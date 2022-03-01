Песков ответил на вопрос о спецоперации на Украине
Песков о спецоперации на Украине: президент Путин отдал приказ, который исполняется
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о деятельности российских войск на Украине, заявил, что глава государства Владимир Путин отдал приказ провести на Украине специальную операцию, он исполняется.
"Вы задаете вопрос с точки зрения эмоций. Я вам говорю официально: президент Путин как главнокомандующий отдал приказ на начало специальной операции, и проводится специальная операция", - сказал Песков журналистам.
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Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент.