность избранного ракурса. Среди выставочных работ – репортажная фотография и ландшафтная съемка, портреты и жанровая этника. С момента старта в декабре 2014 года участниками конкурса стали молодые фоторепортеры из более чем 130 стран мира с пяти континентов. За время работы конкурса его международное жюри посмотрело более 35 тысяч одиночных фотографий и серий.
Испанские фотожурналисты, работы которых также представлены на выставке, – одни из самых ярких и активных среди участников конкурса. Они неоднократно становились победителями в его номинациях, и дважды получали высшую награду, Гран-при. В 2017 году ее обладателем стал Алехандро Мартинес Велес (Alejandro Martinez Velez) за серию "Беженцы в Белграде", а в 2020 году серия "Теракт в отеле DusitD2" Луиса Тато (Luis Tato) была отмечена Гран-при конкурса.
В рамках мирового турне конкурса имени Стенина Барселона стала восьмой остановкой – ранее лучшие конкурсные работы выставлялись в Москве, Киншасе, Претории, Буэнос-Айресе, Мадриде, Энвигадо и Ла-Плата. Конкурс планирует посетить и другие города, как только будут сняты ограничения в связи с пандемией COVID-19.
Авторская выставка Балет и архитектура специального фотокорреспондента МИА Россия Сегодня Валерия Мельникова - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 10:00
Sputnik France откроет выставку "Балет и архитектура" в Париже
О Конкурсе
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания), онлайн-платформа СМОТРИМ, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24".
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT , информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen.
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", журнал Fotoargenta, журнал LF Magazine, интернет-портал All About Photo, журнал Artdoc, интернет-портал IPhoto Channel, интернет-портал For Photographers Only, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.
Выставка конкурса имени Андрея Стенина откроется в Ла-Плата
18 февраля, 11:00
Выставка конкурса имени Андрея Стенина откроется в Ла-Плата
 
Барселона (город)Андрей Стенин
 
 
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