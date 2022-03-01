Сто лучших фотографий конкурса имени Андрея Стенина покажут в Барселоне
© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкОткрытие выставки конкурса им. Андрея Стенина в Барселоне
Открытие выставки конкурса им. Андрея Стенина в Барселоне
Барселона, 1 мар – РИА Новости. Выставку из лучших фотографий - одиночных снимков и серий из числа победивших на конкуре имени Андрея Стенина за семь лет его работы, - открыли во вторник в Королевском кружке художественных искусств в Готическом квартале Барселоны (Reial Cercle Artístic de Barcelona). Фотографии можно увидеть до 20 марта.
Это – вторая остановка испанского этапа международного турне конкурса Стенина 2021 года: до Барселоны в начале февраля выставка из работ его победителей открылась в испанской столице в Музее истории Мадрида при поддержке Русского Дома в Испании.
© Фото : Луис Тато/Stenincontest
Испания 2020
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Испания 2020
© Фото : Луис Тато/Stenincontest
© Фото : Сергей Бобылев/Stenincontest
Россия 2021
2 из 11
Россия 2021
© Фото : Сергей Бобылев/Stenincontest
© Константин Чалабов/Stenincontest
Россия 2015
3 из 11
Россия 2015
© Константин Чалабов/Stenincontest
© Юрий Смитюк/Stenincontest
Россия 2017
4 из 11
Россия 2017
© Юрий Смитюк/Stenincontest
© Шива Хадеми/Stenincontest
Иран 2018
5 из 11
Иран 2018
© Шива Хадеми/Stenincontest
© Алексей Филиппов/Stenincontest
Россия 2019
6 из 11
Россия 2019
© Алексей Филиппов/Stenincontest
© Франсис Руссо/Stenincontest
Франция 2019
7 из 11
Франция 2019
© Франсис Руссо/Stenincontest
© Сергей Гапон/Stenincontest
Беларусь 2018
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Беларусь 2018
© Сергей Гапон/Stenincontest
© Табылды Кадырбеков/Stenincontest
Кыргызстан 2017
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Кыргызстан 2017
© Табылды Кадырбеков/Stenincontest
© Катан Осам/StenincontestСирия 2015
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Сирия 2015
© Катан Осам/Stenincontest
© Сяосюй Пу/Stenincontest
Китай 2021
11 из 11
Китай 2021
© Сяосюй Пу/Stenincontest
1 из 11
Испания 2020
© Фото : Луис Тато/Stenincontest
2 из 11
Россия 2021
© Фото : Сергей Бобылев/Stenincontest
3 из 11
Россия 2015
© Константин Чалабов/Stenincontest
4 из 11
Россия 2017
© Юрий Смитюк/Stenincontest
5 из 11
Иран 2018
© Шива Хадеми/Stenincontest
6 из 11
Россия 2019
© Алексей Филиппов/Stenincontest
7 из 11
Франция 2019
© Франсис Руссо/Stenincontest
8 из 11
Беларусь 2018
© Сергей Гапон/Stenincontest
9 из 11
Кыргызстан 2017
© Табылды Кадырбеков/Stenincontest
10 из 11
Сирия 2015
© Катан Осам/Stenincontest
11 из 11
Китай 2021
© Сяосюй Пу/Stenincontest
Фотографии экспозиции демонстрируют все самое лучшее, что характеризует современную молодую фотожурналистику: филигранное мастерство, глубину мысли и точность избранного ракурса. Среди выставочных работ – репортажная фотография и ландшафтная съемка, портреты и жанровая этника. С момента старта в декабре 2014 года участниками конкурса стали молодые фоторепортеры из более чем 130 стран мира с пяти континентов. За время работы конкурса его международное жюри посмотрело более 35 тысяч одиночных фотографий и серий.
Испанские фотожурналисты, работы которых также представлены на выставке, – одни из самых ярких и активных среди участников конкурса. Они неоднократно становились победителями в его номинациях, и дважды получали высшую награду, Гран-при. В 2017 году ее обладателем стал Алехандро Мартинес Велес (Alejandro Martinez Velez) за серию "Беженцы в Белграде", а в 2020 году серия "Теракт в отеле DusitD2" Луиса Тато (Luis Tato) была отмечена Гран-при конкурса.
В рамках мирового турне конкурса имени Стенина Барселона стала восьмой остановкой – ранее лучшие конкурсные работы выставлялись в Москве, Киншасе, Претории, Буэнос-Айресе, Мадриде, Энвигадо и Ла-Плата. Конкурс планирует посетить и другие города, как только будут сняты ограничения в связи с пандемией COVID-19.
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О Конкурсе
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания), онлайн-платформа СМОТРИМ, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24".
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT , информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen.
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", журнал Fotoargenta, журнал LF Magazine, интернет-портал All About Photo, журнал Artdoc, интернет-портал IPhoto Channel, интернет-портал For Photographers Only, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.
18 февраля, 11:00Выставка конкурса имени Андрея Стенина откроется в Ла-Плата