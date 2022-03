https://ria.ru/20220301/stenin-1775946144.html

Сто лучших фотографий конкурса имени Андрея Стенина покажут в Барселоне

Сто лучших фотографий конкурса имени Андрея Стенина покажут в Барселоне - РИА Новости, 01.03.2022

Сто лучших фотографий конкурса имени Андрея Стенина покажут в Барселоне

Выставку из лучших фотографий - одиночных снимков и серий из числа победивших на конкуре имени Андрея Стенина за семь лет его работы, - открыли во вторник в... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T23:24

2022-03-01T23:24

2022-03-01T23:24

барселона (город)

андрей стенин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775942907_0:115:3233:1934_1920x0_80_0_0_53525cfb9164fdb1f1979aeb550acdff.jpg

Барселона, 1 мар – РИА Новости. Выставку из лучших фотографий - одиночных снимков и серий из числа победивших на конкуре имени Андрея Стенина за семь лет его работы, - открыли во вторник в Королевском кружке художественных искусств в Готическом квартале Барселоны (Reial Cercle Artístic de Barcelona). Фотографии можно увидеть до 20 марта.Это – вторая остановка испанского этапа международного турне конкурса Стенина 2021 года: до Барселоны в начале февраля выставка из работ его победителей открылась в испанской столице в Музее истории Мадрида при поддержке Русского Дома в Испании.Фотографии экспозиции демонстрируют все самое лучшее, что характеризует современную молодую фотожурналистику: филигранное мастерство, глубину мысли и точность избранного ракурса. Среди выставочных работ – репортажная фотография и ландшафтная съемка, портреты и жанровая этника. С момента старта в декабре 2014 года участниками конкурса стали молодые фоторепортеры из более чем 130 стран мира с пяти континентов. За время работы конкурса его международное жюри посмотрело более 35 тысяч одиночных фотографий и серий.Испанские фотожурналисты, работы которых также представлены на выставке, – одни из самых ярких и активных среди участников конкурса. Они неоднократно становились победителями в его номинациях, и дважды получали высшую награду, Гран-при. В 2017 году ее обладателем стал Алехандро Мартинес Велес (Alejandro Martinez Velez) за серию "Беженцы в Белграде", а в 2020 году серия "Теракт в отеле DusitD2" Луиса Тато (Luis Tato) была отмечена Гран-при конкурса.В рамках мирового турне конкурса имени Стенина Барселона стала восьмой остановкой – ранее лучшие конкурсные работы выставлялись в Москве, Киншасе, Претории, Буэнос-Айресе, Мадриде, Энвигадо и Ла-Плата. Конкурс планирует посетить и другие города, как только будут сняты ограничения в связи с пандемией COVID-19.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания), онлайн-платформа СМОТРИМ, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24".Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT , информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen.В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", журнал Fotoargenta, журнал LF Magazine, интернет-портал All About Photo, журнал Artdoc, интернет-портал IPhoto Channel, интернет-портал For Photographers Only, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.

https://ria.ru/20220228/vystavka-1775417397.html

https://ria.ru/20220218/vystavka-1773430994.html

барселона (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

барселона (город), андрей стенин