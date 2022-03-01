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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775841339.html
Песков ответил на вопрос о спецоперации на Украине
Песков ответил на вопрос о спецоперации на Украине - РИА Новости, 01.03.2022
Песков ответил на вопрос о спецоперации на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о деятельности российских войск на Украине, заявил, что глава государства Владимир... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T14:53
2022-03-01T14:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о деятельности российских войск на Украине, заявил, что глава государства Владимир Путин отдал приказ провести на Украине специальную операцию, он исполняется."Вы задаете вопрос с точки зрения эмоций. Я вам говорю официально: президент Путин как главнокомандующий отдал приказ на начало специальной операции, и проводится специальная операция", - сказал Песков журналистам.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент.Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html
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россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, украина, дмитрий песков
14:53 01.03.2022
 
Песков ответил на вопрос о спецоперации на Украине

Песков о спецоперации на Украине: президент Путин отдал приказ, который исполняется

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о деятельности российских войск на Украине, заявил, что глава государства Владимир Путин отдал приказ провести на Украине специальную операцию, он исполняется.
"Вы задаете вопрос с точки зрения эмоций. Я вам говорю официально: президент Путин как главнокомандующий отдал приказ на начало специальной операции, и проводится специальная операция", - сказал Песков журналистам.
Жительница во дворе жилого дома, подвергшегося обстрелу, в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 08:00
Геноцид, над которым смеется Европа
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент.
Развитие ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>
Российские военнослужащие в колонне военной техники - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
Вчера, 14:23
Спецоперация на Украине: Россия ответила на смертельную угрозу
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаДмитрий Песков
 
 
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